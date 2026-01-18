Powerbanka UGREEN s 25 000mAh kapacitou a 145W nabíjením hodně zlevnila. Má tři porty Hlavní stránka Zprávičky Powerbanka UGREEN 25000mAh PD 145W je nyní na Alze k dispozici za 1 546 Kč Nabízí tři porty s celkovým výkonem 145 W a podporou rychlonabíjení PD 3.1 Kapacita 25 000 mAh postačí na několikanásobné nabití telefonu i tabletu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.1.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte powerbanku, která zvládne napájet nejen telefon, ale i notebook, měli byste zpozornět. Na Alze právě probíhá akce na UGREEN 25000mAh PD 145W Power Bank, která kombinuje vysokou kapacitu s výkonem dostačujícím i pro náročnější zařízení. Cena klesla na 1 546 Kč, zatímco před akcí stála minimálně 1 784 Kč. Po většinu listopadu si přitom držela cenu 2 379 Kč. Tři porty a výkon pro notebook UGREEN do své powerbanky osadil dva USB-C porty a jeden USB-A. První USB-C port dosahuje maximálního výkonu 140 W, druhý pak 65 W. Port USB-A nabízí až 22,5 W, což postačí pro rychlé nabíjení většiny telefonů. Celkový výkon při současném použití všech portů činí 145 W. Powerbanka podporuje řadu standardů rychlonabíjení včetně USB Power Delivery 3.1, Quick Charge 3.0, PPS, AFC i SCP/FCP. Díky tomu je kompatibilní s naprostou většinou současných zařízení od telefonů přes tablety až po notebooky. CHCI POWERBANKU UGREEN Kapacita na několik dní S kapacitou 25 000 mAh nabije powerbanka iPhone 14 přibližně 5,6krát, Galaxy S23 Ultra asi 3krát a 14palcový MacBook Pro zhruba 1,3krát. Samotnou powerbanku pak dobijete pomocí 65W adaptéru za přibližně 2 hodiny. Na přední straně najdete LED displej zobrazující aktuální stav baterie. Powerbanka disponuje ochranou proti přepětí, přetížení, přehřátí a zkratu. Hmotnost činí 513 gramů při rozměrech 160 × 80 × 26 mm. Pro koho se hodí? UGREEN 25000mAh PD 145W Power Bank ocení především ti, kteří potřebují napájet notebook na cestách. Výkon 140 W z hlavního USB-C portu zvládne dobíjet i náročnější laptopy včetně MacBooků Pro. Zároveň je powerbanka dostatečně kompaktní na to, aby se vešla do batohu či tašky na notebook. KOUPIT POWERBANKU UGREEN Pokud nabíjíte pouze telefon a nepotřebujete napájet notebook, existují levnější alternativy s nižším výkonem. Naopak pro uživatele, kteří často cestují a potřebují mít jistotu, že jim notebook nevypadne uprostřed práce, představuje tato powerbanka za 1 546 Kč zajímavou volbu. Používáte powerbanku pro nabíjení notebooku? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza česko powerbanka Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024