Nový bestseller od Vivo stojí jen 6 tisíc a jsou k němu bezdrátová sluchátka zdarma

vivo V40 SE nyní můžete pořídit na MP.cz se slevou a k telefonu získáte dva dárky

Jde o sluchátka vivo TWS 3e ANC a 44W adaptér s podporou FlashCharge

V akci je také vivo Y36, které nově spadlo pod 4 tisíce korun

Nové vivo V40 SE je v Česku momentálně nejprodávanějším modelem značky. Není divu, jde o smartphone s cenovkou jen kousek přes 6 tisíc, který nabízí vůbec nejjasnější displej ve své třídě a dostanete k němu bezdrátová sluchátka zdarma. Nižší cenu a dárek v podobě sluchátek ale získáte jen do konce toho týdne.

Nejjasnější displej ve své kategorii

vivo V40 SE má v mnoha ohledech výrazně lepší parametry než jeho mnohdy dražší rivalové. Dominantou je právě 120Hz AMOLED displej s jasem solidních 1 800 nitů, což je hodnota, kterou zpravidla najdeme u mnohem dražších konkurentů, vivo ji ale právě jako první nabízí u takto dostupného kousku.

Ovšem i další parametry si vzhledem k nízké ceně telefonu zaslouží pozornost. Zejména stereo reproduktory, které umožní zvýšit hlasitost až o 300 %, nebo 50Mpx hlavní fotoaparát doplněný o ultraširokoúhlý objektiv a makro. Nechybí ani štědrá 8GB/256GB kapacita, voděodolnost, podpora 5G, dostatečný výkon díky Snapdragonu 4 Gen 2 nebo velká 5000mAh baterie s podporou rychlého 44W nabíjení.

vivo V40 SE 5G koupíte do konce června – tedy do této neděle 30. 6. – za zaváděcí cenu 6 299 Kč (běžně 6 999 Kč). Do stejného data získáte k telefonu i dva dárky, a to bezdrátová sluchátka vivo TWS 3e ANC v hodnotě 1 499 Kč a 44W adaptér s podporou rychlého nabíjení FlashCharge.

Levnější sourozenec

Za super cenu koupíte tento týden také vivo Y36. Jde o velmi dostupný telefon s cenovkou jen 3 999 Kč (běžně 4 499 Kč), jehož dominantou je velký 6,64palcový 90Hz displej, 50Mpx foťák, velká 8GB/256GB paměť a také 5000mAh baterie s rychlým nabíjením.

