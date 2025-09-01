Kdo potřebuje kino? Projektor s 200" úhlopříčkou a Full HD rozlišením na Alze brutálně zlevnil Hlavní stránka Zprávičky Projektor VANKYO Performance V700 Pro s nativním Full HD rozlišením je nyní dostupný za 4 495 Kč Podporuje většinu streamovacích aplikací, má svítivost 680 ANSI lm a automatické ostření Sleva 50 % oproti původní ceně 8 990 Kč představuje skvělý poměr cena/výkon Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 1.9.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Hledáte kvalitní projektor pro domácí kino, ale odrazují vás vysoké ceny? Máme pro vás skvělou zprávu – projektor VANKYO Performance V700 Pro s nativním Full HD rozlišením je nyní na Alza.cz dostupný za pouhých 4 495 Kč s použitím kódu ALZADNY50. To představuje slevu 50 % oproti původní ceně 8 990 Kč. Co nabízí za tuto mimořádnou cenu? VANKYO Performance V700 Pro vyniká především svým nativním Full HD rozlišením 1920 × 1080 pixelů, které není v této cenovce samozřejmostí, konkurence většinou nabízí jen HD (1280 x 720). Nejde však jen o rozlišení – tento model disponuje svítivostí 680 ANSI lumenů, což poskytuje jasný obraz i v místnostech, které nejsou zcela zatemněné. Díky kontrastnímu poměru 1000:1 si vychutnáte sytější barvy a hlubší černou. Projektor za podobnou cenu dokážete pořídit i od méně známých značek, ale většinou nabídne pouze přeškálované rozlišení, nižší svítivost a často postrádá chytré funkce. VANKYO Performance V700 Pro přináší skutečné nativní Full HD rozlišení. A když už mluvíme o detailech – projektor umožňuje promítat obraz s úhlopříčkou až 200″ (508 cm), což z vašeho obývacího pokoje skutečně udělá domácí kino. Chytré funkce pro moderní domácnost VANKYO Performance V700 Pro má předinstalované aplikace Netflix, YouTube a Amazon Prime Video, takže můžete streamovat obsah přímo z projektoru bez nutnosti připojovat externí zařízení. Stačí se připojit k Wi-Fi síti a můžete začít sledovat své oblíbené pořady a filmy. Díky funkci automatického ostření a korekce obrazu je nastavení projektoru otázkou několika sekund. Projektor automaticky upraví obraz tak, aby byl ostrý a proporčně správný, a to i když jej umístíte pod úhlem. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Reproduktory a snadné připojení Projektor je vybaven vestavěnými duálními 8W reproduktory s podporou Dolby Audio. Pro běžné sledování filmů v menší místnosti jsou tyto reproduktory dostačující, ale pokud toužíte po skutečně pohlcujícím zvukovém zážitku, můžete projektor snadno připojit k externím reproduktorům přes Bluetooth nebo 3,5mm audio výstup. Co se týče konektivity, VANKYO Performance V700 Pro nabízí všechny běžné možnosti připojení. K dispozici jsou dva USB porty a HDMI vstup, díky kterým můžete k projektoru připojit prakticky jakékoliv zařízení – od herních konzolí přes notebooky až po USB flash disky. Nechybí ani podpora bezdrátového připojení přes dvoupásmovou Wi-Fi 5. Projektor také podporuje zrcadlení obrazovky z mobilních telefonů a tabletů, takže můžete snadno sdílet obsah ze svého zařízení na velké plátno. Co říkají uživatelé? VANKYO Performance V700 Pro si na Alza.cz získal solidní hodnocení 4,5 z 5 hvězdiček. Zákazníci vyzdvihují především kvalitu obrazu, jednoduché nastavení a vynikající poměr cena/výkon. Adéla z Horní Pěny ve své recenzi oceňuje: „Projektor byl zakoupen v akci, v této cenové kategorii je bezkonkurenční. Automatické ostření je perfektní, obraz se automaticky přizpůsobí velikosti plátna, obstojně si poradí i s promítáním lehce z boku. Po setmění je obraz krásně ostrý, čistý s hezkými sytými barvami.“ Zmiňuje také snadné přihlášení k aplikacím a bezproblémové ovládání pomocí dálkového ovladače. KOUPIT VANKYO PERFORMANCE V700 PRO NA ALZA.CZ Praktické výhody a potenciální nevýhody Jak většina uživatelů poznamenává, projektor má i několik drobných nevýhod. Tou nejvýraznější je hlučnější ventilátor, který může být při tichých scénách mírně rušivý. Tento problém je však běžný u většiny projektorů v této cenové kategorii a při běžném sledování filmů s normální hlasitostí zvuku není příliš patrný. Někteří uživatelé také zmiňují, že zvuk vestavěných reproduktorů, nemusí být dostačující pro větší místnosti nebo venkovní promítání. Naštěstí lze projektor snadno připojit k externím reproduktorům, což tento potenciální nedostatek řeší. Bezkonkurenční poměr cena/výkon S cenou 4 495 Kč na Alza.cz (s kódem ALZADNY50) představuje VANKYO Performance V700 Pro aktuálně nejlepší poměr kvalita/cena na českém trhu v kategorii smart projektorů. Konkurenční modely s podobnými parametry a funkcemi se běžně prodávají za ceny přesahující 7 000 Kč. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Co říkáte na možnost pořídit si Full HD projektor s Netflixem za méně než 4 500 Kč? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 