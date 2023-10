Rok Twitteru ve vedení Elona Muska. Jak zlé to bylo?

V posledním roce byl svět svědkem jednoho z nejkontroverznějších převzetí společnosti v technologickém průmyslu. Od chvíle, co Elon Musk převzal kormidlo Twitteru, platforma zažila zemětřesení v podobě radikálních a kontroverzních změn. Ale co to pro firmu skutečně znamenalo?

Ještě předtím, než Elon vstoupil do sídla platformy s dřezem v ruce jako součást svého vtipu, síť čelila řadě výzvám – od zpoždění při zavádění nových funkcí až po boj s nežádoucím uživatelským obsahem. Okamžitě po předání firmy začalo masivní propouštění klíčových zaměstnanců, včetně značné části vedení. Po ztrátě zaměstnanců přišla i kontroverzní změna názvu firmy na “X”, která zásadně změnila vnímání značky. Od nového systému placených ověřených odznaků po změny v algoritmech.

Jedním z problémových rozhodnutí bylo nabízet placené odznaky a poté odstranit existující ověřené odznaky od známých osobností. Tento nový způsob uživatelům ztížil rozlišování mezi důvěryhodnými a nedůvěryhodnými zdroji, otevřelo dveře falešným účtům a šíření dezinformací.

🥳 It’s officially been a year since Elon Musk took over Twitter.

👉 Musk admitted that he “obviously overpaid” for #Twitter shortly before the deal closed. Musk cut costs by getting rid of most of Twitter’s employees; he also allegedly failed to pay many of his bills as… pic.twitter.com/86rZVDZ82p

