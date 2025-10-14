TOPlist

Vodafone odhalil novou nabídku tarifů v čele s prémiovými balíčky Black. Co nabízí a kolik stojí?

  • Vodafone představil novou nabídku tarifů s vlajkovou dvojicí Black a Black Extra za 1999 a 2099 Kč
  • Prémiové tarify obsahují neomezená 5G data, roaming ve 130 zemích a streamovací služby HBO Max či prima+
  • Všechny nové tarify zahrnují mobilní ochranu CyberWall a začínají platit od 9. října 2025

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
14.10.2025 10:00
Ikona komentáře 0
vodafone black ilustrace zena s cervenymi vlasy na cernem pozadi

Vodafone od 9. října 2025 výrazně mění svou nabídku mobilních tarifů. Nově představená struktura přináší prémiovou řadu Black s neomezenou 5G rychlostí a tarify BezLimitu a sLimitem pro různé typy uživatelů. Každý tarif má navíc variantu Extra s rozšířenými výhodami včetně vyšších rychlostí, služby OneNumber nebo bezplatné výměny rozbitého displeje.

Prémiové tarify Black s neomezeným 5G připojením

Levnější z dvojice prémiových tarifů, BezLimitu Black za 1 999 Kč měsíčně, nabízí neomezená data s plnou 5G rychlostí, neomezené volání a SMS do všech sítí. Součástí je mobilní ochrana CyberWall a možnost sedmkrát měsíčně využít službu Roaming na den s 1 GB dat denně ve více než 130 zemích světa. Tarif zahrnuje přístup k platformám Vodafone TV Lite & Sport, HBO Max a členství prima+ PREMIUM.

vodafone tarify black prehled ceny nabidka

Varianta Black Extra za 2 099 Kč přidává službu OneNumber pro propojení telefonu s chytrými hodinkami, bezplatnou výměnu rozbitého displeje během prvních tří měsíců od nákupu zařízení a slevu na pojištění ve výši 49 Kč. Zákazníci navíc získají 1 000 minut volání do zemí Business zóny a dotaci 5 000 Kč na nové zařízení.

Tarify BezLimitu s různými rychlostmi připojení

Pro zákazníky, kteří nepotřebují plnou 5G rychlost, nabízí Vodafone tarify BezLimitu M, L a XL s neomezenými daty při různých rychlostech. Základní verze poskytují rychlosti 8 Mb/s (M), 15 Mb/s (L) a 30 Mb/s (XL). Všechny zahrnují pětkrát měsíčně neomezenou rychlost dat na 24 hodin a jednou měsíčně Roaming na den.

vodafone tarify bezlimitu prehled ceny nabidka

Varianty Extra navyšují rychlosti na 10 Mb/s (nárůst o 25 %), 20 Mb/s (nárůst o 33 %) a 50 Mb/s (nárůst o 67 %). Přidávají také službu OneNumber, slevu na pojištění a opravu displeje zdarma v prvních třech měsících.

Tarify sLimitem pro méně náročné uživatele

Nejlevnější řada sLimitem začíná na ceně 499 Kč za variantu S s 5 GB dat. Tarif sLimitem M za 699 Kč obsahuje 12 GB dat. Oba tarify nabízí neomezené volání a SMS, možnost pětkrát měsíčně aktivovat neomezená data na 24 hodin a mobilní zabezpečení.

vodafone tarify slimitem prehled ceny nabidka

Verze Extra zvyšují datový objem na 7 GB (S Extra) a 15 GB (M Extra). Přidávají slevu 49 Kč na pojištění zařízení, bezplatnou opravu displeje během prvních tří měsíců a slevu na zařízení ve výši 1 500 Kč (S Extra) nebo 2 500 Kč (M Extra).

Kompletní přehled tarifů a cen

TarifDataRychlostExtra výhodyCena
sLimitem S5 GBběžná5x neomezená data na 24 hodin499 Kč
sLimitem S Extra7 GBběžná5x neomezená data na 24 hodin, sleva na pojištění, oprava displeje599 Kč
sLimitem M12 GBběžná5x neomezená data na 24 hodin699 Kč
sLimitem M Extra15 GBběžná5x neomezená data na 24 hodin, sleva na pojištění, oprava displeje799 Kč
BezLimitu Mneomezená8 Mb/s5x neomezená rychlost dat na 24 hodin, 1× Roaming na den799 Kč
BezLimitu M Extraneomezená10 Mb/s5x neomezená rychlost dat na 24 hodin, OneNumber, oprava displeje, sleva na zařízení až 2 500 Kč899 Kč
BezLimitu Lneomezená15 Mb/s5x neomezená rychlost dat na 24 hodin, 1× Roaming na den949 Kč
BezLimitu L Extraneomezená20 Mb/s5x neomezená rychlost dat na 24 hodin, OneNumber, oprava displeje, sleva na zařízení až 3 000 Kč1 049 Kč
BezLimitu XLneomezená30 Mb/s5x neomezená rychlost dat na 24 hodin, 1× Roaming na den1 099 Kč
BezLimitu XL Extraneomezená50 Mb/s5x neomezená rychlost dat na 24 hodin, OneNumber, oprava displeje, sleva na zařízení až 4 000 Kč1 119 Kč
BezLimitu Blackneomezená5G plná7x roaming na den, HBO Max, prima+, Vodafone TV Lite, sportovní balíček1 999 Kč
BezLimitu Black Extraneomezená5G plnávše jako předchozí tarif + OneNumber, 1000 min do zahraničí, sleva na zařízení až 5 000 Kč, oprava displeje a sleva na pojištění2 099 Kč

Ochrana CyberWall součástí všech tarifů

Vodafone do všech nových tarifů automaticky zahrnul komplexní ochranu mobilního zařízení CyberWall. Aplikace chrání telefon nebo tablet před viry, škodlivými aplikacemi a nebezpečnými odkazy v reálném čase. Podle operátora funguje bez negativního dopadu na výkon zařízení nebo výdrž baterie.

Nové tarify Vodafone začnou platit 9. října 2025. Představují výraznou změnu oproti dosavadní nabídce zejména díky integraci streamovacích služeb do prémiových tarifů a rozšířeným možnostem roamingu mimo EU.

Jaký z nových tarifů Vodafone by vás zaujal nejvíce?

Zdroj: TZ

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

muž v kapuce s mobilem hacker

Nový trik šmejdů: Češi přicházejí o peníze kvůli jedinému kliknutí v SMS

Jana Skálová
5.12.2024
eDoklady rozšíření aplikace

Pozor, eDoklady od ledna čekají změny! Co můžete očekávat?

Jana Skálová
31.12.2024
jak nainstalovat o2 tv 2.0

Návod: Jak nainstalovat O2 TV 2.0 na jakékoliv Google TV a Android TV zařízení

Jakub Kárník
31.8.2023
oříznutí microSIM nanoSIM v domácích podmínkách

Jak si vyrobit MicroSIM a NanoSIM aneb proč už klasická SIM karta není in [návod]

Ondřej Mika
27.11.2013
vodafone televize za korunu

K mobilu televize za 1 korunu. Vodafone rozjel srpnovou akci

Adam Kurfürst
31.7.2024
vodafone internet

Vodafone neuvěřitelně zlevnil internet. Ten nejrychlejší dostanete za 199 Kč

Jana Skálová
3.11.2024