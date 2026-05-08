Tato 10 000mAh powerbanka na Alze zlevnila na 279 Kč. Chlubí se displejem, čtyřmi porty a tenkým tělem Hlavní stránka Zprávičky Vention 10000mAh 22.5W Portable Power Bank je kompaktní powerbanka se třemi výstupy a displejem S kódem ALZADNY30 stojí 279 Kč místo 399 Kč (sleva 120 Kč, tedy 30 %) Cílí na lidi, kteří chtějí lehkou (249 g) zálohu do batohu na jeden den Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.5.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Powerbanka, která se vejde do kapsy mikiny, a zvládne rychle dorazit vybitý telefon, je v Česku stále jeden z nejhledanějších tipů na drobný dárek nebo cestovní zálohu. Model Vention 10000mAh 22.5W aktuálně spadl z původních 399 Kč na 279 Kč po zadání kódu ALZADNY30, což dosud na Alze představuje vůbec nejlepší cenu. Navíc má skvělé hodnocení od uživatelů. CHCI POWERBANKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete kompaktní zálohu do batohu nebo kabelky pro jednodenní výlety a krátké cesty.⚠️ Zvažte, pokud spoléháte na powerbanku na víkend bez zásuvky – 10 000 mAh moderní telefon spolehlivě nabije jen 1,3–1,5× do plna.💡 Za 279 Kč jde o jednu z nejlevnějších powerbank s 22,5W nabíjením a displejem na trhu. Pro koho dává Vention 10 000 mAh smysl Tahle powerbanka Vention míří na uživatele, kteří hledají levnou pojistku do batohu nebo kabelky pro běžný den ve městě nebo krátké cestování. Velkou výhodou je hmotnost 249 g a plochý design 18 × 8 × 2 cm – velikostí připomíná běžný smartphone, takže se v tašce nikde nepřekáží. Za 279 Kč nabízí balíček parametrů, který by vás u prémiových značek stál minimálně dvojnásobek: 22,5W rychlonabíjení, tři výstupy a digitální displej s přesným zobrazením zbývající kapacity v procentech. Klíčové parametry: co dostanete za 279 Kč Vention podporuje USB Power Delivery, QC 3.0 a další protokoly včetně Apple 2.4A. Maximální výkon na výstupu je 22,5 W přes USB-A a 20 W přes USB-C, takže do plné rychlosti se dostanete s běžnými moderními telefony. Powerbanka zvládá nabíjení až tří zařízení současně, i když pár recenzentů hlásí, že někdy je třeba zařízení připojit v určitém pořadí. Samotnou jednotku doplníte energií přes USB-C nebo Micro USB a plné nabití trvá kolem 3 hodin při výkonu 18 W. Z bezpečnostních prvků nechybí ochrana proti přepětí, zkratu, přebíjení a přehřátí. Záruka je standardních 24 měsíců, ale pozor – na samotnou baterii se vztahuje pouze 6měsíční záruka jako na spotřební materiál, protože jde o lithiový článek. To je u powerbanek běžné, ale stojí za zmínku. Kolik telefonů z ní reálně nabijete Tady je důležité srovnat marketingová čísla s realitou. Papírová kapacita 10 000 mAh není totéž co reálně přenesená energie do telefonu. Interní články powerbanky pracují s napětím 3,7 V, USB výstup ale dodává 5 V a více – při převodu vznikají ztráty, část energie odejde jako teplo a další procenta sežere řídicí elektronika. Reálně využitelná kapacita je u 10 000mAh modelu zhruba 6 500–6 700 mAh, a to ještě hodně závisí na typu rychlonabíjení a teplotě prostředí. KOUPIT V AKCI ZA 279 KČ V praxi to znamená následující odhady pro běžné scénáře v roce 2026: moderní Android typu Samsung Galaxy S26 s baterií okolo 5 000 mAh nabijete přibližně 1,3× do plna. U menších nebo starších telefonů s baterií kolem 3 500 mAh se dostanete na cca 1,8 nabití. Recenze na Alze tato čísla potvrzují – například jeden uživatel měřil iPhone z 32 % na 52 % a powerbance to ubralo zhruba 10 % kapacity, což k oněm 1,5 nabití do plna sedí. Praktická stránka: konektory, displej, kabel v balení Designově dominuje velký lakovaný panel s drobným číselným displejem uprostřed. Funkčně je to fajn (zbývající kapacita v procentech je přesnější než LED indikátory), ale velkou plochu lesklého plastu uživatelé v recenzích kritizují prakticky jednohlasně – snadno se škrábe a působí lacině. Některé kusy přicházejí s ochrannou fólií, kterou se vyplatí nesundávat. V balení najdete krátký USB-C kabel, který slouží spíš jako provizorium – delší a kvalitnější kabel si stejně dříve nebo později pořídíte sami. Velmi nízký odběr (například LED pásek na minimum) powerbanka neudrží – po chvíli se sama vypne, takže pokud ji chcete použít na slabou stálou zátěž (nouzové osvětlení do stanu), nejde to spolehlivě. Co říkají uživatelé Na Alze má powerbanka hodnocení 4,6 z 5 ze 219 hodnocení a 90 % zákazníků produkt doporučuje. Reklamovanost je velmi nízkých 0,61 % a prodalo se přes 5 000 kusů, takže vzorek je solidní. Lidé nejčastěji chválí cenu, kompaktní rozměry, rychlost nabíjení mobilu a možnost současného nabíjení a vybíjení přes USB-C – tedy průchozí napájení, které u některých konkurenčních modelů chybí. OBJEDNAT NA ALZE Kritické hlasy se točí kolem několika opakujících se výtek: laciné zpracování (což se ale u modelu za takovou cenu dá očekávat), zbytečně velký displejový rámeček či krátký a slabší přibalený kabel. Několik kusů se po pár měsících začalo přehřívat nebo měla problémové tlačítko, ale jde o jednotky případů z více než dvou stovek hodnocení. Kdy to smysl nedává Pokud plánujete víkend v přírodě bez možnosti dobíjení nebo dlouhou cestu vlakem, kde budete spoléhat na powerbanku několik dní v kuse, sáhněte po 20 000mAh modelu. Stejně tak pokud chcete zálohu pro tablet, notebook nebo MagSafe nabíjení, 22,5 W je málo a Vention nepodporuje magnetickou bezdrátovou variantu. A pokud potřebujete powerbanku pro letadlo a obáváte se o limit 100 Wh, ta je tu samozřejmě bezpečně pod limitem (37 Wh), ale tady se klade větší důraz na kvalitu zpracování a certifikace, kde Vention v této cenovce neexceluje. Verdikt: za 279 Kč pojistka, ne hlavní zdroj Vention 10 000 mAh za 279 Kč je typická „drobná pojistka“ – levná, lehká, kompaktní a s přehledným displejem. Funguje výborně jako záloha do batohu pro jednodenní akce, kde víte, že telefon večer ne úplně dotáhne. Pro skutečně náročné cestování nebo víkend bez elektřiny se ale podívejte po větší kapacitě – fyzikální zákony nepřelstíte a 10 000 mAh už dnes není to, co bývalo, když měl běžný telefon 3 000 mAh baterii CHCI UŠETŘIT 120 KČ Plánujete powerbanku jako každodenní zálohu v batohu, nebo hledáte něco spíše na delší cesty bez zásuvky? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi