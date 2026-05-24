Udělal jsem ze všech ikonek na svém Pixelu disko koule. Takhle to vypadá

  • Spotify provedlo experiment s ikonkou své aplikace, proměnilo ji v disko kouli
  • Trendu se rychle chytili lidé na internetu a pomocí AI začali přetvářet loga dalších služeb
  • Google se rozhodl zajít o další úroveň dál a vydal speciální sadu ikonek pro Pixely

Adam Kurfürst
24.5.2026 16:00
telefon s disko kouli a logem google v pozadi ai ilustrace

Streamovací platforma Spotify nedávno vystavila ikonku své mobilní aplikace experimentu: poměrně prostoduché logo kombinující černou a zelenou barvu proměnila v extravagantnější disko kouli. Ať už bylo smyslem vystavit zažitou službu krátkodobé mediální pozornosti nebo zjistit reakce uživatelů, zafungovalo to. Přestože reakce (nebo alespoň ty, které jsem napříč internetem viděl) nebyly zdaleka z většiny pozitivní, komentáře k nové ikonce Spotify zaplavily sociální sítě.

Diskuze zašly dokonce tak daleko, že uživatelé začali pomocí umělé inteligence přetvářet ikonky jiných aplikací a služeb do totožného stylu. A právě tady přichází na řadu Google, který si řekl, že u on-line vtípků nezůstane. Majitelům telefonů Pixel proto tento týden doručil speciální sadu ikonek, jež všechny vaše aplikace na domovské obrazovce přetvoří v disko koule.

Nechal jsem všechny své ikonky proměnit v disko koule

Na domovské obrazovce jsem nikdy neměl uklizeno a vždycky jsem měl spíše tendenci experimentovat. Posledních několik měsíců se mi každopádně dařilo držet všechny ikony v růžové, která odpovídá barevné paletě celého mého rozhraní. Jakmile se ale objevily zprávy o uvedení nového balíčku ikon, řekl jsem si, proč to nezkusit…

Moje domovská obrazovka nyní rozhodně působí barevněji a svým způsobem unikátně. Loga některých appek, například sociální sítě X, se podobají šperkům, a žárovka služby Google Keep vypadá, jako by byla ze zlata. Umělá inteligence některé ikony převedla velmi přesně, jiné jsou přinejmenším zvláštní (například logo Mobilní banky nyní připomíná Pokébal a appka Xiaomi Earbuds je na první dobrou zcela neidentifikovatelná).

Upřímně si myslím, že se zanedlouho vrátím k původním jednobarevným ikonám v růžové…

Co na disko ikonky říkáte vy?

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

