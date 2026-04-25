Češi, pozor! Ministerstva získala anticenu Velkého bratra — chtěla vědět, na jaké weby chodíte Hlavní stránka Zprávičky Cenu Velkého bratra za rok 2025 si odnesly Volkswagen, Meta a česká ministerstva vnitra a průmyslu a obchodu Mezi slídily se poprvé výrazně zapsala i elektroauta — koncern VW nechal data o pohybu vozů volně přístupná na Amazonu Meta si vysloužila ocenění za trik, díky kterému na Androidech propojila sledovací Pixel s vašimi účty na Facebooku a Instagramu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.4.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Organizace IuRe vyhlásila už 21. ročník Cen Velkého bratra, českých anticen za největší prohřešky proti soukromí. Na letošním seznamu oceněných je několik jmen, která pro čtenáře technologických webů nejsou zrovna překvapením — a jedno, které ukazuje, kam se problémy se soukromím posouvají. Volkswagen a firma Cariad Meta Pixel a skrytý kanál v Androidu Stát chtěl vědět, na jaké weby chodíte Šifrování není občanské právo, tvrdí dánský ministr Brněnští studenti řekli ne nucené aplikaci Volkswagen a firma Cariad V kategorii Firemní slídil zvítězil koncern Volkswagen, respektive jeho dceřiná softwarová firma Cariad. Ta zpracovávala citlivá data o uživatelích a pohybu elektromobilů značek VW, Audi, Seat a Škoda — a nechala je volně přístupná na serveru Amazonu. Na průšvih přišli etičtí hackeři z německé neziskovky Chaos Computer Club. Volkswagen sice data rychle zabezpečil, ale v uniklém balíku se podle IuRe daly dohledat i údaje o pohybu vozů hamburské policie nebo parkovací data z berlínského nevěstince. Už před lety označila nadace Mozilla moderní auta za nejhorší kategorii spotřební elektroniky co do ochrany soukromí. Elektromobily tuhle tezi jen zvýrazňují — jsou nacpané senzory a v podstatě trvale online. A jak Volkswagen ukázal, otázka není, jestli někdo udělá chybu, ale jak bude velká. Meta Pixel a skrytý kanál v Androidu Cenu v kategorii Dlouhodobý slídil získala Meta. Porota ji vybrala za nástroj Meta Pixel, který je podle odhadů vložený asi na pětině nejnavštěvovanějších webů a sbírá data o návštěvnících pro cílení reklamy. Ve zkratce: Meta našla způsob, jak navázat komunikaci mezi svými aplikacemi nainstalovanými v telefonu (Facebook, Instagram) a Pixelem běžícím ve webovém prohlížeči. Vznikl tím skrytý kanál, který propojí vaše anonymní chování na webu s identitou, pod kterou jste přihlášeni v mobilní aplikaci. Výsledek: VPN ani blokátor reklam vám v tomhle případě moc nepomůžou. Jak zmínil ředitel IuRe Jan Vobořil, Meta v nominacích figuruje prakticky každý rok, ale pokračuje dál. Stát chtěl vědět, na jaké weby chodíte Anticenu Úřední slídil získala Ministerstva vnitra a průmyslu a obchodu. Ta v březnu 2025 předložila novelu vyhlášky, která by rozšířila plošně sbírané provozní a lokalizační údaje o internetové komunikaci. Místo dnešních údajů o samotném připojení se měly sbírat i informace o „koncové straně komunikace“ — prakticky tedy údaje o navštěvovaných webových stránkách. Návrh byl předložen bez projednání se zainteresovanými stranami, odhalili ho novináři a po veřejné kritice skončil v šuplíku. Porota k tomu dodává jednu nepříjemnou poznámku: i současný sběr dat v režimu data retention označil Nejvyšší soud před pár měsíci za nelegální. Pokračuje se v něm ale dál. Šifrování není občanské právo, tvrdí dánský ministr Kategorii Výrok Velkého bratra ovládl dánský ministr spravedlnosti Peter Hummelgaard s větou, že „musíme se zbavit chybného dojmu, že používání šifrovaných komunikačních aplikací patří k občanským právům“. Výrok padl v kontextu evropské iniciativy ChatControl, která chce plošně skenovat obsah online komunikace kvůli boji proti dětské pornografii. Brněnští studenti řekli ne nucené aplikaci Jediné pozitivní ocenění putovalo ke studentům Masarykovy univerzity. Ti se na přelomu let 2024 a 2025 postavili záměru provozovatele průkazů ISIC, podle kterého mělo prodlužování karet probíhat výhradně přes mobilní aplikaci. Studenti trvali na zachování nedigitální varianty a argumentovali mimo jiné obavami o soukromí — vedení univerzity přesvědčili výsledky vlastního průzkumu. Nucení do chytrých telefonů a aplikací se v anticenách objevuje čím dál častěji. Loni vyhrály v kategorii firemních slídilů věrnostní aplikace obchodních řetězců, předloni zase pozitivní cenu získal aktivista bojující proti automatům na vodu, které fungují jen s aplikací. Dobrá zpráva alespoň je, že tlak proti této formě „povinné digitalizace“ přichází tentokrát od mladých — tedy od skupiny, která bývá označována za hlavního tahouna digitálního přechodu. Které z letos oceněných slídilství vás osobně štve nejvíc? Zdroj: bigbrotherawards.cz