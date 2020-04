“Umyj si ruce!” přikazují chytré hodinky s Wear OS a také ty od Samsungu

Před nějakou dobou zavedl Google do svého systému Wear OS pro chytré hodinky a další nositelnou elektroniku funkci, která upozorňuje uživatele na to, že by si měli mýt ruce. Nástroj nejen hlídá časové rozestupy mezi jednotlivými umýváními, ale spouští při procesu také čtyřicetisekundový odpočet. Během něj by si měl majitel hodinek ruce pořádně vydrhnout. S velmi podobným řešením nyní přišel také Samsung pro své Galaxy Watch, které běží na systému Tizen. V tomto případě je ovšem čas pro umývání nastaven na 25 sekund. Prvních pět prý jihokorejská firma počítá pro puštění vody a nabrání mýdla. Samotné umývání by mělo probíhat dvacet sekund, což také koresponduje s doporučením Světové zdravotnické organizace. Google je tedy přísnější nad nutný rámec, ale možná je to dobře. Vyzývání k umývání rukou skrze chytré hodinky je každopádně skvělý nápad.