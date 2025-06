Vodafone spouští letní akci: Týden neomezených dat zdarma pro předplacenky a levnější roaming mimo EU

Cestování mimo Evropskou unii má často jednu nepříjemnou stránku – drahá mobilní data. Vodafone se rozhodl situaci vylepšit a přichází s novými datovými balíčky pro roaming v zahraničí. Zároveň připravil speciální letní nabídku neomezených dat pro majitele předplacených karet. Co přesně operátor nabízí a jak můžete balíčky využít?

Cestování mimo EU bez obav z vysokých účtů

Od 1. června si mohou zákazníci Vodafonu s tarifem aktivovat dva nové datové balíčky ke službě World Roaming. První nabízí 3 GB dat na týden za 299 Kč, druhý pak 7 GB dat na 30 dní za 599 Kč. Oba fungují ve 131 vybraných zemích, které operátor nově souhrnně označuje jako Zónu SVĚT.

Do této zóny spadají destinace jako Švýcarsko, Turecko, Egypt, Thajsko, USA, Spojené arabské emiráty nebo Japonsko. Aktivace balíčků je možná v samoobsluze Můj Vodafone nebo na prodejnách, a to opakovaně podle potřeby. Co je důležité – balíčky si můžete aktivovat i ze zahraničí, třeba přes SMS samoobsluhu.

Roaming na den: 1 GB dat jako letní bonus

Vodafone nezapomněl ani na druhou variantu roamingu. Služba Roaming na den za 199 Kč denně umožňuje využívat služby v zahraničí stejně jako doma. To znamená, že zákazníci s neomezenými tarify volají bez limitů, ostatní podle počtu volných minut a SMS ve svém tarifu.

Jako letní bonus do konce srpna navíc všichni dostanou navýšení dat na 1 GB denně. Služba se hodí především pro kratší cesty mimo EU a je dostupná i v nově přidaných destinacích jako Tunisko nebo Vietnam. Princip je velmi jednoduchý – poplatek se účtuje pouze za dny, kdy službu skutečně využijete.

Ceny nejsou oproti konkurenci vyloženě špatné, ale aplikace jako například Airalo, díky které si na pár kliknutí můžete vytvořit datovou eSIM, nabízí v USA 3 GB dat s platností 30 dní za 10 eur, tedy asi 250 Kč. Ve Švýcarsku stojí stejný balíček ještě o 13 korun méně, ale zase třeba v Egyptě vychází na 16 eur a je tedy o 100 korun dražší než u Vodafonu.

Neomezený internet na léto pro předplacenky

Zajímavou novinku přináší Vodafone i pro majitele předplacených karet. Ti si mohou během června, července a srpna aktivovat týden neomezených dat zcela zdarma. Podmínkou je mít aktivovaný některý z balíčků kategorie Data + SMS nebo Komplet v minimální hodnotě 149 Kč.

Neomezená data na týden mohou získat jak stávající, tak noví zákazníci, a to jednou v každém letním měsíci. Celkem tedy až třikrát za celé léto. Po aktivaci je neomezený internet k dispozici po dobu 168 hodin (7 dní) a po skončení tohoto období se automaticky obnoví původní datový limit balíčku.

„Letní neomezený internet jsme připravili pro všechny, kteří chtějí být v létě online bez limitů. Ať už na výletě, na festivalu nebo na chalupě,“ vysvětluje Dogu Kir. Pro aktivaci stačí navštívit webovou stránku Vodafonu.

Změny i pro firemní zákazníky

Operátor nezapomněl ani na podnikatele a firmy. Od 1. června se původní Business Zóna rozšiřuje ze 35 zemí na 131 a přejmenovává se na Business zónu+. Ta zahrnuje i vzdálené destinace ze Zóny SVĚT, díky čemuž firemní zákazníci získají výhodnější ceny za volání a SMS v širším seznamu zemí.

Zároveň Vodafone zlevňuje ceny datových balíčků pro firemní zákazníky. Například balíček 1 GB dat nyní vyjde na 218 Kč bez DPH. Nabídka platí automaticky pro všechny firemní zákazníky s aktivovanou službou Business Zóna, není potřeba nic měnit ani znovu nastavovat.

Zdroj: tisková zpráva