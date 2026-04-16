Tohle už není jen mobil! Do Česka míří Vivo X300 Ultra, které chce nahradit profesionální bezzrcadlovky

Vlajkový fotomobil vivo X300 Ultra útočí na absolutní vrchol s cenou 46 999 Kč, prodej startuje již zítra Revoluční optika ZEISS: "Reportážních" 35 mm jako hlavní snímač a obří ultraširokoúhlý čip, který zastoupí i klasické širokáče Bestiální výkon Snapdragonu 8 Elite Gen 5 a 200Mpx periskop s gimbalem dělají z tohoto stroje aktuálního krále fotomobilů Jakub Kárník Publikováno: 16.4.2026 06:00 Značka vivo se v Česku dosud držela trochu při zdi a ty nejostřejší náboje si schovávala pro domácí čínský trh. S modelem vivo X300 Ultra ale tato éra končí. Do redakce nám dorazilo zařízení, které neřeší kompromisy a jde přímo po krku tomu nejlepšímu na trhu a to počítáme i nedávno uvedené Oppo Find X9 Ultra. S cenovkou 46 999 Kč dává vivo jasně najevo, že už není jen „tím dalším v řadě“, ale hráčem, který chce diktovat pravidla mobilní fotografie. Fotografická revoluce: Proč je 35 mm víc než 24 mm? Hlavním tahákem X300 Ultra je odvaha v oblasti optiky. Zatímco téměř každý moderní smartphone používá jako hlavní objektiv ohnisko kolem 23–24 mm (což je v podstatě širokoúhlý záběr), vivo u hlavního snímače Sony LYTIA 901 (1/1,12″) poprvé u nás masivně sází na 35 mm. Pro laika je to číslo, pro fotografa svatý grál. Ohnisko 35 mm je totiž základem dokumentární a reportážní fotografie – nabízí přirozenou perspektivu blízkou lidskému oku a eliminuje to nepříjemné protažení obličejů v krajích, kterému se u běžných 24mm objektivů prostě nevyhnete. A co když potřebujete širší záběr? Tady přichází druhý geniální tah. Ultraširokoúhlý objektiv (14 mm) používá obří snímač Sony LYTIA 818 o velikosti 1/1,28″. To je plocha, kterou mají jiné vlajky u svých hlavních foťáků! Díky brutálnímu rozlišení a kvalitě čipu můžete tohle ultrašíro používat i s výřezem na 24 mm nebo 28 mm (tzv. in-sensor crop), a stále dostanete výstup, který kvalitou deklasuje hlavní snímače běžných telefonů. Vivo vám tak v podstatě dává dvě špičkové „hlavní“ kamery v jedné. Korunou všeho je pak 85mm teleobjektiv ZEISS Gimbal-Grade APO. S rozlišením 200 Mpx a obřím senzorem (1/1,4″) jde o aktuálně jeden z nejlepších periskopů na trhu. Certifikace APO zaručuje, že ani při focení v ostrém protisvětle neuvidíte chromatickou aberaci (fialové kontury), a tříosý gimbal s certifikací CIPA 7.0 udrží obraz stabilní i při extrémním digitálním přiblížení. KOUPIT VIVO X300 ULTRA Kapesní kinematografie v 10 bitech Kde X300 Ultra utíká konkurenci, je video. Zapomeňte na to, že 4K 120 fps umí jen hlavní snímač. Tady to zvládají všechny tři objektivy. A nejde jen o snímkovou frekvenci. Telefon podporuje 10bitový Log formát a profesionální kodeky APV 422. Díky kompatibilitě s workflow ACES můžete záběry z viva v postprodukci míchat s materiálem z profesionálních filmových kamer, aniž byste poznali rozdíl v barvách. Pro nadšence je tu navíc Pro Video Mode, který připomíná rozhraní z profesionálních kamer. Máte pod kontrolou vše od expozice po manuální focus pulling, a díky čtveřici mikrofonů se směrovou charakteristikou telefon zvládne i náročné zvukové scény bez nutnosti okamžitě sahat po externím mikrofonu, sám jsem to vyzkoušel a výstup není daleko třeba od DJI Mic Mini, pokud je telefon v rozumné blízkosti od mluvící osoby. Snapdragon 8 Elite Gen 5 a baterie, která nezamrzne Pod kapotou tepe to nejlepší, co Qualcomm vyrobil – Snapdragon 8 Elite Gen 5. V kombinaci s dedikovaným koprocesorem VS1+ pro zpracování obrazu v RAWu jde o brutální výpočetní sílu. Telefon nefotí „jen tak“, on v reálném čase provádí miliony operací, aby i noční snímek vypadal jako z velkého snímače bezzrcadlovky. S 16 GB RAM a 1TB úložištěm vás v podstatě nic neomezuje. Extrémní je i baterie. Kapacita 6 600 mAh při tloušťce těla pod 8,5 mm je malý zázrak chemie (technologie BlueVolt semi-solid-state druhé generace). Navíc je konstruována tak, aby spolehlivě fungovala i v mrazech do -20 °C. Když k tomu připočtete 100W drátové a 40W bezdrátové nabíjení, máte stroj na celodenní intenzivní tvoření bez strachu z vybití. CHCI VIVO X300 ULTRA NA ALZA.CZ Design s certifikací IP69 Vizuálně vivo X300 Ultra odkazuje na klasické fotoaparáty. Rýhovaný kovový prstenec kolem modulu kamer není jen na ozdobu, ale podtrhuje řemeslné zpracování. Displej o jasu až 4 500 nitů a rozlišení 3168 x 1440 pixelů pak zajišťuje perfektní čitelnost i na přímém poledním slunci při komponování snímku. Zajímavostí je certifikace IP68 i IP69. To znamená, že telefon neodolá jen potopení, ale i vysokotlaké stříkající horké vodě. Systém OriginOS 6 (Android 16) s příslibem 5 let hlavních aktualizací pak dává jistotu, že tahle investice morálně nezastará za dvě sezóny. Cena a bonusy: Vyplatí se? Cena 46 999 Kč je vysoká, ale vivo ji ospravedlňuje nadstandardním servisem. V ceně máte tříletou záruku, roční ochranu displeje a pětiletou záruku na kapacitu baterie. Pokud to s focením myslíte vážně, verze Photographer Kit za 56 999 Kč s telekonvertorem a fyzickým gripem promění telefon v plnohodnotný pracovní nástroj. Při nákupu v zaváděcí akci navíc můžete využít výkupní bonus 7 000 Kč, což cenu sráží do mnohem snesitelnějších hladin. My v redakci už s telefonem běháme po venku a připravujeme pro vás detailní fototest, který ukáže, jestli je těch 35 mm skutečně takový „gamechanger“, jak se na první pohled zdá. CHCI VIVO S BONUSY Je pro vás 35mm ohnisko na hlavním snímači lákadlem, nebo dáváte přednost klasickým širokým záběrům? 