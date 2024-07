Vodafone triumfuje: Nezávislé testy potvrzují nejlepší datovou síť v ČR

Vodafone má dle společnosti Umlaut nejlepší mobilní datovou síť v ČR

Testovací tým najezdil tisíce kilometrů po České republice

Měření zahrnovalo procházení webu, přehrávání YouTube i nahrávání dokumentů

Tuzemský Vodafone se může pochlubit oceněním za nejlepší mobilní datovou síť v České republice pro rok 2024. Toto hodnocení vychází z nezávislého měření provedeného společností Umlaut, která je považována za lídra v oblasti testování mobilních sítí. Měření probíhalo od 26. ledna do 15. února 2024 a zahrnovalo širokou škálu parametrů, pojďme se na ně podívat.

Testovací tým najezdil 6 422 km po celé České republice, aby zajistil co nejkomplexnější výsledky. Všechna měření byla prováděna primárně v 5G síti a to pomocí telefonu Samsung Galaxy S23+. Co přesně Umlaut testoval?

Procházení webových stránek

rychlost nahrávání a stahování dokumentů

přehrávání YouTube videí

a OTT služby, tedy digitální televizi nebo streamovací služby

Z maximálního možného skóre 480 bodů získal Vodafone 460 bodů, což mu zajistilo první místo mezi tuzemskými operátory. Na druhém místě skončil se 458 body T-Mobile, poslední příčku obsadilo O2, které dosáhlo na 433 bodů. Společnost také uvádí, že podle dat Českého telekomunikačního úřadu pokrývá jejich 5G síť více než 87 % populace ČR. Pro stávající zákazníky Vodafonu je to jistě dobrá zpráva – používají síť, která v nezávislém testu obstála nejlépe. Pro potenciální nové zákazníky to zase může být jeden z faktorů při rozhodování o výběru operátora, ačkoliv nejdůležitější bude samozřejmě samotná cena tarifu.

Zdroj: tisková zpráva, Vodafone, Accenture