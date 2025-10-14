Vodafone odhalil novou nabídku tarifů v čele s prémiovými balíčky Black. Co nabízí a kolik stojí? Hlavní stránka Zprávičky Vodafone představil novou nabídku tarifů s vlajkovou dvojicí Black a Black Extra za 1999 a 2099 Kč Prémiové tarify obsahují neomezená 5G data, roaming ve 130 zemích a streamovací služby HBO Max či prima+ Všechny nové tarify zahrnují mobilní ochranu CyberWall a začínají platit od 9. října 2025 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.10.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Vodafone od 9. října 2025 výrazně mění svou nabídku mobilních tarifů. Nově představená struktura přináší prémiovou řadu Black s neomezenou 5G rychlostí a tarify BezLimitu a sLimitem pro různé typy uživatelů. Každý tarif má navíc variantu Extra s rozšířenými výhodami včetně vyšších rychlostí, služby OneNumber nebo bezplatné výměny rozbitého displeje. Prémiové tarify Black s neomezeným 5G připojením Tarify BezLimitu s různými rychlostmi připojení Tarify sLimitem pro méně náročné uživatele Kompletní přehled tarifů a cen Ochrana CyberWall součástí všech tarifů Prémiové tarify Black s neomezeným 5G připojením Levnější z dvojice prémiových tarifů, BezLimitu Black za 1 999 Kč měsíčně, nabízí neomezená data s plnou 5G rychlostí, neomezené volání a SMS do všech sítí. Součástí je mobilní ochrana CyberWall a možnost sedmkrát měsíčně využít službu Roaming na den s 1 GB dat denně ve více než 130 zemích světa. Tarif zahrnuje přístup k platformám Vodafone TV Lite & Sport, HBO Max a členství prima+ PREMIUM. Varianta Black Extra za 2 099 Kč přidává službu OneNumber pro propojení telefonu s chytrými hodinkami, bezplatnou výměnu rozbitého displeje během prvních tří měsíců od nákupu zařízení a slevu na pojištění ve výši 49 Kč. Zákazníci navíc získají 1 000 minut volání do zemí Business zóny a dotaci 5 000 Kč na nové zařízení. Tarify BezLimitu s různými rychlostmi připojení Pro zákazníky, kteří nepotřebují plnou 5G rychlost, nabízí Vodafone tarify BezLimitu M, L a XL s neomezenými daty při různých rychlostech. Základní verze poskytují rychlosti 8 Mb/s (M), 15 Mb/s (L) a 30 Mb/s (XL). Všechny zahrnují pětkrát měsíčně neomezenou rychlost dat na 24 hodin a jednou měsíčně Roaming na den. Varianty Extra navyšují rychlosti na 10 Mb/s (nárůst o 25 %), 20 Mb/s (nárůst o 33 %) a 50 Mb/s (nárůst o 67 %). Přidávají také službu OneNumber, slevu na pojištění a opravu displeje zdarma v prvních třech měsících. Tarify sLimitem pro méně náročné uživatele Nejlevnější řada sLimitem začíná na ceně 499 Kč za variantu S s 5 GB dat. Tarif sLimitem M za 699 Kč obsahuje 12 GB dat. Oba tarify nabízí neomezené volání a SMS, možnost pětkrát měsíčně aktivovat neomezená data na 24 hodin a mobilní zabezpečení. Verze Extra zvyšují datový objem na 7 GB (S Extra) a 15 GB (M Extra). Přidávají slevu 49 Kč na pojištění zařízení, bezplatnou opravu displeje během prvních tří měsíců a slevu na zařízení ve výši 1 500 Kč (S Extra) nebo 2 500 Kč (M Extra). Kompletní přehled tarifů a cen TarifDataRychlostExtra výhodyCenasLimitem S5 GBběžná5x neomezená data na 24 hodin499 KčsLimitem S Extra7 GBběžná5x neomezená data na 24 hodin, sleva na pojištění, oprava displeje599 KčsLimitem M12 GBběžná5x neomezená data na 24 hodin699 KčsLimitem M Extra15 GBběžná5x neomezená data na 24 hodin, sleva na pojištění, oprava displeje799 KčBezLimitu Mneomezená8 Mb/s5x neomezená rychlost dat na 24 hodin, 1× Roaming na den799 KčBezLimitu M Extraneomezená10 Mb/s5x neomezená rychlost dat na 24 hodin, OneNumber, oprava displeje, sleva na zařízení až 2 500 Kč899 KčBezLimitu Lneomezená15 Mb/s5x neomezená rychlost dat na 24 hodin, 1× Roaming na den949 KčBezLimitu L Extraneomezená20 Mb/s5x neomezená rychlost dat na 24 hodin, OneNumber, oprava displeje, sleva na zařízení až 3 000 Kč1 049 KčBezLimitu XLneomezená30 Mb/s5x neomezená rychlost dat na 24 hodin, 1× Roaming na den1 099 KčBezLimitu XL Extraneomezená50 Mb/s5x neomezená rychlost dat na 24 hodin, OneNumber, oprava displeje, sleva na zařízení až 4 000 Kč1 119 KčBezLimitu Blackneomezená5G plná7x roaming na den, HBO Max, prima+, Vodafone TV Lite, sportovní balíček1 999 KčBezLimitu Black Extraneomezená5G plnávše jako předchozí tarif + OneNumber, 1000 min do zahraničí, sleva na zařízení až 5 000 Kč, oprava displeje a sleva na pojištění2 099 Kč Ochrana CyberWall součástí všech tarifů Vodafone do všech nových tarifů automaticky zahrnul komplexní ochranu mobilního zařízení CyberWall. Aplikace chrání telefon nebo tablet před viry, škodlivými aplikacemi a nebezpečnými odkazy v reálném čase. Podle operátora funguje bez negativního dopadu na výkon zařízení nebo výdrž baterie. Nové tarify Vodafone začnou platit 9. října 2025. Představují výraznou změnu oproti dosavadní nabídce zejména díky integraci streamovacích služeb do prémiových tarifů a rozšířeným možnostem roamingu mimo EU. Jaký z nových tarifů Vodafone by vás zaujal nejvíce? Zdroj: TZ O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Operátor tarif Tarify Vodafone Mohlo by vás zajímat Nový trik šmejdů: Češi přicházejí o peníze kvůli jedinému kliknutí v SMS Jana Skálová 5.12.2024 Pozor, eDoklady od ledna čekají změny! Co můžete očekávat? Jana Skálová 31.12.2024 Návod: Jak nainstalovat O2 TV 2.0 na jakékoliv Google TV a Android TV zařízení Jakub Kárník 31.8.2023 Jak si vyrobit MicroSIM a NanoSIM aneb proč už klasická SIM karta není in [návod] Ondřej Mika 27.11.2013 K mobilu televize za 1 korunu. Vodafone rozjel srpnovou akci Adam Kurfürst 31.7.2024 Vodafone neuvěřitelně zlevnil internet. Ten nejrychlejší dostanete za 199 Kč Jana Skálová 3.11.2024