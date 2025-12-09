Ideální dárek k Vánocům: 65W cestovní adaptér Vention pořádně zlevnil! Hlavní stránka Zprávičky Vention cestovní adaptér spadl z 1 199 Kč na 719 Kč s kódem ALZADNY40 – za tuto cenu slušná volba Kombinuje EU/UK/USA vidlice s 2× USB-C (65W) a 2× USB-A, plus univerzální vstup pro další zařízení Pozor: druhý USB-A port má údajně jen 5W výkon, ne 60W jak uvádí hlavní parametry Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.12.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Cestovní adaptéry s nabíjecími porty řeší problém, který znáte, pokud pravidelně vyrážíte mimo EU. V každé zemi jiné zásuvky, málo místa v batohu, nedostatek nabíječek. Vention 4-Port USB GaN Universal Travel Adapter slibuje řešení: tři typy vidlic (EU, UK, USA/Japonsko), čtyři USB porty a ještě univerzální vstup pro připojení další elektroniky. S kódem ALZADNY40 stojí 719 Kč místo 1 199 Kč, což je slušná sleva. Ale pozor na detaily. Tři vidlice v jednom těle Na bočních stranách adaptéru jsou posuvníky, kterými vyjedete potřebnou vidlici. EU standard pro Evropu, UK standard s trojicí kolíků pro Británii a USA/japonský standard s plochými kolíky pro Ameriku a Asii. Nevysunuté vidlice jsou schované v těle. Podle recenze Jiřího z Jihlavy to funguje v Anglii bez problémů, ale Dušan ze Žiliny zmiňuje, že se občas zasekává při vysouvání konektoru. To naznačuje, že mechanismus není úplně dokonalý – pravděpodobně je to záležitost výrobní tolerance. Za sedm stovek to ale není kritický problém. GaN technologie a čtyři USB porty GaN (nitridu galia) znamená kompaktnější design při stejném výkonu. Rozměry 76,9 × 53,3 × 54,9 mm a hmotnost 195 gramů to potvrzují – podle Jiřího je to jen o trochu větší než běžná redukce. Adaptér nabízí 2× USB-C a 2× USB-A porty. CHCI VENTION NABÍJEČKU Ale teď pozor: parametry jsou matoucí. Alza uvádí „Maximální výkon hlavního výstupu 60W“ pro USB-A, což by naznačovalo, že oba USB-A porty zvládnou vysoký výkon. Jenže Michal z Trstené upozorňuje: „Druhý USB-A port má omezení na 5V 1A = tj max 5W“. To je zásadní rozdíl. První USB-A zvládne až 60W, druhý jen 5W – hodí se maximálně na sluchátka nebo chytré hodinky. Oba USB-C porty mají výkon 65 W, což stačí na nabíjení notebooku. Celkový výkon adaptéru je 65 W, takže pokud připojíte víc zařízení, výkon se mezi nimi rozdělí. To je normální u všech nabíječek. Univerzální vstup jako bonus Adaptér má na sobě univerzální zásuvku, do které můžete zapojit cokoli – notebook s vlastní nabíječkou, fén, holicí strojek. To znamená, že adaptér funguje jako rozbočovač. V hotelu máte často jen jednu zásuvku, tohle vám ji rozšíří na pět připojení – čtyři USB porty plus univerzální vstup. Co funguje a co ne Richard z Košic chválí, že adaptér nepíská v noci – některé levné GaN nabíječky vydávají vysokofrekvenční pištění, tohle ne. Nabíjí čtyři zařízení naráz bez problémů, pokud nepřekročíte celkový limit 65W. CHCI VENTION NABÍJEČKU Závěr Vention 4-Port USB GaN Universal Travel Adapter za 719 Kč s kódem ALZADNY40 je užitečný pomocník na cesty. Nevyřeší všechny problémy – druhý USB-A port je slabý, mechanismus vidlic občas zasekává – ale pokud potřebujete nabít několik zařízení v cizí zemi a nechcete tahat tři různé adaptéry, tohle funguje. Za původních 1 200 Kč by to byla horší volba, za sedm stovek je to v pořádku. Jen si pamatujte: pro rychlé nabíjení používejte USB-C porty, druhý USB-A je jen na drobnosti. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza nabíječka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.