Ultrahuman Ring Pro zamíří do Česka! Chytrý prsten oslní úžasnou výdrží a krásnou krabičkou Hlavní stránka Zprávičky Ultrahuman Ring Pro je nový chytrý prsten s výdrží baterie až 15 dní a nabíjecím pouzdrem na dalších 45 dní Na Alze už má českou cenu 11 990 Kč – naskladnění se očekává 29. května 2026 Oproti předchozímu Ring Air nabízí dvojnásobný výkon, on-device ML a úložiště dat na 250 dní Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.3.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Chytré prsteny se v posledních letech staly plnohodnotnou alternativou k fitness náramkům a hodinkám, jenže většinu z nich brzdí výdrž baterie. Ultrahuman to u svého nového modelu řeší radikálně. Ultrahuman Ring Pro už má na Alze českou cenu 11 990 Kč a naskladnění se očekává na konci května. Pokud vás zajímá dostupnost nebo chcete produkt sledovat, vše najdete v detailu produktu. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete nenápadný zdravotní tracker s výdrží, kterou nemusíte řešit každé dva dny, a nechcete platit měsíční předplatné.⚠️ Zvažte, pokud očekáváte displej nebo NFC platby – prsten je čistě zaměřený na zdravotní data, ne na notifikace či platby.💡 Za 11 990 Kč dostanete titanový prsten s 15denní výdrží, pokročilým AI asistentem a doživotním přístupem k datům bez dalších poplatků. ZOBRAZIT PRODUKT NA ALZE Proč je Ring Pro zajímavý Ultrahuman Ring Pro je kompletně přepracovaný oproti dosavadnímu modelu Ring Air. Nejviditelnější změna je výdrž baterie: až 15 dní v režimu Chill, respektive kolem 12 dní v režimu Turbo s intenzivnějším sledováním. To je zásadní posun oproti Ring Air, který vydržel maximálně šest dní. Navíc součástí balení je nabíjecí pouzdro s vlastní baterií na dalších 45 dní provozu – stačí prsten občas vložit do pouzdra a o nabíjení prakticky nemusíte přemýšlet ani na cestách. Pouzdro se nabíjí bezdrátově přes Qi nebo USB-C a kromě baterie v sobě ukrývá i reproduktor, haptickou odezvu, LED indikátor nabíjení a dokáže diagnostikovat problémy s firmwarem prstenu. Po designové stránce je to výrazně ambicióznější řešení než jednoduché krabičky u konkurence. Co měří a jak to zpracovává Ring Pro má přepracovaný snímač srdeční frekvence s lepší kvalitou signálu a nový dvoujádrový procesor s on-device strojovým učením. V praxi to znamená, že prsten zpracovává data přímo na sobě, rychleji a přesněji, bez nutnosti neustálého připojení k telefonu. Interní úložiště pojme data až za 250 dní – u předchozího modelu to bylo necelý týden. Pokud tedy zapomenete telefon synchronizovat, o data nepřijdete. Prsten sleduje standardní metriky: srdeční frekvenci, variabilitu tepové frekvence (HRV), kvalitu spánku, tělesnou teplotu a aktivitu. K tomu Ultrahuman spustil svého AI asistenta Jade, který umí analyzovat aktuální i historická data, nabízet doporučení v reálném čase a spouštět funkce jako detekci fibrilace síní nebo dechová cvičení. Jade funguje napříč celým ekosystémem Ultrahuman – pokud používáte i jejich glukózový monitor M1 nebo senzor Home, získáte komplexnější obraz o svém zdraví. CHCI RING PRO – PŘEJÍT NA ALZU Praktická stránka: materiál, velikosti, odolnost Ring Pro je vyroben z odolného titanu s PVD povrchovou úpravou. Varianta Bionic Gold nabízí zlatý odstín, ale k dispozici jsou i provedení Raw Titanium, Aster Black a Space Silver. Prsten je vodotěsný do 100 metrů (10 ATM), takže vydrží plavání, sprchování i potápění. Velikostní rozsah pokrývá velikosti 5 až 14 (bez půlvelikostí). Pokud si nejste jistí velikostí, Ultrahuman nabízí k objednávce bezplatný sizing kit s plastovými měřicími prsteny. Připojení zajišťuje Bluetooth 5.3 s nízkou spotřebou energie. Prsten je kompatibilní s Androidem i iOS. Důležitá informace: Ultrahuman neúčtuje žádné měsíční předplatné – veškerá data a funkce aplikace jsou přístupné doživotně po jednorázovém nákupu. Na co se připravit Ring Pro je čerstvá novinka – celosvětově se začal dodávat v březnu 2026 a na Alze se očekává 29. května. To znamená, že zatím nejsou k dispozici české uživatelské recenze ani dlouhodobé zkušenosti s tímto konkrétním modelem. Zahraniční první dojmy jsou pozitivní, ale detailní testy budou teprve přicházet. Za zmínku stojí také to, že Ultrahuman má v USA probíhající patentový spor s konkurenčním Oura Ring, kvůli kterému tam aktuálně není v prodeji. Na evropský a český trh to nemá vliv, ale je to kontext, který stojí za to znát. Cena 11 990 Kč je v kontextu chytrých prstenů vyšší kategorie – globální cena Ring Pro je 479 euro. Oproti hlavnímu konkurentovi Oura Ring 4 (který stojí trochu méně, ale vyžaduje měsíční předplatné za plný přístup k datům) je model Ultrahuman zajímavý právě absencí opakovaných poplatků. Pokud ale hledáte jednodušší a levnější variantu, Ultrahuman Ring Air vyjde podstatně levněji. Pokud vás kategorie chytrých prstenů a wearables zajímá obecně, můžete si projít i aktuální nabídku v rámci Alza Dnů, kde se pravidelně objevují slevy na chytré hodinky, náramky a příslušenství. Verdikt: pro koho je Ring Pro Ultrahuman Ring Pro za 11 990 Kč cílí na lidi, kteří chtějí sledovat zdraví nenápadně, bez nutnosti nosit hodinky, a zároveň nechtějí řešit nabíjení každé dva dny. Patnáctidenní výdrž, 250 dní lokálního úložiště a žádné předplatné jsou argumenty, které v kategorii chytrých prstenů nemá zatím kdo nabídnout. Naopak pokud hledáte zařízení s displejem, NFC platbami nebo chcete produkt, který je na trhu déle a má ověřené české recenze, vyplatí se ještě počkat nebo zvážit alternativy. Každopádně pokud vás Ring Pro zaujal, na Alze si ho můžete začít sledovat už teď. PŘEJÍT NA ULTRAHUMAN RING PRO Nosíte chytrý prsten, nebo vám přijde zbytečný vedle hodinek? 