Projektor s Google TV a Netflixem za 5 990 Kč: ViewSonic LX60HD zlevnil o třetinu

ViewSonic LX60HD je Full HD LCD projektor s vestavěným Google TV a nativní aplikací Netflix Aktuálně stojí 5 990 Kč místo 9 290 Kč (sleva 3 300 Kč, tedy 35 %) Nabízí automatické ostření, korekci lichoběžníku a Wi-Fi/Bluetooth – streamovat můžete rovnou z krabice Adam Kurfürst Publikováno: 15.3.2026 14:00 Projektory s vestavěným smart systémem bývají buď drahé, nebo kompromisní v kvalitě obrazu. ViewSonic LX60HD nyní seženete za 5 990 Kč místo původních 9 290 Kč – a přitom nabízí Full HD rozlišení, Google TV s nativním Netflixem i automatické funkce pro snadné nastavení. Pokud chcete ověřit aktuální dostupnost nebo cenu, najdete vše v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte kompaktní projektor na filmy a seriály s jednoduchým nastavením a nechcete řešit externí zařízení.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete projektor do světlé místnosti nebo očekáváte kinosálový jas.💡 Za 5 990 Kč získáváte Full HD projektor s Google TV, což je v této cenové kategorii neobvyklá kombinace. Proč je tenhle projektor zajímavý ViewSonic LX60HD cílí na uživatele, kteří chtějí jednoduché domácí kino bez nutnosti připojovat set-top boxy nebo streamovací zařízení. Projektor má vestavěný Google TV s přímým přístupem k aplikacím Netflix, Disney+, YouTube a české službě Oneplay. Nemusíte řešit Chromecast ani Fire TV Stick – vše je integrované přímo v projektoru a ovládá se přiloženým dálkovým ovladačem. Díky Wi-Fi (5 GHz) a Bluetooth 5.0 můžete také bezdrátově zrcadlit obsah z telefonu nebo tabletu, případně připojit Bluetooth sluchátka pro noční sledování bez rušení okolí. V cenové kategorii pod 6 000 Kč je tato výbava spíše výjimkou. Obraz a projekční parametry Projektor využívá LCD technologii s LED podsvícením a nativní rozlišení 1920 × 1080 pixelů (Full HD). Maximální úhlopříčka obrazu dosahuje až 355 cm (140″), realisticky ale počítejte spíše s úhlopříčkou kolem 100–120″, kde je obraz nejostřejší. Projekční vzdálenost se pohybuje od 1,42 do 3,8 metru – pro 100″ obraz potřebujete cca 2,3 metru od stěny. Svítivost 630 ANSI lumenů je parametr, který je třeba brát v potaz. Pro večerní sledování ve ztmavené místnosti je to dostačující hodnota, ale ve dne s otevřenými žaluziemi bude obraz výrazně vybledlý. Kontrast 4200:1 zajišťuje slušnou hloubku černé na poměry této cenové kategorie. LED zdroj má udávanou životnost 20 000 hodin, což při běžném používání znamená roky provozu bez nutnosti výměny. Automatické funkce usnadňují nastavení ViewSonic do LX60HD integroval několik automatických funkcí, které oceníte zejména pokud projektor často přemisťujete. Auto focus automaticky zaostří obraz během několika sekund po zapnutí. Automatická korekce lichoběžníku (H/V keystone ±40°) upraví obraz tak, aby byl symetrický i při šikmém umístění projektoru. K tomu přidejte 4bodovou korekci rohů a auto screen fit, který přizpůsobí obraz velikosti plátna. Zajímavá je také funkce automatického vyhýbání překážkám – pokud máte na stěně obraz nebo polici, projektor detekuje překážku a zmenší promítanou plochu tak, aby se jí vyhnul. V praxi to znamená méně času stráveného laděním a rychlejší start filmu. Praktická stránka: porty, zvuk, rozměry Konektivita zahrnuje HDMI 1.4 pro připojení herní konzole nebo Blu-ray přehrávače, 2× USB 2.0 pro přehrávání z flash disku a 3,5mm audio výstup pro externí reproduktory. Vestavěné reproduktory 2× 5W zvládnou základní ozvučení, ale pro filmový zážitek doporučujeme připojit soundbar nebo alespoň lepší Bluetooth reproduktor. Rozměry 22,8 × 15,9 × 22,7 cm a hmotnost 3,13 kg dělají z projektoru relativně kompaktní zařízení. Optický engine má utěsněnou konstrukci chránící před prachem a vlhkostí, což prodlužuje životnost a eliminuje problém s černými tečkami na obraze. Hlučnost 40 dB je slyšitelná, ale při sledování filmu s rozumnou hlasitostí by vás neměla rušit. Kdy to nedává smysl Pokud plánujete sledovat obsah přes den bez možnosti zatemnění místnosti, 630 ANSI lumenů nebude stačit – budete potřebovat projektor s výrazně vyšší svítivostí (1500+ lumenů). Podobně pokud hledáte projektor primárně na hraní her, vstupní zpoždění přes 160 ms je pro rychlé tituly nepoužitelné. Pro gaming existují lepší alternativy s nižší latencí. Projektor také nepodporuje 4K rozlišení – pokud máte hodně 4K obsahu a záleží vám na maximálním detailu, budete muset sáhnout do vyšší cenové kategorie. A pokud očekáváte kinosálový zvuk, vestavěné reproduktory 2× 5W vás pravděpodobně neuspokojí – počítejte s dokoupením externího ozvučení. Verdikt: pro koho se to vyplatí ViewSonic LX60HD je volba pro ty, kteří chtějí jednoduché domácí kino bez komplikací. Za 5 990 Kč získáváte Full HD projektor s Google TV, nativním Netflixem, automatickým ostřením a Wi-Fi/Bluetooth konektivitou. Je to ideální varianta do ztmavené ložnice nebo obýváku pro večerní sledování filmů a seriálů. Není to projektor pro náročné videofily ani pro hráče – ale v této cenové kategorii nabízí výbavu, kterou jinde těžko najdete. 