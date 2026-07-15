Skvělá powerbanka pro nabíjení notebooku zlevnila o 30 %. Zaujme nejen parádním výkonem Hlavní stránka Zprávičky UGREEN 25000mAh PD 145W je výkonná powerbanka s displejem a celkovým výstupem 145 W, která zvládne nabíjet i notebook Aktuálně stojí 1 679 Kč místo 2 399 Kč (sleva 720 Kč, tedy 30 %) V této cenové hladině patří mezi mála powerbank, které reálně utáhnou notebook přes 65 W jedním USB-C portem Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Hledáte powerbanku vhodnou pro nabíjení notebooku? Takové modely v ideálním případě nabízejí kapacitu nad 20 000 mAh a výkon přesahující 100W hranici. Obě tyto podmínky splňuje model UGREEN 25000mAh PD 145W, který teď na Alze klesl z 2 399 Kč na 1 679 Kč. Uživatelé v recenzích jej hodnotí převážně kladně a disponuje celkem třemi výstupy. CHCI POWERBANKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete jednu powerbanku na telefon, tablet i notebook a využijete 140W nabíjení přes USB-C.⚠️ Zvažte, pokud počítáte se stoprocentní shodou s deklarovanou kapacitou nebo vám vadí hmotnost přes 600 g.💡 Za 1 679 Kč jde o silný poměr výkon/cena, i když v předchozí akci byla o něco levnější. Proč je tahle powerbanka zajímavá Většina powerbank v této velikosti se zastaví na 22,5 W nebo 100 W a na skutečné dobíjení výkonnějšího notebooku nestačí. UGREEN 25000mAh PD 145W míří výš: hlavní USB-C port dává až 140 W a celkový výstup přes všechny konektory je 145 W. V praxi to znamená, že utáhne i notebooky, u kterých běžná 65W powerbanka jen bezmocně bliká. Jeden z recenzentů popisuje, že jeho Asus Zenbook s 96Wh baterií dobil z 10 na 90 % přímo při práci. Původně se model prodával za 2 399 Kč a i mimo hlubší akce patřil k dražším kouskům. Pokles na 1 679 Kč ho posouvá do hladiny, kde se s ním dá reálně počítat jako s náhradou samostatné nabíječky do batohu. Férově dodáváme, že v akci před měsícem stál 1 559 Kč, takže aktuální cena není historicky nejnižší, ale proti standardním 2 399 Kč jde stále o citelný propad. Klíčové parametry lidsky Kapacita je 25 000 mAh, což v přepočtu odpovídá zhruba 92,5 Wh energie. Kvůli ztrátám při převodu napětí je reálně využitelných okolo 80 Wh, takže telefon s běžnou baterií nabijete třikrát až čtyřikrát, ne „nekonečněkrát“, jak marketing občas naznačuje. Powerbanka nabízí tři porty současně: dva USB-C (140 W a 65 W) a jeden USB-A (22,5 W). Podporuje PD 3.1/3.0, QC 3.0 i PPS, takže si rozumí s telefony, tablety i notebooky. Praktický detail, na který se často zapomíná: se svými 92,5 Wh je model pod hranicí 100 Wh, takže si ho můžete vzít do letadla v příručním zavazadle bez zvláštního schvalování aerolinkami. Powerbanky nad 100 Wh už bývají problém, tahle ne. KOUPIT ZA 1 679 KČ Praktická stránka: porty, hmotnost, nabíjení Na čelní straně je informační displej, který ukazuje stav baterie a výkon. Powerbanka umí pass-through nabíjení (nabíjí se a zároveň napájí připojené zařízení), i když ho Alza v popisu nezmiňuje. Pozor ale na jedno omezení: hlavní 100W port slouží jako vstup i výstup zároveň, takže stejným konektorem powerbanku nabíjíte i z ní čerpáte. Počítejte s hmotností kolem 620 g. Na výkon a kapacitu je to očekávatelné, ale do kapsy u košile ji nedáte, je to spíš stálý obyvatel batohu. Dobrou zprávou je nízká reklamovanost 2,49 % a 85 % zákazníků, kteří ji doporučují, což u nabíjecí elektroniky není samozřejmost. Co říkají uživatelé Na Alze má powerbanka hodnocení 4,5 z 5, psaných recenzí je ale jen 15 (celkem 47 hodnocení), takže vzorek berte spíš jako orientační. Lidé nejčastěji chválí reálně vysoký výkon a schopnost nabíjet náročná zařízení: jeden uživatel zvládl Steam Deck OLED, telefon a tablet naráz, jiný ji používá jako zdroj pro druhý monitor k notebooku. Kritika se opakuje hlavně u dvou věcí. První je reálná kapacita, která podle několika recenzí neodpovídá deklarovaným 25 000 mAh; jeden uživatel uvádí, že má o 10 % méně než jeho tři roky stará AlzaPower 20000mAh. Druhá výtka míří na displej, který občas zamrzne i na desítky minut a jeden recenzent ho popsal jako „generátor náhodných čísel“. Objevila se i zmínka o rychlejším samovybíjení a o materiálu, který se dřív opotřebí. OBJEDNAT NA ALZE Kdy to smysl nedává Pokud chcete jen lehkou powerbanku k telefonu do kapsy, je tenhle model zbytečně velký, těžký i drahý; stačí vám model do 10 000 mAh za pár set korun. Nesedne ani lidem, kteří trvají na přesné shodě reálné a deklarované kapacity, protože právě to je v recenzích nejčastější výtka. A pokud vám vadí displej, který občas ukazuje nespolehlivé hodnoty, počítejte s tím, že tady to bývá slabší místo. Verdikt: pro koho se to vyplatí Hlavní důvod ke koupi je výkon 145 W a schopnost nabít notebook, ne rekordní kapacita. Pokud potřebujete jeden kus, který napájí telefon, tablet i pracovní notebook a využijete 140W USB-C port, je za 1 679 Kč rozumná volba s nízkou reklamovaností. Berte ale vážně dvě věci: reálná kapacita je nižší, než číslo slibuje, a v předchozí akci šla powerbanka koupit za 1 559 Kč, takže pokud nespěcháte, může se vyplatit počkat na návrat nižší ceny. CHCI UŠETŘIT NA ALZE Nabíjíte z powerbanky i notebook, nebo vám stačí čistě na telefon? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce powerbanka PŘÍSLUŠENSTVÍ Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024