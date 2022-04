Vivo představilo telefony X80. Budou inspirací pro Samsung?

Čínská společnost Vivo oficiálně vysílá na trh nové mobilní telefony série X80. Zatím ve variantách X80 a X80 Pro, kdy druhý jmenovaný můžeme po stránce parametrů považovat za plnohodnotný vlajkový model. Časem se má přidat i prémiový X80 Pro+, nicméně i zmíněná Pro verze má velký potenciál zaujmout. A to mimo jiné kvůli tomu, že je dostupná se dvěma různými špičkovými čipsety – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a MediaTek Dimensity 9000.

Parametry Vivo X80 Pro

6,78″ 120Hz LTPO3 AMOLED displej

procesor Snapdragon 8 Gen 1 nebo Dimensity 9000

fotoaparáty (s Zeiss optikou) 50Mpx hlavní 8Mpx periskop telefoto (5x optický zoom) 12Mpx telefoto (2x optický zoom) 48Mpx ultraširoký 32Mpx přední

4700mAh baterie s podporou 80W nabíjení

IP68

paměťové varianty a ceny (přepočtené z yuanů) 8/256 GB za cca 19 000 Kč 12/256 GB za cca 20 900 Kč 12/512 GB za cca 23 300 Kč



Celá série je zatím dostupná jen v Číně, ale pokud se vydá i na zahraniční trhy, bude zajímavé sledovat, jakou výrobce zvolí strategii právě s ohledem na procesory. Je možné, že by do světa vyrazily třeba jen varianty se Snapdragon čipsety, což by představovalo opak trendu, kterého se drží korejský Samsung. Jeho vlastní a kritizované Exynos procesory pohání mobily v Evropě, zatímco na “domácí půdě” a v dalších vybraných regionech prodává modely s Qualcomm jednotkami.

Z posledních vlajkových mobilů má v ČR Vivo na prodej jen variantu X60 Pro, nicméně značka u nás působí jen krátce, takže se snad přísunu dalších silnějších kousků dočkáme.

