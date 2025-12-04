TOPlist

Tohle je nejlepší fotomobil za 15 tisíc! Vivo X200 v Česku dramaticky zlevnilo

  • Vivo X200 s trojitým 50MPx ZEISS fotoaparátem spadlo z původních 23 999 Kč na 14 999 Kč
  • Sleva 9 tisíc korun dělá z loňské vlajky zajímavou volbu, i když na trhu už je nástupce za 25 tisíc
  • Za patnáct tisíc dostáváte 5800mAh baterii, displej s jasem 4500 nitů a MediaTek Dimensity 9400

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
4.12.2025 20:00
Ikona komentáře 0
vivo x200 modra reflektor oficialni

Vivo X200 přišlo v lednu za 23 999 Kč, což byla cena odpovídající vlajkové lodi se špičkovou výbavou. Nyní na MP.cz kleslo na 14 999 Kč, což mění situaci docela zásadně. Ano, na trhu už je nástupce, ale ten stojí 25 tisíc. Za patnáct tisíc dostáváte telefon, který fotí skoro stejně dobře a výkonem před dražším sourozencem nijak výrazně nezaostává.

Fotoaparáty a displej

Trojice 50MPx senzorů s optikou ZEISS zahrnuje hlavní snímač se světelností f/1.57, širokoúhlý objektiv se zorným polem 119 stupňů a teleobjektiv s 3x optickým zoomem. ZEISS T Coating povlak eliminuje odlesky, což oceníte při focení proti světlu nebo za zhoršených podmínek. V praxi telefon fotí solidně přes celý rozsah ohniskových vzdáleností, noční režim funguje dobře a teleobjektiv zachycuje detaily lépe než většina konkurence v této cenové kategorii.

vivo x200 zelena fotomodul

Displej má 6,67 palce s rozlišením 2800 × 1260 pixelů a frekvencí 120 Hz. Hlavní deviza spočívá v jasu – 4500 nitů ve špičce znamená perfektní čitelnost i na přímém slunci. AMOLED panel s podporou HDR10+ poskytuje živé barvy a hlubokou černou, stereo reproduktory pak doplňují solidní zvukový zážitek.

Výkon a baterie

MediaTek Dimensity 9400 vyrobený 3nm technologií patří k výkonným čipům, i když za Snapdragonem 8 Elite trochu zaostává. 12 GB RAM a 256GB úložiště stačí na běžné použití i náročnější úkoly. Baterie má kapacitu 5800 mAh, což je nadstandardní hodnota. Výdrž se pohybuje kolem 8-9 hodin zapnutého displeje, 90W nabíjení pak doplní telefon z nuly na sto procent za přibližně půl hodiny.

CHCI VIVO X200

Systém Funtouch OS na bázi Androidu 15 není tak vyleštěný jeho novější iterace OriginOS, ale aktualizaci by měl tento model obdržet během následujících týdnů. Certifikace IP69 chrání telefon nejen proti vodě a prachu, ale i proti horkou vodou pod tlakem, což je bonus pro ty, kdo telefon berou do náročnějších podmínek.

Dává sleva smysl

Za patnáct tisíc je Vivo X200 zajímavá nabídka. Fotoaparáty jsou na výborné úrovni, displej s extrémním jasem vyčnívá nad konkurenci a baterie vydrží. Nástupce nabízí 200MPx hlavní snímač a ještě o něco lepší výkon, ale rozdíl není tak dramatický, aby ospravedlnil dvojnásobnou cenu. Pokud nelpíte na tom nejnovějším modelu, tahle sleva dává smysl.

CHCI VIVO X200

Co říkáte na tuto slevu?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Vivo X200 Pro recenze

Vivo X200 Pro recenze: hlavní roli dostal teleobjektiv a baterie

Vašek Švec
10.1.
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024