Vodafone a Kaufland nabízí exkluzivní tarif. Jak ho získat?

Vodafone vstoupil do spolupráce s řetězcem prodejem Kaufland. Nabízí jeho zákazníků jeden ze svých tarifů za výrazně výhodnějších podmínek. Tarif Vodafone Start 250 obsahuje porci volání, dat, neomezené SMS a zákazník prodejen Kaufland ho může mít se slevou. Jak tento exkluzivní tarif získat?

Tarif Vodafone 250 je jeden ze základních univerzálních tarifů operátora. Zákazník získá vyvážený tarif, který obsahuje 250 minut volání do všech sítí (potom 3,49Kč) a 1 GB datový balíček. Standardní cena SMS je u tarifu běžně 1,51Kč do všech sítí, ale v rámci společně akce s Kauflendem dostanou zákazníci neomezené SMS. To ale není jedná výhoda. Cena tarifu je také snížena na 299Kč. Kaufland na svém webu uvádí, že běžná cena tarifu je 500Kč. Na webu Vodafone ale můžeme najít Start 250 za 399Kč. Ovšem to už ve verzi bez neomezených SMS. Datově náročné uživatele tato nabídka nejspíš nenadchne, ale pro méně technologicky orientované může být zajímavá.

Chcete-li využít tento tarif od Vodafone, tak je třeba se přihlásit k emailovému newsletteru Kaufland. Pokud poté nakoupíte za 500Kč, tak vám v příštím týdnu přijde do emailu kód a ten lze právě použít k pořízení tarifu. Přesné instrukce, jak využívat výhody u Kauflandu najdete na jejich webu.

