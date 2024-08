Vodafone spouští novou kampaň s nabídkou služeb za 299 Kč měsíčně

Neomezené tarify, pevný internet i TV jsou k vyzkoušení za zvýhodněnou cenu

Operátor láká na slevy pro studenty a ultrarychlý internet (až 2 Gb/s)

Vodafone vytahuje na konkurenci těžký kalibr. Nejnovější kampaň operátora se nese v duchu čísla 299 a slibuje zákazníkům možnost vyzkoušet si prémiové služby za zlomek běžné ceny. Mezi nimi jsou neomezené tarify, rychlý pevný internet nebo internetová televize.

Hlavním tahákem je neomezený tarif Neomezený Premium 5G za 299 Kč měsíčně. Ten nabízí neomezená data, volání i SMS. Pořád budete mít k dispozici nejrychlejší možné připojení, v ceně je i EU roaming a sleva až 1 500 Kč na zařízení. To zní až neuvěřitelně, že? Háček je v tom, že tato cena platí jen na první tři měsíce. Poté se tarif vrátí na svou standardní cenu – 1 307 Kč. K tarifu Premium 5G navíc zákazníci dostanou na tři měsíce zdarma službu Vodafone TV+. Stejná nabídka platí i pro tarify Super+ (tam je rychlost omezena na 20 Mb/s, Super (10 Mb/s) i Basic (4 Mb/s).

Vodafone myslí i na studenty. Tarify #jetovtobě pro mladé do 26 let také startují na 299 Kč měsíčně, k tomu nabízí slevy na chytré hodinky a mobily. Zajímavá je rovněž nabídka pevného internetu. Všechny rychlosti až po 1 Gb/s jsou k mání za 299 Kč měsíčně, tentokrát na půl roku. To už zní jako solidní čas na vyzkoušení. Nově Vodafone ve vybraných lokalitách nabízí i připojení s rychlostí až 2 Gb/s za 849 Kč měsíčně.

Co si z toho vzít? Vodafone evidentně cílí na získání nových zákazníků lákavými úvodními cenami. Po skončení akčního období se ale vyplatí důkladně propočítat, zda se služby vyplatí i za plnou cenu. Nezapomeňte, že operátor vsází na to, že mnozí zákazníci zapomenou. Avšak pokud o službách uvažujete, nebo prostě z nějakého důvodu potřebujete na tři měsíce neomezený tarif za vynikající cenu, jde o fajn akci. Po skončení akce jej totiž můžete bez jakýchkoliv postihů vypovědět. Kompletní nabídku můžete prozkoumat na oficiálním e-shopu operátora.

Zdroj: tisková zpráva