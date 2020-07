Twitch dál posiluje kanál se sportovními přenosy. Bude i Premier League?

Celosvětově známá streamovací platforma Twitch před pár hodinami spustila úplně nový kanál “twitchsports”, na kterém bude její mateřská společnost Amazon vysílat různorodé sportovní přenosy z celého světa. Vrcholí tím několikaměsíční zkoušení a testování, během kterých se už skrze tuto službu mohli diváci dívat na několik utkání. Vzhledem k tomu, že Amazon vlastní televizní práva i u nejvýznamnějších sportovních asociací, je rozhodně se na co těšit. Před pár dny například na Twitchi poprvé v historii běželo utkání anglické fotbalové ligy Premier League mezi Crystal Palace vs. Burnley. Sportovní přenosy tak nyní dostanou na platformě Twitch, která byla určena od počátku hlavně hráčům počítačových her, více místa a vlastní kanál.

Samotný Amazon může v současné chvíli nabídnout například přenosy z basketbalové NBA, hokejové NHL nebo bojové UFC. Současně ale vlastní práva i na zmíněnou Premier League a také na fotbalovou Ligu mistrů. Jsme tedy velmi zvědaví, jaký obsah nakonec na Twitchi uvidíme. U zmíněného zápasu nejvyšší anglické fotbalové soutěže bylo sledování omezeno jen na tamní diváky. Otázkou tedy bude i to, jak široce budou sportovní přenosy přes Twitch dostupné. Zajímavé je, že spousta přenosů má také unikátní komentátory přímo z řad sportovců.

Na jakých platformách sledujete sportovní přenosy?

Zdroj: Verge