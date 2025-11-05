Chcete levný projektor s Androidem? VANKYO Leisure 570B teď stojí jen 3,5 tisíce, levnější nikdy nebyl Hlavní stránka Zprávičky Projektor VANKYO Leisure 570B klesá na historicky nejnižší cenu 3 490 Kč z původních 4 990 Kč Novinka nabízí nativní Full HD rozlišení, Android systém s Netflix a YouTube a automatické ostření Zákazníci si pochvalují kvalitní obraz a zvuk, 94 % z nich produkt doporučuje Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.11.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Hledáte dostupný projektor pro domácí kino? Oblíbený model VANKYO Leisure 570B právě zlevnil na dosud nejnižší cenu v historii. Na Alze jej nyní pořídíte za pouhých 3 490 Kč, což představuje slevu 30 % z původní částky 4 990 Kč. Nepatří sice k nejznámějším modelům, avšak s hodnocením 4,7 z 5 hvězdiček od 69 zákazníků a více než 2 000 prodanými kusy jej můžeme považovat za spolehlivý model za lidovou cenu. Rekordní sleva na oblíbený projektor Co všechno VANKYO Leisure 570B nabízí Co říkají uživatelé v recenzích Pro koho se hodí a na co si dát pozor Rekordní sleva na oblíbený projektor VANKYO Leisure 570B se v rámci aktuální Black Friday akce dostává na historické minimum. Z původních 4 990 Kč klesá o celých 1 500 korun, což činí slevu 30 %. Zajímavostí je, že 94 % zákazníků tento projektor doporučuje a má velmi nízkou reklamovanost pouhých 1,73 %. To svědčí o kvalitním zpracování a spolehlivosti zařízení. Navíc je aktuálně skladem, takže při objednání do půlnoci můžete mít projektor druhý den ráno v AlzaBoxu. Co všechno VANKYO Leisure 570B nabízí Projektor disponuje nativním Full HD rozlišením 1920 × 1080 pixelů, což zajišťuje ostrý obraz bez nutnosti přepočítávání. LCD panel se svítivostí 220 ANSI lumenů a kontrastem 1000:1 poskytuje dobře viditelný obraz v dobe zatemněné místnosti (na venkovní projekce ale vhodný určitě nebude). Zařízení zvládne promítat obraz o úhlopříčce od 38 až do 200 palců při projekční vzdálenosti 1,1 až 6 metrů. Velkým lákadlem je integrovaný operační systém Android s předinstalovanými aplikacemi jako Netflix, YouTube a Amazon Prime Video. Díky podpoře Wi-Fi a Bluetooth 5.1 můžete streamovat obsah přímo z internetu nebo bezdrátově zrcadlit obraz z telefonu či notebooku. Projektor disponuje také funkcí automatického ostření a korekce lichoběžníkového zkreslení, takže se obraz sám zaostří a vyrovná při každém spuštění. CHCI PROJEKTOR V AKCI Za zmínku stojí i duální 5W reproduktory s podporou Dolby Audio, které poskytují překvapivě kvalitní zvuk bez nutnosti připojovat externí audio systém. Pro připojení různých zařízení nabízí projektor dva USB porty, HDMI vstup, AV vstup a 3,5mm audio výstup. V balení navíc najdete 100palcové projekční plátno, dálkový ovladač, HDMI kabel a přenosnou brašnu. Co říkají uživatelé v recenzích Z celkem uživatelských recenzí na Alze vyplývá převážně pozitivní hodnocení. Zákazníci si nejvíce pochvalují kvalitu obrazu vzhledem k ceně. „Za ty prachy hodně muziky,“ píše jeden z recenzentů, který zakoupil projektor během Alza dnů. Další oceňují automatické zaostření a vyrovnání obrazu, které funguje spolehlivě a ušetří práci s manuálním nastavováním. Mezi často zmiňované klady patří také překvapivě dobrý zvuk vestavěných reproduktorů. „Byl jsem mile překvapen reproduktory,“ uvádí jeden z uživatelů. Další recenzenti chválí kompaktní rozměry a nízkou hmotnost, díky čemuž se projektor snadno přenáší mezi místnostmi nebo na chalupu. Několik zákazníků také ocenilo nižší hlučnost, než očekávali – ventilátor je slyšet, ale při sledování filmů nerušivě splývá se zvukem. Samozřejmě se objevují i některé výtky. Několik uživatelů upozorňuje, že projektor není vhodný pro promítání za denního světla kvůli nižší svítivosti, což je ale vzhledem k hodnotě jasu a výsledné ceně produktu logické. Při připojení Bluetooth sluchátek se prý občas objevuje mírná nesynchronizace zvuku s obrazem. Jeden recenzent také zmínil, že projektor nepodporuje HDR, i když je to uvedeno v popisu. Pro koho se hodí a na co si dát pozor VANKYO Leisure 570B je ideální volbou pro začínající nadšence domácího kina s omezeným rozpočtem. Za necelé 3,5 tisíce korun získáte plnohodnotný Full HD projektor s chytrými funkcemi, který zvládne nahradit menší televizi v ložnici nebo poslouží pro občasné filmové večery. Díky Android systému a Wi-Fi připojení nemusíte řešit propojování s externími zařízeními – stačí se připojit k internetu a streamovat oblíbený obsah. KOUPIT VANKYO LEISURE 570B Je však třeba počítat s tím, že jde o projektor určený primárně do tmavších místností. Se svítivostí 220 ANSI lumenů není vhodný pro sledování za plného denního světla. Pro optimální zážitek doporučují uživatelé projekční vzdálenost kolem 2,5 až 3 metrů, která vytvoří obraz o úhlopříčce přibližně 100 palců. Také je dobré vědět, že všechny porty jsou umístěny na boku, což může komplikovat umístění projektoru těsně u zdi. Plánujete si pořídit levný projektor pro domácí kino? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday česko projektor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. 