Dvoufázové ověření se začíná prosazovat jako bezpečné řešení

Vyžaduje kromě jména a hesla také ověření dalším způsobem

Nyní jej povinně zavádí Vodafone

Vodafone oznámil, že pro přihlášení do samoobsluhy Můj Vodafone bude nově potřeba mít aktivované dvoufázové ověření. To udělá Vodafone za vás. Pokud se budete chtít přihlásit do webové samoobsluhy, budete muset mít po ruce i telefon s příslušnou SIM. Později se na dvoufázové ověření přepne i aplikace Můj Vodafone.

Dvoufázové ověření hodnotíme kladně. V dnešní době se bohužel množí různé podvody a každá překážka, která podvodníkům ztíží jejich pikle, se cení. To platí jak pro přihlášení do webové samoobsluhy, tak u aplikace.

Jak to funguje při dvoufázovém ověření

Jako přihlašovací údaje používáte vlastní e-mail a alfanumerické heslo a pro vyšší bezpečnost přihlášení potvrzujete také ověřovacím kódem, který vám přijde SMSkou.

Nastavení dvoufázového ověřování pro přístup do Můj Vodafone, když používáte číselné přihlášení

Jaké výhody má přihlašování e-mailem s dvoufázovým ověřováním

Vyšší zabezpečení – díky dvoufázovému ověření pomocí jednorázového kódu.

Snadná obnova hesla – když své heslo zapomenete, jednoduše si ho on-line cestou obnovíte.

Správa více účtů – pod jedním přihlášením můžete pohodlně spravovat všechny služby a účty, a to nejen svoje, ale i svých blízkých (pokud od nich získáte přístup).

Možnost správy účtu pro ostatní – sami můžete udělit přístup pro přihlášení k vybrané službě nebo zákaznickému účtu někomu ze svých blízkých nebo třeba kolegovi z firmy. Každý se přihlašuje vlastním e-mailem.

Nemusíte si pamatovat číselné heslo (operátor jeho části může poptávat kvůli ověření) – číselné heslo kdykoliv zjistíte v samoobsluze Můj Vodafone. Využijete ho pro hlasovou a SMS samoobsluhu a pro kontakt s Vodafonem v prodejně nebo na Lince péče o zákazníky.

Používáte všude dvoufázové ověření?

Zdroj: Vodafone