Skvělá powerbanka pro nabíjení notebooku zlevnila o 30 %. Zaujme nejen parádním výkonem

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
15.7.2026 06:00
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UGREEN 25000mAh na oranzovem pozadi
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Hledáte powerbanku vhodnou pro nabíjení notebooku? Takové modely v ideálním případě nabízejí kapacitu nad 20 000 mAh a výkon přesahující 100W hranici. Obě tyto podmínky splňuje model UGREEN 25000mAh PD 145W, který teď na Alze klesl z 2 399 Kč na 1 679 Kč. Uživatelé v recenzích jej hodnotí převážně kladně a disponuje celkem třemi výstupy.

CHCI POWERBANKU V AKCI

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete jednu powerbanku na telefon, tablet i notebook a využijete 140W nabíjení přes USB-C.
⚠️ Zvažte, pokud počítáte se stoprocentní shodou s deklarovanou kapacitou nebo vám vadí hmotnost přes 600 g.
💡 Za 1 679 Kč jde o silný poměr výkon/cena, i když v předchozí akci byla o něco levnější.

Proč je tahle powerbanka zajímavá

Většina powerbank v této velikosti se zastaví na 22,5 W nebo 100 W a na skutečné dobíjení výkonnějšího notebooku nestačí. UGREEN 25000mAh PD 145W míří výš: hlavní USB-C port dává až 140 W a celkový výstup přes všechny konektory je 145 W. V praxi to znamená, že utáhne i notebooky, u kterých běžná 65W powerbanka jen bezmocně bliká. Jeden z recenzentů popisuje, že jeho Asus Zenbook s 96Wh baterií dobil z 10 na 90 % přímo při práci.

UGREEN 25000mAh render natocena

Původně se model prodával za 2 399 Kč a i mimo hlubší akce patřil k dražším kouskům. Pokles na 1 679 Kč ho posouvá do hladiny, kde se s ním dá reálně počítat jako s náhradou samostatné nabíječky do batohu. Férově dodáváme, že v akci před měsícem stál 1 559 Kč, takže aktuální cena není historicky nejnižší, ale proti standardním 2 399 Kč jde stále o citelný propad.

Klíčové parametry lidsky

Kapacita je 25 000 mAh, což v přepočtu odpovídá zhruba 92,5 Wh energie. Kvůli ztrátám při převodu napětí je reálně využitelných okolo 80 Wh, takže telefon s běžnou baterií nabijete třikrát až čtyřikrát, ne „nekonečněkrát“, jak marketing občas naznačuje. Powerbanka nabízí tři porty současně: dva USB-C (140 W a 65 W) a jeden USB-A (22,5 W). Podporuje PD 3.1/3.0, QC 3.0 i PPS, takže si rozumí s telefony, tablety i notebooky.

Praktický detail, na který se často zapomíná: se svými 92,5 Wh je model pod hranicí 100 Wh, takže si ho můžete vzít do letadla v příručním zavazadle bez zvláštního schvalování aerolinkami. Powerbanky nad 100 Wh už bývají problém, tahle ne.

KOUPIT ZA 1 679 KČ

Praktická stránka: porty, hmotnost, nabíjení

Na čelní straně je informační displej, který ukazuje stav baterie a výkon. Powerbanka umí pass-through nabíjení (nabíjí se a zároveň napájí připojené zařízení), i když ho Alza v popisu nezmiňuje. Pozor ale na jedno omezení: hlavní 100W port slouží jako vstup i výstup zároveň, takže stejným konektorem powerbanku nabíjíte i z ní čerpáte.

Počítejte s hmotností kolem 620 g. Na výkon a kapacitu je to očekávatelné, ale do kapsy u košile ji nedáte, je to spíš stálý obyvatel batohu. Dobrou zprávou je nízká reklamovanost 2,49 % a 85 % zákazníků, kteří ji doporučují, což u nabíjecí elektroniky není samozřejmost.

Co říkají uživatelé

Na Alze má powerbanka hodnocení 4,5 z 5, psaných recenzí je ale jen 15 (celkem 47 hodnocení), takže vzorek berte spíš jako orientační. Lidé nejčastěji chválí reálně vysoký výkon a schopnost nabíjet náročná zařízení: jeden uživatel zvládl Steam Deck OLED, telefon a tablet naráz, jiný ji používá jako zdroj pro druhý monitor k notebooku.

Kritika se opakuje hlavně u dvou věcí. První je reálná kapacita, která podle několika recenzí neodpovídá deklarovaným 25 000 mAh; jeden uživatel uvádí, že má o 10 % méně než jeho tři roky stará AlzaPower 20000mAh. Druhá výtka míří na displej, který občas zamrzne i na desítky minut a jeden recenzent ho popsal jako „generátor náhodných čísel“. Objevila se i zmínka o rychlejším samovybíjení a o materiálu, který se dřív opotřebí.

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Kdy to smysl nedává

Pokud chcete jen lehkou powerbanku k telefonu do kapsy, je tenhle model zbytečně velký, těžký i drahý; stačí vám model do 10 000 mAh za pár set korun. Nesedne ani lidem, kteří trvají na přesné shodě reálné a deklarované kapacity, protože právě to je v recenzích nejčastější výtka. A pokud vám vadí displej, který občas ukazuje nespolehlivé hodnoty, počítejte s tím, že tady to bývá slabší místo.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Hlavní důvod ke koupi je výkon 145 W a schopnost nabít notebook, ne rekordní kapacita. Pokud potřebujete jeden kus, který napájí telefon, tablet i pracovní notebook a využijete 140W USB-C port, je za 1 679 Kč rozumná volba s nízkou reklamovaností. Berte ale vážně dvě věci: reálná kapacita je nižší, než číslo slibuje, a v předchozí akci šla powerbanka koupit za 1 559 Kč, takže pokud nespěcháte, může se vyplatit počkat na návrat nižší ceny.

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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