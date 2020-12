Recenze čističky vzduchu VOCOlinc VAP1: Postará se klidně o byt i firmu

Na horním panelu se vedle hlavního průduchu, který je vytvarován do hezkých vlnek, nachází fyzické ovládání. Kromě ON/OFF tlačítka umístěného v rohu jsou na okraji nachází řada dalších pro ovládání funkcí. Například automatické či manuální určování výkonu (intenzity sání a foukání), zapínání nočního režimu, přepínání mezi stupni Fahrenheita či Celsia, spouštění časovače nebo zamykání. Všechny panely reagují na dotyk a nejde o klasická “klikací” tlačítka. Chtělo to trochu času, abych si na to ovládání zvykl. A nejsem si vlastně doteď jistý, jestli je tento způsob interakce dobrý nebo ne. Mimo úvodního testování jsem nicméně většinu času vše potřebné řešil v aplikaci.

Čistička od VOCOlinc pracuje s trojstupňovými filtry (specifikace v další sekci), které jsou uložené pod bočními mřížkami. Před prvním použitím je potřeba je vytáhnout z igelitových fólií a to je vlastně jediná mechanická příprava před používáním. Boky jdou velmi snadno “vycvaknout” díky tomu, že nejsou použity žádné plastové háčky nebo packy, ale magnety. Super řešení. Samotné filtry mají poutko na uchopení a jejich výměna na obou stranách je otázka deseti sekund. Další panel pro otevření se nachází na zadní straně. Za malou mřížkou se nachází senzor, na jehož “čuch” spoléhá celá čistička. Pokud by byl zanesený, dá se snadno vyčistit. Postup je uveden v návodu a můžete ho vidět i na fotkách. Žádná věda.

Technické specifikace VOCOlinc VAP1

třístupňová filtrace předfiltr HEPA H12 / EPA E12 uhlíkový filtr

výkon 42 W (5 úrovní výkonu)

rychlost čištění CADR (částice) 500 m³/h CADR HCHO (formaldehyd) 120 m³/h

vhodný do 60 m²

nejtišší mód 30 dB, nejhlasitější 63 dB

2,4GHz Wi-Fi

displej + RGB signalizace

Smart čistička vzduchu VOCOlinc VAP1

Všimněte si dvojího označení u druhého filtru. Výrobce v některých materiálech pracuje s označením HEPA H12, jindy s HEPA E12. Ve skutečnosti je momentálně tato úroveň označována jako EPA E12 a zkratku HEPA nesou filtry až od úrovně 13. Mezi dvanáctkou a třináctkou je ten rozdíl, že EPA 12 zachytí 99,5 % částic o velikost 0,1 až 0,3 mikrometru, zatímco HEPA 13 zachytí tyto částice s účinností 99,95 %. Jde o velmi malé rozdíly, ale v určitých prostředích na nich dost záleží. Nad HEPA filtry pak ještě v žebříčku efektivity stojí standard ULPA. U něj už jsou ale zapotřebí silnější motory, protože filtr propouští zlomek vzduchu. I EPA 12 nicméně zvládne spolehlivě pochytat mikronepřátele v běžném bytě. Vlasy, chlupy, bakterie, prach a také některé viry. Životnost filtru je cca devět měsíců a o jeho stavu informuje displej i aplikace.

Výkonu má VOCOlinc VAP1 dost

Díky uhlíkovému filtru umí VOCOlinc VAP1 zachycovat i formaldehydy a plyny nebo například částice ze sprejů a osvěžovačů. Tady pak mohou nastávat konflikty s chytrým difuzérem, kdy čistička eliminuje téměř všechno jeho snahu. Chce to dobře promyslet, jak tato zařízení umístit a používat společně. Prostorové pokrytí s maximem 60 m² je velmi slušné a stačí nejen na místnosti v bytech či domech, ale třeba i na zasedačky nebo menší tělocvičnu. Výkon čističce od VOCOlinc určitě neschází. Přitom je potřeba pochválit velmi tichý (30dB) nejnižší stupeň čištění, který je míň slyšet než běžný ventilátor v PC. Mezi negativa pak ale osobně řadím řešení přívodního kabelu. Je sice hodně dlouhý, ale na straně čističky je pevně spojený s přístrojem. Jak se s ním něco stane, jen tak ho nevyměníte.

Reálné používání

Pokud nebudete vyloženě stát vedle čističky a nebudete ji chtít okamžitě přepnout do nočního režimu nebo jí přidat na výkonu, většinu operací budete pravděpodobně provádět přes aplikaci. Nebo lépe řečeno aplikace. Nejvíce možností pochopitelně poskytuje nativní aplikace VOCOlinc, ale potěší i možnost integrace do Google Home a dalších systémů se širším a obecným záběrem napříč značkami. Produkty od VOCOlinc budou mít snad brzy podporu také u komunity rozvíjející platformu Home Assistant. Teď ale zpátky z základnímu mobilnímu nástroji.

Dost mě teda štve, že aplikace vyžaduje při každém spuštění (i když ji v Android jen “shodíte” do pozadí) opětovné přihlášení. V mém případě je to sice jen klikání na ikonku Google, ale i tak je to otravné a zdržující. V náhledech v Obchodě Play je také vidět její tmavá verze, které jsem se ale nedopátral. To také zamrzí. Hlavně když chcete v noci z postele čističku zesílit a aplikace se vám snaží usmažit sítnice. Jinak jí ale asi nemám co vytknout. Ovládání je intuitivní, snadno pochopitelné, dobře vysvětlené a v češtině.

Čísla moc neřeknou. Ale co barvičky?

Přímo na první kartě čističky (aplikace je jinak připravená pojmout veškeré produkty VOCOlinc) je nejdůležitější informace ze všech – jak (ne)čistý je vzduch v jejím okolí. Stejně jako na panelu na samotné čističky i aplikace pracuje nejen s číselným vyjádřením hodnot, ale i s barevným odstupňováním. Je 120 mikrogramů prachu na krychlový metr moc? Málo? Středně? Stejně jako já před pár dny byste možná netušili a je tedy fajn, že čísla doprovázejí i barvy od pohodové zelené až po výstražnou červenou.