Zapomeňte na hodinky: Titanový prsten Ultrahuman Air sleduje spánek i tep a teď po měsících zlevnil

Ultrahuman Ring Air klesá na 8 540 Kč u vybraných velikostí Od konce června se prsten držel na ceně 9 490 Kč Nabízí 6denní výdrž, měření HRV a monitoring spánku Adam Kurfürst Publikováno: 5.9.2025 18:00 Po několika měsících cenové stability se chytrý prsten Ultrahuman Ring Air dočkal zajímavého zlevnění. Zatímco od konce června se jeho cena držela na 9 490 Kč, nyní některé velikosti pořídíte už za 8 540 Kč. Jde o pokles téměř o tisícovku, který potěší zejména ty, kdo vyčkávali na příznivější cenu. Sleva se týká jen některých velikostí Důležité je zmínit, že akční cena 8 540 Kč platí pouze pro vybrané velikosti prstenu. Pokud potřebujete konkrétní velikost, může se stát, že bude stále za původní cenu. Před nákupem si proto ověřte dostupnost vaší velikosti v akci – Ultrahuman nabízí velikosti od 5 do 14. KOUPIT ULTRAHUMAN AIR Co Ultrahuman Ring Air dokáže Prsten váží pouhých 2,4 až 3,6 gramů podle velikosti, což je až 11krát méně než běžné chytré hodinky, které se snaží nahradit. Tělo je vyrobené z titanu používaného v letectví s povrchovou úpravou karbidem wolframu, která zajišťuje odolnost proti poškrábání. Vnitřní strana má hypoalergenní epoxidovou pryskyřici, takže prsten můžete nosit nepřetržitě. Z hlediska funkcí Ring Air nabízí kontinuální měření tepové frekvence pomocí PPG senzoru s červenými, zelenými a infračervenými LED diodami. Sleduje také variabilitu srdeční frekvence (HRV) pomocí metrik SDNN a RMSSD, což pomáhá hodnotit regeneraci těla. Bezkontaktní senzor teploty měří teplotu pokožky 24 hodin denně, zatímco 6osý pohybový senzor zaznamenává kroky a aktivitu. Výdrž a odolnost pro každodenní nošení Baterie s kapacitou 24 mAh vydrží 4 až 6 dní podle intenzity používání. Nabíjení z nuly na 100 % trvá 3 hodiny pomocí přiložené bezdrátové nabíječky. Prsten má certifikaci vodotěsnosti do 100 metrů, takže s ním můžete plavat nebo se potápět. Aplikace Ultrahuman poskytuje detailní analýzu spánkových fází, včetně REM spánku, lehkého a hlubokého spánku. Zobrazuje také skóre regenerace na základě kombinace spánku, HRV a tělesné teploty. Zajímavostí je funkce detekce cirkadiánního rytmu nebo doporučení ideálního časového okna pro příjem kofeinu. Pro koho je Ring Air vhodný Prsten ocení především sportovci a aktivní lidé, kterým při cvičení překážejí chytré hodinky. Díky minimální hmotnosti ho při sportu téměř necítíte. Hodí se také pro ty, kdo chtějí sledovat kvalitu spánku a regenerace bez nutnosti nosit v posteli hodinky či náramek. Profesionálové v kancelářích ocení diskrétní design – prsten nevypadá jako technologická hračka a hodí se i k formálnímu oblečení. Zajímavé je řešení také pro ženy sledující menstruační cyklus, protože teplotní data pomáhají předpovídat ovulaci. Nevýhodou samozřejmě může být absence displeje – všechny informace musíte kontrolovat v telefonu. Chybí také GPS pro přesné zaznamenávání běžeckých tras. Za zmínku stojí, že přístup k datům je zdarma bez měsíčního předplatného, což není u konkurence samozřejmostí. CHCI PRSTEN ULTRAHUMAN Pokud vás Ring Air zaujal, aktuální cena 8 540 Kč představuje nejnižší hodnotu za poslední měsíce. Před nákupem doporučujeme ověřit správnou velikost – Ultrahuman nabízí aplikaci Ring Sizer pro iOS nebo fyzickou sadu měřicích kroužků. Uvažujete o koupi chytrého prstenu místo hodinek? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi