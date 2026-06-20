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Velká powerbanka s brutálním výkonem. UGREEN 25000mAh 200W je nyní o 900 Kč levnější

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
20.6.2026 06:00
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UGREEN 25000mAh 200W Fast Charging Power Bank na macbooku

Pokud chcete powerbanku, která nabije i notebook a zároveň ji vezmete do letadla, tahle míří přesně tam. UGREEN 25000mAh 200W teď s kódem ALZADNY30 stojí 2 099 Kč místo 2 999 Kč a nabídne 200W výkon i schválení pro leteckou přepravu. Aktuální cenu a dostupnost si ověříte přímo v detailu powerbanky na Alze.

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Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud potřebujete na cesty výkon i na notebook a zároveň powerbanku, kterou smíte vzít do letadla.
⚠️ Zvažte, že kapacita 25 000 mAh (90 Wh) je menší než u „obřích“ powerbank a při nabíjení více zařízení může být rozdělení výkonu trochu vrtošivé.
💡 Za 2 099 Kč dostanete 200W výkon, dva 100W USB-C porty i TFT displej, navíc s nízkou reklamovaností 2,05 %.

Proč je tahle powerbanka zajímavá

Tahle powerbanka UGREEN řeší přesně to, co velké 50 000mAh modely neumí: vysoký výkon a možnost vzít ji do letadla. Díky celkovým 200 W a dvěma USB-C portům po 100 W nabije i dva notebooky najednou nebo bleskově dobije telefon. Kapacita 25 000 mAh (90 Wh) přitom splňuje limit pro leteckou přepravu, takže ji bez obav vezmete na palubu. A to vše s hmotností 609 g a štíhlým sloupcovým designem, který se vejde do brašny. Teď navíc za 2 099 Kč.

UGREEN 25000mAh 200W Fast Charging Power Bank render

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Základ je technologie PD 3.1 s výkonem až 200 W, podpora USB-C PD, Qualcomm QC 3.0 i Huawei protokolu a tři výstupy (2× USB-C, 1× USB-A). Každý z USB-C portů zvládne až 100 W, takže MacBook Pro 16″ dobijete na 56 % za půl hodiny. Podle výrobce powerbanka nabije iPhone 15 asi 5,2×, Galaxy S23 Ultra 3,6× a MacBook Pro 16″ zhruba 1,3×. Nechybí přehledný TFT displej s napětím, proudem i wattáží v reálném čase a 13 úrovní ochrany.

KOUPIT ZA 2 099 KČ

Praktická stránka: porty, nabíjení, balení

Powerbanka zvládá pass-through, tedy nabíjet se a zároveň napájet připojené zařízení. Samotné dobití z nuly na 100 % trvá podle uživatelů zhruba dvě hodiny (vstup až 65 W). V balení je kabel USB-C na USB-C a ochranný sáček. Při nabíjení se podle recenzí nepřehřívá a zůstává spíš vlažná. Pro drobnou elektroniku (hodinky, sluchátka) je tu i speciální režim pro malá zařízení.

Co říkají uživatelé

Na Alze má powerbanka hodnocení 4,9 z 5 z 26 hodnocení a nízkou reklamovanost 2,05 %. Uživatelé nejvíc chválí reálný 200W výkon (napájení dvou notebooků), schválení do letadla a podrobný TFT displej. Jeden uživatel naměřil využitelnou kapacitu kolem 85 %, což je u powerbank dobrá hodnota. Zaznívají ale i výtky: rozdělení výkonu mezi více zařízení může být vrtošivé (po připojení dalšího zařízení se výkon přerozdělí, pomáhá odpojit a znovu připojit kabely) a poutko a sáček nejsou nejkvalitnější – jednomu uživateli kvůli povolenému poutku powerbanka spadla.

VYUŽÍT SLEVU ALZADNY30

Kdy to smysl nedává

Pokud chcete co nejvíc nabití za co nejméně peněz a do letadla powerbanku nepotřebujete, sáhněte po levnějším 50 000mAh modelu – nabídne víc energie, byť za cenu hmotnosti a zákazu na palubě. Stejně tak pokud vám stačí jen občas dobít telefon, je 200W výkon zbytečný a vystačíte si s levnější 20 000mAh powerbankou. A pokud plánujete trvale napájet dvě náročná zařízení naráz, počítejte s tím, že rozdělení výkonu nemusí být vždy úplně plynulé.

Verdikt: pro koho se vyplatí

Za 2 099 Kč s kódem ALZADNY30 je UGREEN 25000mAh 200W jednou z nejuniverzálnějších powerbank na cesty i do práce. Spojuje vysoký 200W výkon se slušnou kapacitou, a navíc se dá vzít i na palubu letadla. Drobné kompromisy v podobě vrtošivého rozdělení výkonu a méně kvalitního poutka nejsou zásadní. Pro každého, kdo nabíjí notebook na cestách a chce powerbanku i na palubu, je to skvělá volba.

Pokud vás tahle powerbanka nezaujala, ale nabíjení nebo příslušenství ve slevě hledáte, mrkněte i na aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné powerbanky, nabíječky i kabely. Nabídka se průběžně mění podle skladu.

CHCI TUTO POWERBANKU

Vybrali byste si výkonnou powerbanku do letadla, nebo radši co největší kapacitu za méně peněz?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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