Společnost vivo představila své první chytré hodinky vivo Watch už v září roku 2020 a začíná se spekulovat o nástupci. Ten je už v podstatě potvrzený, jelikož se objevil na několika certifikacích a renderech. Nyní se na internetu zjevil oficiálně vypadající prospekt.

Hodinky vivo Watch 2 se blíží

Díky němu se kromě designu prozradilo také několik klíčových funkcí chystaných hodinek. Mezi ně patří samozřejmě monitorování srdeční frekvence, vestavěná GPS nebo krokoměr. Podle renderů by měly hodinky podporovat také hlasové hovory. To se shoduje s předchozími úniky, že budou podporovat eSIM. Co se týče designu, ten bude podobný jako u předchůdce a můžeme se opět těšit na kulatý tvar.

Výdrž dostane na starost 501mAh baterie, díky které má být 2x lepší než u první generace. Na výběr dostaneme klasicky ze silikonových i kožených řemínků v různých barvách. To, zda se hodinky objeví i na globálním trhu je bohužel v současnosti záhadou.

