ASUS Vivobook S 14 zlevnil o téměř 10 tisíc! Má OLED displej, 32GB RAM a solidní procesor

ASUS Vivobook S 14 M3407 je tenký 1,4kg notebook s 14" OLED displejem, AMD Ryzen AI 7 445, 32 GB RAM a 1TB SSD S kódem ALZADNY30 stojí 22 990 Kč místo původních 32 843 Kč (úspora téměř 10 000 Kč) Notebook s NPU jednotkou pro AI úlohy a OLED displejem pod 23 tisíc je fajn kombinace

Jakub Kárník Publikováno: 16.5.2026 08:00

ASUS Vivobook S 14 M3407 se s kódem ALZADNY30 dostal na 22 990 Kč a v této cenovce nabídne kombinaci, kterou by před rokem (i dnes, vzhledem k čipové krizi) málokdo předpokládal – OLED, 32 GB RAM, 1TB SSD a moderní AMD Ryzen AI procesor.

Co dostanete za 23 tisíc Co stojí za pozornost Verdikt

Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte tenký a lehký notebook pro práci, studium a multimédia s prémiovým OLED displejem.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete výkon pro hraní nebo náročnou 3D grafiku – integrovaná Radeon 840M je primárně kancelářská.💡 Za 22 990 Kč dostanete OLED notebook s NPU jednotkou pro lokální AI úlohy a Copilot tlačítkem na klávesnici.

Co dostanete za 23 tisíc

Hlavní lákadlo je 14″ OLED displej s rozlišením 1920 × 1200, jasem 300 nitů, poměrem stran 16:10 a 95% pokrytím barevného prostoru DCI-P3. Pro práci s grafikou, sledování filmů a všeobecné použití je OLED skok proti běžnému IPS – černá je opravdu černá a barvy mají úplně jinou živost. Tělo je celokovové, tenké 17,9 mm a váží jen 1,4 kg. Konstrukce splňuje vojenský standard MIL-STD 810H pro odolnost. Pod kapotou pracuje AMD Ryzen AI 7 445 (6 jader, 2× Zen 5 + 4× Zen 5c, boost až 4,6 GHz) s integrovanou grafikou AMD Radeon 840M na architektuře RDNA 3.5. Co dělá tenhle procesor zajímavým je integrovaná NPU jednotka XDNA s výkonem 50 TOPS – to je hardware optimalizovaný pro lokální zpracování AI úloh, splňující požadavek Microsoftu na Copilot+ PC. K tomu 32 GB rychlé DDR5 paměti a 1TB NVMe SSD, což je v této cenovce velmi štědrá výbava. Nechybí operační systém Windows 11 Home, podsvícená klávesnice, Windows Hello přes IR kameru a Wi-Fi 6.

Co stojí za pozornost

Realisticky vzato – výkonově je to procesor pro běžnou kancelářskou práci, studium, streamování a lehčí kreativní úlohy. Šest jader (2× výkonná Zen 5 + 4× úspornější Zen 5c) zvládne multitasking i editaci fotek v Lightroomu, ale pro náročné 3D modelování nebo střih velkého projektu ve 4K to není ideální volba. Integrovaná grafika Radeon 840M je primárně pro kancelářské použití – na AAA hry to v plné kvalitě stačit nebude, na lehčí tituly v nízkých detailech ano.

Verdikt

ASUS Vivobook S 14 za 22 990 Kč je ideální volba pro studenty, kancelářské uživatele a digitální nomády, kteří chtějí lehký notebook s prémiovým OLED displejem za rozumnou cenu. Pro hráče a profesionální editory videa to není volba, ale pro běžný multitasking, studium a kreativní práci v Adobe je výbava velmi štědrá – 32 GB RAM a 1TB SSD má v této cenovce málokterý konkurent. Sleva téměř 10 tisíc proti původní ceně dělá nákup ještě zajímavějším. Bonusem je dárek ASUS Perfektní záruka v hodnotě 790 Kč zdarma po registraci.

Vyplatí se podle vás u notebooku připlatit za OLED displej, nebo pro běžné použití stačí kvalitní IPS panel?