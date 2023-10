Herní laptop Victus by HP 15 zlevnil na historické minimum

Má slušný 6jádrový procesor, herní základ od Nvidie a 512GB SSD

Nechybí 144Hz displej s Full HD či reproduktory vyladěné Bang & Olufsen

Hledáte herní notebook, který zvládne nějaké to hraní, ale zároveň máte hluboko do kapsy? Pak vás možná zaujme sleva na laptop Victus by HP 15, který poskytuje velmi dobrý poměr mezi cenou a výkonem. Stolní počítač bude v takto nízkém budgetu vždy lepší volbou, proto si rozmyslete, zda opravdu potřebujete notebook, aby to neskončilo tak, že jej budete mít 95 % času položený doma na stole. Pokud ale často cestujete nebo střídáte bydliště, je volba přenosného počítače docela jasná. A o jakém laptopu se to vlastně bavíme?

Pojďme hned začít u procesoru, kterým je 6jádrový AMD Ryzen 5 5600H, tedy i na dnešní poměry velmi schopný kus křemíku, který nemá problém spustit jakoukoliv dnešní hru, ale oceníte ho také při práci v grafických programech, případně u střihu videa. Je však třeba zmínit, že je spárován pouze s 8 GB DDR4 RAM, takže bych okamžitě dokoupil další modul, k dispozici jsou dva sloty, přičemž jeden z nich je neobsazený. Je to otázka maximálně pětistovky, rozdíl přitom ucítíte při náročnějším multitaskingu, ale i her. Svižnost systému pak obstarává 512GB SSD NVMe disk.

Co se týče displeje, je laptop vybaven 15,6″ Full HD obrazovkou typu IPS se 144Hz obnovovací frekvencí, kterou oceníte nejen při běžném chodu systémem, ale také u hraní kompetitivních titulů jako například Counter-Strike. Grafickou stránku obstarává už poměrně stará grafická karta GTX 1650 se 4 GB GDDR6, ale na svou cenu dokáže stále nabídnout docela slušný výkon. Na notebooku pravděpodobně nebude problém rozběhat ani ty nejnáročnější hry typu Cyberpunk 2077 nebo Red Dead Redemption 2, s maximálními detaily ale rozhodně nepočítejte.

HP Victus – Ryzen 5 5600H GTX 1650 – Test in 17 Games in 2022

Laptop nabízí také reproduktoru vyladěné firmou Bang & Olufsen. Výdrž je pak průměrná, na jedno nabití počítejte se 3 – 5 hodinami běžného používání. Notebook nemá žádný operační systém, ale Windows lze dnes koupit za pár korun. Victus by HP 15 se původně prodával za 16 490 korun, později jeho cena spadla na 14 990 korun a nyní jej pořídíte na CZC i Datartu za 13 990 korun.

Stačil by vám takový laptop na hraní her?