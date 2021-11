VOCOlinc začíná v ČR prodávat nový chytrý difuzér RIPPLE

Značka VOCOlinc vypustila na český trh nový chytrý aroma difuzér s názvem RIPPLE. Ultrazvukové zařízení s 2,4GHz WiFi konektivitou je určeno do prostorů o maximální ploše do 30 metrů čtverečních a výdrž na jedno nabití je až osm hodin, přičemž je přítomna i funkce pro automatické vypnutí při nedostatku vody. O dekorativní zapadnutí do okolí se stará barevné podsvícení (RGB spektrum 16 milionů barev). Difuzér se dorozumí se všemi třemi globálně rozšířenými chytrými pomocníky – Apple HomeKit, Google Assistant a Amazon Alexa.

Skrze aplikaci, která ke komunikaci s VOCOlinc RIPPLE nepotřebuje žádnou bránu, hub či bridge, je možné kromě intenzity odpařování ovládat osvětlení, nastavovat automatizace a sledovat stav vody ve 220ml nádržce. Na těle difuzéru se nacházejí tři tlačítka pro manuální ovládání. Novinka je nyní v ČR k dostání za 899 Kč. Prodává se také set dvou difuzérů s úsporou stokoruny. V Česku je v prodeji také model FlowerBud, který je po všech směrech o něco větší.

Jaké difuzéry jste už vyzkoušeli?

Zdroj: TZ