360° autokamera Vantrue E360 spadla na polovinu! Teď stojí 4 199 Kč a vidí všude kolem auta

Vantrue E360 je 360° panoramatická kamera s duálními objektivy, snímačem Sony STARVIS 2 a rozlišením 2,7K Na Alze stojí 4 199 Kč místo původních 8 490 Kč (sleva přes 50 %) Má GPS, noční vidění s IR LED, hlasové ovládání, Wi-Fi a podporu microSD až 512 GB

Jakub Kárník Publikováno: 16.3.2026 20:00

Dashcam, která vidí všude kolem auta najednou – a teď za polovinu původní ceny. Vantrue E360 na Alze stojí 4 199 Kč místo původních 8 490 Kč. Dva objektivy s úhlem 210° + 210° pokrývají kompletní 360° panorama bez slepých míst.

Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete kompletní přehled o dění kolem auta jednou kamerou – na nehody, parkování i cestovatelské vlogy.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete čitelné SPZ z větší vzdálenosti – 360° pokrytí jde na úkor detailu. Parkovací režim vyžaduje dokoupení Hardwire Kitu.💡 Za 4 199 Kč dostanete Sony STARVIS 2 snímač, GPS, noční vidění, hlasové ovládání, Wi-Fi a superkondenzátor odolný extrémním teplotám.

Proč 360° a co to znamená v praxi

Vantrue E360 má dva objektivy (přední a zadní), každý s úhlem 210°, které dohromady pokrývají celý prostor kolem vozidla. Čtyřjádrový procesor s DDR4 pamětí zpracovává záznam plynule. V aplikaci nebo na PC si můžete video přehrát v 360° režimu, přepínat úhly nebo zobrazit více oken současně – hodí se třeba při dokazování průběhu nehody. GPS zaznamenává trasu a rychlost. Noční vidění využívá 8 IR LED a HDR technologii pro čitelný obraz i ve tmě. Magnetický držák umožňuje snadnou instalaci i přenesení do jiného auta.

Co říká uživatel – a na co se připravit

Na Alze jsou zatím jen dvě hodnocení (4,0 z 5). Jediná podrobná recenze je ale velmi informativní. Uživatel chválí 360° pokrytí, jednoduchou instalaci a kompaktní rozměry. Z výtek ale upozorňuje na několik důležitých věcí: SPZ z jiných aut jsou na záznamu špatně čitelné – panoramatický záběr jde na úkor detailu, což je typický kompromis 360° kamer. Detekce pohybu v parkovacím režimu je hodně citlivá – reaguje i na rozsvícení světel v garáži. G-senzor při výchozím nastavení hlásí kolize i při přejetí kolejí – doporučuje se snížit citlivost. Mobilní aplikace je základní a LTE modul měl problémy s registrací. Parkovací režim funguje jen s dokoupeným Hardwire Kitem a při častém zapínání výrazně zatěžuje autobaterii.

Verdikt

Vantrue E360 za 4 199 Kč je za poloviční cenu zajímavá volba pro ty, kdo chtějí kompletní 360° přehled o dění kolem auta. Sony STARVIS 2 snímač, GPS, hlasové ovládání a superkondenzátor jsou solidní výbava. Počítejte ale s tím, že 360° kamery obecně obětují detail za šíři záběru – pokud je pro vás čitelnost SPZ priorita, klasická přední dashcam bude lepší volba. A parkovací režim vyžaduje příslušenství navíc.