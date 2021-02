Chytré boty od Under Armour mají potenciál nahradit chytré hodinky

Under Armour představil chytré boty, konkrétně 3 páry, které společnost nedávno uvedl na trh. Všechny tři Under Armour páry (HOVR Machina 2, HOVR Infinite 3 a HOVR Sonic 4), budou fungovat s aplikací MapMyRun, kterou Under Armour koupil v roce 2015. Aplikace se neustále zlepšuje, dokonce se z ní stala inteligentní koučovací platforma. Společnost říká, že s aplikací MapMyRun bylo spárováno milion párů bot. A co víc studie 87 000 anonymních uživatelů zjistila, že uživatelé, kteří využívají koučovací platformu byli o 7% rychlejší než ti, kteří běhali bez virtuálního kouče.

Po připojení bot se z aplikace se dozvíte délku kroku, úhel dopadu nohy a dobu kontaktu se zemí. Chytré boty, které Under Armour představil teprve nedávno samozřejmě umí i základní funkce jako měření vzdálenosti, tempa a času. A protože jsou senzory integrovány přímo do samotné boty, systém poskytne hluboký vhled do běžeckých statistik. Vývoj chytrých bot se žene dopředu nezastavitelným tempem.

Teprve v roce 2016 přišli první chytré boty od Under Armour se jménem Speedform Gemini. Boty toho tehdy ještě moc neuměly. Jak se říká, vývoj nezastavíš, jsme v roce 2021 a dokonce i naše obuv se stává chytřejší a chytřejší. Ceny Under Armour bot budou: HOVR Sonic 4 cca 3000 Kč, HOVR Infinite 3 cca 3800 Kč a HOVR Machina 2 cca 4110 Kč.

