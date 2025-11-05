TOPlist

Chcete levný projektor s Androidem? VANKYO Leisure 570B teď stojí jen 3,5 tisíce, levnější nikdy nebyl

  • Projektor VANKYO Leisure 570B klesá na historicky nejnižší cenu 3 490 Kč z původních 4 990 Kč
  • Novinka nabízí nativní Full HD rozlišení, Android systém s Netflix a YouTube a automatické ostření
  • Zákazníci si pochvalují kvalitní obraz a zvuk, 94 % z nich produkt doporučuje

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
5.11.2025 06:00
Ikona komentáře 0
VANKYO Leisure 570B na stole s platnem v pozadi

Hledáte dostupný projektor pro domácí kino? Oblíbený model VANKYO Leisure 570B právě zlevnil na dosud nejnižší cenu v historii. Na Alze jej nyní pořídíte za pouhých 3 490 Kč, což představuje slevu 30 % z původní částky 4 990 Kč. Nepatří sice k nejznámějším modelům, avšak s hodnocením 4,7 z 5 hvězdiček od 69 zákazníků a více než 2 000 prodanými kusy jej můžeme považovat za spolehlivý model za lidovou cenu.

Rekordní sleva na oblíbený projektor

VANKYO Leisure 570B se v rámci aktuální Black Friday akce dostává na historické minimum. Z původních 4 990 Kč klesá o celých 1 500 korun, což činí slevu 30 %. Zajímavostí je, že 94 % zákazníků tento projektor doporučuje a má velmi nízkou reklamovanost pouhých 1,73 %. To svědčí o kvalitním zpracování a spolehlivosti zařízení. Navíc je aktuálně skladem, takže při objednání do půlnoci můžete mít projektor druhý den ráno v AlzaBoxu.

VANKYO Leisure 570B render zepredu

Co všechno VANKYO Leisure 570B nabízí

Projektor disponuje nativním Full HD rozlišením 1920 × 1080 pixelů, což zajišťuje ostrý obraz bez nutnosti přepočítávání. LCD panel se svítivostí 220 ANSI lumenů a kontrastem 1000:1 poskytuje dobře viditelný obraz v dobe zatemněné místnosti (na venkovní projekce ale vhodný určitě nebude). Zařízení zvládne promítat obraz o úhlopříčce od 38 až do 200 palců při projekční vzdálenosti 1,1 až 6 metrů.

Velkým lákadlem je integrovaný operační systém Android s předinstalovanými aplikacemi jako Netflix, YouTube a Amazon Prime Video. Díky podpoře Wi-Fi a Bluetooth 5.1 můžete streamovat obsah přímo z internetu nebo bezdrátově zrcadlit obraz z telefonu či notebooku. Projektor disponuje také funkcí automatického ostření a korekce lichoběžníkového zkreslení, takže se obraz sám zaostří a vyrovná při každém spuštění.

CHCI PROJEKTOR V AKCI

Za zmínku stojí i duální 5W reproduktory s podporou Dolby Audio, které poskytují překvapivě kvalitní zvuk bez nutnosti připojovat externí audio systém. Pro připojení různých zařízení nabízí projektor dva USB porty, HDMI vstup, AV vstup a 3,5mm audio výstup. V balení navíc najdete 100palcové projekční plátno, dálkový ovladač, HDMI kabel a přenosnou brašnu.

Co říkají uživatelé v recenzích

Z celkem uživatelských recenzí na Alze vyplývá převážně pozitivní hodnocení. Zákazníci si nejvíce pochvalují kvalitu obrazu vzhledem k ceně. „Za ty prachy hodně muziky,“ píše jeden z recenzentů, který zakoupil projektor během Alza dnů. Další oceňují automatické zaostření a vyrovnání obrazu, které funguje spolehlivě a ušetří práci s manuálním nastavováním.

Mezi často zmiňované klady patří také překvapivě dobrý zvuk vestavěných reproduktorů. „Byl jsem mile překvapen reproduktory,“ uvádí jeden z uživatelů. Další recenzenti chválí kompaktní rozměry a nízkou hmotnost, díky čemuž se projektor snadno přenáší mezi místnostmi nebo na chalupu. Několik zákazníků také ocenilo nižší hlučnost, než očekávali – ventilátor je slyšet, ale při sledování filmů nerušivě splývá se zvukem.

VANKYO Leisure 570B streamovaci sluzby

Samozřejmě se objevují i některé výtky. Několik uživatelů upozorňuje, že projektor není vhodný pro promítání za denního světla kvůli nižší svítivosti, což je ale vzhledem k hodnotě jasu a výsledné ceně produktu logické. Při připojení Bluetooth sluchátek se prý občas objevuje mírná nesynchronizace zvuku s obrazem. Jeden recenzent také zmínil, že projektor nepodporuje HDR, i když je to uvedeno v popisu.

Pro koho se hodí a na co si dát pozor

VANKYO Leisure 570B je ideální volbou pro začínající nadšence domácího kina s omezeným rozpočtem. Za necelé 3,5 tisíce korun získáte plnohodnotný Full HD projektor s chytrými funkcemi, který zvládne nahradit menší televizi v ložnici nebo poslouží pro občasné filmové večery. Díky Android systému a Wi-Fi připojení nemusíte řešit propojování s externími zařízeními – stačí se připojit k internetu a streamovat oblíbený obsah.

KOUPIT VANKYO LEISURE 570B

Je však třeba počítat s tím, že jde o projektor určený primárně do tmavších místností. Se svítivostí 220 ANSI lumenů není vhodný pro sledování za plného denního světla. Pro optimální zážitek doporučují uživatelé projekční vzdálenost kolem 2,5 až 3 metrů, která vytvoří obraz o úhlopříčce přibližně 100 palců. Také je dobré vědět, že všechny porty jsou umístěny na boku, což může komplikovat umístění projektoru těsně u zdi.

Plánujete si pořídit levný projektor pro domácí kino?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024