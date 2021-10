Výhodnější cesta k urně: Uber vás hodí k volbám se slevou

Míříte v Praze, Brně v Ostravě či Plzni k volbám a máte problém se tam po městě dostat? Nebo na špatné dopravní spojení do volební místnosti rovnou hodláte svést, že k urně vůbec nedorazíte? Tak to by vás mohla potěšit či motivovat akce, kterou si pro své zákazníky při této příležitosti připravila služba Uber. V době konání letošních voleb do Poslanecké sněmovny ČR (pátek 8. a sobota 9. října 2021) se budou moci uživatelé ve všech čtyřech zmíněných městech svézt o 40 % levněji po zadání promokódu VOLBY2021.

Štěpán Šindelář, provozní manažer Uberu v ČR „Volby do Poslanecké sněmovny jsou vždy důležitým momentem pro další směřování země a jsme rádi, že můžeme lidem pomoci dostat se do svých volebních místností o něco snáze. Skvělou zprávou navíc je, že letos poprvé se Uberem mohou svézt voliči hned ve čtyřech městech republiky,“

Akce platí na dvě jízdy, takže se slevou můžete i zpět z volební místnosti. Po zadání kódu do aplikace se jízdné automaticky sníží o příslušnou částku. Promokód lze využít pro dvě svezení prostřednictvím služby UberX a jeho platnost začne vždy hodinu před otevřením volebních místností a končit bude hodinu po jejich uzavření. Maximální výše slevy je stanovena na 90 korun. Mimochodem, v Ostravě a v Plzni začal Uber fungovat velmi nedávno.

Zdroj: TZ