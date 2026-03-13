Herní notebook s RTX 5050, 144Hz displejem a 24GB RAM zlevnil o 6 tisíc. Pro koho je vhodný? Hlavní stránka Zprávičky VICTUS by HP 15-fb3900nc je herní notebook s NVIDIA GeForce RTX 5050, 24 GB RAM a 144Hz displejem Aktuálně stojí 22 990 Kč místo 28 990 Kč (sleva 6 000 Kč, tedy 20 %) Jde o jeden z prvních notebooků s novou architekturou RTX 50 v této cenové kategorii Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.3.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Hledáte levnější herní notebook pro hraní ve FullHD a oceníte 144Hz displej? VICTUS by HP 15 s RTX 5050 nyní stojí 22 990 Kč místo 28 990 Kč – ušetříte rovných 6 000 Kč. Za tuto cenu dostanete notebook s nejnovější generací grafiky, nadstandardní 24GB RAM a 1TB SSD. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte herní notebook pro Full HD gaming s nejnovější generací RTX grafiky.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete ultralehký notebook na časté přenášení – 2,29 kg je spíše průměr.💡 Za 22 990 Kč dostanete RTX 5050, 24 GB RAM a 144Hz displej – to je v této cenové kategorii neobvyklá kombinace. Proč je tahle konfigurace zajímavá VICTUS by HP 15 cílí na hráče a studenty, kteří chtějí univerzální notebook na hry, práci i školu. Klíčová je grafická karta NVIDIA GeForce RTX 5050 s architekturou Blackwell – jde o nejnovější generaci mobilních GPU, která přináší vylepšený ray tracing a podporu DLSS 4. V praxi to znamená vyšší výkon při nižší spotřebě energie oproti předchozí generaci. Neobvyklá je kapacita RAM – 24 GB DDR5 je více, než nabízí většina konkurentů v této cenové hladině (obvykle 16 GB). To oceníte při multitaskingu, virtualizaci nebo práci s většími projekty. Úložiště 1TB SSD je dnes standard, ale stále dostatečné pro několik her a pracovní data. Herní výkon v praxi RTX 5050 je základní herní GPU nové generace – není to high-end, ale pro Full HD gaming na 144Hz displeji je to ideální kombinace. V kompetitivních hrách jako Fortnite, CS2 nebo Valorant očekávejte plynulých 100+ FPS. U náročnějších titulů typu Cyberpunk 2077 nebo Alan Wake 2 se pohybujete kolem 40–60 FPS s aktivním DLSS – což je na plynulé hraní dostačující. Procesor AMD Ryzen 5 240 (6 jader, 12 vláken, až 5 GHz) je postavený na architektuře Zen 4 a poskytuje dostatek výkonu jak pro hry, tak pro programování nebo střih videa. Není to procesor pro profesionální rendering, ale na studentské projekty, hobby YouTube tvorbu nebo běžnou práci bohatě stačí. Displej, konektivita a konstrukce Displej má úhlopříčku 15,6″ s rozlišením Full HD (1920 × 1080) a obnovovací frekvencí 144 Hz. IPS panel zajišťuje dobré pozorovací úhly, svítivost 300 nitů je na práci v interiéru dostatečná. Tenké rámečky ze tří stran maximalizují využitelnou plochu obrazovky. Portová výbava je na herní notebook solidní: USB-C s DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 pro připojení externího monitoru, 2× USB-A 3.2 Gen 1, ethernet a WiFi 6. Reproduktory nesou značku Bang & Olufsen – na notebook zní nadprůměrně, ale pro vážnější poslech stejně sáhnete po sluchátkách. Baterie má kapacitu 70 Wh, což je na herní notebook slušné. Hmotnost 2,29 kg je na 15,6″ herní notebook průměr – není to ultrabook, ale do batohu se vejde bez problémů. Klávesnice je podsvícená a má numerický blok. Co říkají uživatelé Na Alze má VICTUS by HP 15 hodnocení 4,8 z 5 (4 hodnocení) a 100 % zákazníků jej doporučuje. Prodalo se přes 100 kusů s reklamovaností 0,75 %. Jde o relativně nový model, takže recenzí zatím není mnoho, ale dosavadní zpětná vazba je pozitivní. Řada VICTUS od HP má obecně dobrou reputaci jako vstupní až střední herní třída s rozumným poměrem cena/výkon. Značka HP navíc nabízí relativně dobrou servisní síť v ČR, pokud byste řešili případnou reklamaci. Kdy to smysl nedává Pokud hrajete náročné AAA tituly a chcete maximální detaily ve vysokém rozlišení, RTX 5050 nebude stačit – v takovém případě se podívejte po modelech s RTX 4060 nebo 4070, které jsou ale výrazně dražší. Podobně pokud potřebujete profesionální nástroj na 3D rendering nebo filmovou postprodukci, tato konfigurace vám nebude stačit. Pro uživatele, kteří notebook často přenášejí a oceňují minimální hmotnost, může být 2,29 kg příliš. V takovém případě hledejte spíše 14″ ultrabooky – ale ty obvykle nemají dedikovanou herní grafiku. Verdikt: pro koho se to vyplatí VICTUS by HP 15 za 22 990 Kč je zajímavá volba pro hráče a studenty, kteří chtějí univerzální notebook s nejnovější generací grafiky. RTX 5050 zvládne Full HD gaming, 24 GB RAM poskytuje rezervu pro multitasking a 144Hz displej zajistí plynulý obraz. Sleva 6 000 Kč (20 %) dělá z tohoto modelu jednu z nejdostupnějších cest k notebooku s architekturou RTX 50. Naopak pokud hledáte high-end výkon nebo ultralehký stroj, podívejte se jinam. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024