Tohle je nejlepší fotomobil za 15 tisíc! Vivo X200 v Česku dramaticky zlevnilo

Vivo X200 v Česku dramaticky zlevnilo

Vivo X200 s trojitým 50MPx ZEISS fotoaparátem spadlo z původních 23 999 Kč na 14 999 Kč
Sleva 9 tisíc korun dělá z loňské vlajky zajímavou volbu, i když na trhu už je nástupce za 25 tisíc
Za patnáct tisíc dostáváte 5800mAh baterii, displej s jasem 4500 nitů a MediaTek Dimensity 9400

Publikováno: 4.12.2025 20:00

Vivo X200 přišlo v lednu za 23 999 Kč, což byla cena odpovídající vlajkové lodi se špičkovou výbavou. Nyní na MP.cz kleslo na 14 999 Kč, což mění situaci docela zásadně. Ano, na trhu už je nástupce, ale ten stojí 25 tisíc. Za patnáct tisíc dostáváte telefon, který fotí skoro stejně dobře a výkonem před dražším sourozencem nijak výrazně nezaostává.

Fotoaparáty a displej

Trojice 50MPx senzorů s optikou ZEISS zahrnuje hlavní snímač se světelností f/1.57, širokoúhlý objektiv se zorným polem 119 stupňů a teleobjektiv s 3x optickým zoomem. ZEISS T Coating povlak eliminuje odlesky, což oceníte při focení proti světlu nebo za zhoršených podmínek. V praxi telefon fotí solidně přes celý rozsah ohniskových vzdáleností, noční režim funguje dobře a teleobjektiv zachycuje detaily lépe než většina konkurence v této cenové kategorii.

Displej má 6,67 palce s rozlišením 2800 × 1260 pixelů a frekvencí 120 Hz. Hlavní deviza spočívá v jasu – 4500 nitů ve špičce znamená perfektní čitelnost i na přímém slunci. AMOLED panel s podporou HDR10+ poskytuje živé barvy a hlubokou černou, stereo reproduktory pak doplňují solidní zvukový zážitek.

Výkon a baterie

MediaTek Dimensity 9400 vyrobený 3nm technologií patří k výkonným čipům, i když za Snapdragonem 8 Elite trochu zaostává. 12 GB RAM a 256GB úložiště stačí na běžné použití i náročnější úkoly.

Baterie má kapacitu 5800 mAh, což je nadstandardní hodnota. Výdrž se pohybuje kolem 8-9 hodin zapnutého displeje, 90W nabíjení pak doplní telefon z nuly na sto procent za přibližně půl hodiny.

Systém

Funtouch OS na bázi Androidu 15 není tak vyleštěný jeho novější iterace OriginOS, ale aktualizaci by měl tento model obdržet během následujících týdnů. Certifikace IP69 chrání telefon nejen proti vodě a prachu, ale i proti horkou vodou pod tlakem, což je bonus pro ty, kdo telefon berou do náročnějších podmínek.

Dává sleva smysl

Za patnáct tisíc je Vivo X200 zajímavá nabídka. Fotoaparáty jsou na výborné úrovni, displej s extrémním jasem vyčnívá nad konkurenci a baterie vydrží. Nástupce nabízí 200MPx hlavní snímač a ještě o něco lepší výkon, ale rozdíl není tak dramatický, aby ospravedlnil dvojnásobnou cenu. Pokud nelpíte na tom nejnovějším modelu, tahle sleva dává smysl.

Co říkáte na tuto slevu?

O autorovi
Jakub Kárník
Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…