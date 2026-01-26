Herní mikrofon trust hodně zlevnil. Za pětistovku nabídne slušnou kvalitu zvuku a praktické funkce Hlavní stránka Zprávičky Herní mikrofon Trust GXT234W YUNIX USB je nyní v Bohemia Computers za historicky nejnižší cenu 488 Kč Na Alze se dá pořídit za 719 Kč s kódem ALZADNY10, což je rovněž dosud nejnižší cena u tohoto prodejce Kondenzátorový mikrofon nabízí kardioidní snímání, RGB podsvícení a sluchátkový výstup pro monitoring Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.1.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste si někdy říkali, že by pro vaše streamy nebo videohovory byl fajn samostatný mikrofon, ale nechtěli jste za něj utrácet majlant, máme pro vás tip. Herní mikrofon Trust GXT234W YUNIX USB se právě teď dá sehnat za fantastickou cenu. V e-shopu Bohemia Computers jej aktuálně nabízejí za pouhých 488 Kč, což je historicky nejnižší cena tohoto modelu. Při uvedení na trh přitom stál necelou tisícovku. Kompaktní pomocník pro streamery i hráče Co říkají uživatelé v recenzích Kde koupit a za kolik Kompaktní pomocník pro streamery i hráče Trust GXT234W YUNIX USB je stolní kondenzátorový mikrofon s kardioidním směrovým snímáním, který se hodí především pro streamování, nahrávání podcastů, videohovory nebo komunikaci během hraní. Díky USB připojení jej stačí zapojit do počítače, PlayStationu nebo Macu a můžete rovnou začít nahrávat – žádné složité nastavování. Mikrofon disponuje frekvenčním rozsahem 100–16 000 Hz, impedancí 2 200 Ohmů a citlivostí 32 dB. Na přední straně najdete tlačítko Mute pro rychlé ztlumení, což oceníte ve chvíli, kdy potřebujete zakašlat nebo si odpovědět na telefon. Nechybí ani 3,5mm sluchátkový výstup pro monitoring nahrávaného zvuku v reálném čase a vestavěný pop filtr, který pomáhá eliminovat rušivé zvuky při vyslovování hlásek jako „p“ nebo „b“. CHCI MIKROFON TRUST V AKCI Design mikrofonu zpestřuje RGB podsvícení umístěné ve spodní části, které automaticky střídá barvy. Právě nemožnost nastavit statickou barvu je jedním z mála nedostatků, na které uživatelé upozorňují. Stojan umožňuje nastavení úhlu pro optimální pozici vůči ústům a díky kompaktním rozměrům 108 × 55 × 55 mm nezabere na stole zbytečně mnoho místa. Co říkají uživatelé v recenzích Na Alze si Trust GXT234W YUNIX USB vysloužil hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček od 15 zákazníků, přičemž 100 % z nich mikrofon doporučuje. Reklamovanost činí pouhých 0,97 %, což svědčí o slušné spolehlivosti. Uživatelé nejčastěji chválí poměr cena/výkon a kvalitu zvuku vzhledem k ceně. „Na to, za kolik je to peněz, funguje velmi dobře,“ píše jeden z recenzentů a dodává, že mikrofon nepřekáží ani při umístění před monitor. Dalším plusem je přítomnost 3,5mm jacku pro sluchátka, kterou ocení ti, kdo používají špunty do uší. Kritika směřuje především k absenci softwaru pro nastavení. RGB podsvícení nelze vypnout ani přepnout na statickou barvu, což může někomu vadit. Jeden uživatel také zmiňuje občasné usekávání hlasu při delších souvětích a horší redukci okolního šumu. Za tuto cenu ale podle většiny recenzí dostanete solidní základ, který svou práci odvede. Kde koupit a za kolik Nejlevněji aktuálně pořídíte Trust GXT234W YUNIX USB v Bohemia Computers za 488 Kč. Alternativně se dá koupit na Alze za 719 Kč při použití slevového kódu ALZADNY10 – bez kódu stojí 799 Kč. I tato cena je u Alzy historicky nejnižší, běžně se mikrofon prodával za původních 979 Kč. Mikrofon je dostupný ve třech barevných variantách: bílé, černé a fialové. CHCI MIKROFON TRUST V AKCI Uvažujete o pořízení samostatného mikrofonu pro své streamy nebo hovory? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko Mikrofon příslušenství Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024