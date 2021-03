Smartphony Vivo X60 a X60 Pro představeny, dorazí i na náš trh?

Před časem jsme vás informovali, že se v databází Google Play Console mihnul telefon Vivo X60 ve verzi, která bude s vysokou pravděpodobností určena pro mezinárodní trhy. Neuplynul ani celý měsíc a máme zde oficiální představení spolu s informacemi právě o mezinárodní dostupnosti. Vedle modelu Pro se přitom dostalo i na základní variantu. Co nám smartphony Vivo X60 a Vivo X60 Pro nabídnou?

Vivo X60 – levnější, ale stále skvěle vybavený

Základní model Vivo X60 může potenciální zákazníky zaujmout vcelku slušnou hardwarovou výbavou v čele se Snapdragonem 870. To sice není to nejvýkonnější, co má aktuálně Qualcomm ve své stájí, rozhodně však nabídne více než dostatek výkonu pro běžného uživatele i hráče na cestách. Plusový bod si pak oba smartphony Vivo X60 odnáší za až 12 GB RAM a 256GB UFS 3.1 úložiště. Z další výbavy stojí za zmínku 6,56″ AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí či primární fotoaparát využívající optiku Zeiss s optickou stabilizací. Baterie má kapacitu 4 300 mAh a podporu 33W nabíjení, bohužel se však již nedostalo na bezdrátové nabíjení.

čipset Qualcomm Snapdragon 870

paměťové varianty 8 / 128 GB a 12 / 256 GB

displej 6,56″ AMOLED, FullHD+, 120 Hz

optická čtečka otisků v displeji

fotoaparáty: primární 48 MPx , f/1.8, PDAF, OIS portrétní 13 MPx , 2x optický zoom, f/2.5, PDAF ultraširokoúhlý 13 MPx , 120° záběr, f/2.2 selfie 32 MPx , f/2.2

baterie 4300 mAh

159,6 x 75 x 7,4 mm, 176 gramů

Android 11 / Funtouch OS 11

NFC, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1

Vivo X60 Pro – s gimbalem na zádech

Vivo X60 Pro se svým sourozencem sdílí značnou část parametrů, přesto zde nalezneme několik podstatných rozdílů. Tím nejzajímavějším je za nás použití gimbal stabilizace primárního fotoaparátu, což je jedna z inovací, se kterou přišla právě značka Vivo. Název je přitom všeříkající, protože Vivo skutečně v podstatě ukrylo miniaturní 5osý gimbal do těla smartphonu a na něj umístilo primární fotoaparát. Nutno podotknout, že se nejedná o úplnou novinku a v podání smartphonu Vivo X60 Pro máme tu čest již s druhou verzí tohoto systému. Toto řešení by pak mělo pomoci nejen při stabilizaci videa, ale pochopitelně také při focení a to zejména v noci, kdy si díky pokročilé stabilizaci Vivo může dovolit prodloužit čas závěrky. Primární fotoaparát pak využívá rovněž 48MPx senzor, nicméně zde je spjat s optikou Zeiss o velmi dobré světelnosti f/1.5

Další změnu pak představuje po okrajích zaoblený displej, nutno však podotknout, že přinejmenším z oficiálních renderů to nevypadá, že by to Vivo se zaoblením přehánělo. I zde se pak jedná o FullHD+ AMOLED panel se 120Hzobnovovací frekvencí. Rovněž u obou telefonů pak nalezneme čtečku otisků prstů integrovanou v displeji. Baterie se u Vivo X60 Pro zmenšila, naštěstí však jen nepatrně na 4 200 mAh. Oba telefony pak budou na evropských trzích dostupné s Androidem 11 a starší nadstavbou FunTouch OS 11. Vivo má již sice ve svém arzenálu zbrusu novou nadstavbu pojmenovanou OriginOS, tu si nicméně zatím nechává pro domácí trh, kde sbírá zpětnou vazbu. Časem však plánuje vypustit nový OriginOS i na mezinárodní verze svých smartphonů.

čipset Qualcomm Snapdragon 870

12 GB RAM / 256 GB UFS 3.1 úložiště

UFS 3.1 úložiště displej 6,56″ AMOLED, FullHD+, 120 Hz

optická čtečka otisků v displeji

fotoaparáty: primární 48 MPx , f/1.5, PDAF, gimbal stabilizace portrétní 13 MPx , 2x optický zoom, f/2.5, PDAF ultraširokoúhlý 13 MPx , 120° záběr, f/2.2 selfie 32 MPx , f/2.2

baterie 4 200 mAh

158,6 x 73,2 x 7,6 mm, 179 gramů

Android 11 / Funtouch OS 11

NFC, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1

Ceny a dostupnost telefonů Vivo X60 a X60 Pro

Smartphony Vivo X60 a X60 Pro určené pro mezinárodní trh by měly v následujících dnech dorazit na pulty 20 vybraných zemí. V následujících měsících by pak měly obě novinky dorazit i na většinu evropských trhů, mezi kterými by z vysokou pravděpodobností měl figurovat i ten náš. Ceny jsou pak stanoveny zatím pouze pro indický trh:

Vivo X60 8/128 GB – 37 990 INR (cca 11 600 Kč)

– 37 990 INR (cca 11 600 Kč) Vivo X60 12/256 GB – 41 990 INR (cca 12 900 Kč)

– 41 990 INR (cca 12 900 Kč) Vivo X60 Pro 12/256 GB – 49 990 INR (cca 15 300 Kč)

Jak se vám smartphony Vivo X60 a líbí? Zvážili byste jejich koupi?

