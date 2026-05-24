Tahle kamera TP-Link zlevnila pro členy AlzaPlus+ o více než sedm stovek! Nepotřebuje Wi-Fi, umí totiž 4G Hlavní stránka Zprávičky TP-Link Tapo TC40GW je venkovní otočná 4G LTE kamera s 1080p Full HD a 360° pokrytím S členstvím AlzaPlus+ stojí 2 197 Kč (sleva 25 % z ceny 2 929 Kč) Funguje i tam, kde není Wi-Fi – stačí vložit 4G SIM kartu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.5.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Většina venkovních kamer potřebuje ke svému provozu stabilní Wi-Fi, což na chatě, na farmě nebo v garáži často není. TP-Link Tapo TC40GW se ale připojuje přes 4G LTE a s členstvím AlzaPlus+ ji koupíte za 2 197 Kč. Lepší nabídku žádný z tuzemských prodejců nemá, původně přitom stála skoro 3 tisíce. CHCI KAMERU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete hlídat místo bez Wi-Fi a máte/nevadí vám předplatit si AlzaPlus+.⚠️ Zvažte, že SIM kartu ani data v ceně nenajdete a 4G provoz spotřebovává mobilní data.💡 S AlzaPlus+ za 2 197 Kč jde o nejnižší cenu na českém trhu, levněji ji teď neseženete ani jinde. Hlavní tahák: hlídá i tam, kde není Wi-Fi Největší předností téhle kamery je připojení přes 4G LTE. Díky němu ji nainstalujete na místa, kde běžné Wi-Fi kamery selhávají – na chatu, do garáže, na farmu nebo do skladu. Stačí dokoupit 4G SIM kartu s datovým tarifem a kamera je online. Kdo má k dispozici ethernet, může využít i napájení a připojení přes PoE, takže TC40GW funguje ve dvou režimech podle toho, co máte na místě k dispozici. Počítejte ale s tím, že 4G provoz spotřebovává mobilní data – výrobce uvádí, že hodina živého přenosu v 1080p odpovídá zhruba 594 MB. Pro běžné hlídání s detekcí událostí to není problém, ale je dobré myslet na vhodný datový tarif, ať vás nepřekvapí spotřeba. Co kamera umí Kamera je otočná i naklápěcí, takže pokryje 360° horizontálně a 130° vertikálně a nemá hluchá místa. Obraz snímá v 1080p Full HD, ve tmě pomáhá barevné noční vidění se snímačem Starlight (s IR přísvitem až 30 m). Užitečná je AI detekce osob, vozidel a zvířat zdarma, která pošle upozornění do aplikace Tapo jen tehdy, když se opravdu něco děje, a omezí tak plané poplachy. Pro venkovní nasazení je klíčová odolnost IP66 proti dešti a prachu a provozní rozsah −30 až 60 °C. Nechybí zvukový a světelný alarm pro odrazení nezvaných hostů, obousměrný zvuk ani možnost ukládat záznamy na microSD kartu až 512 GB nebo do cloudu Tapo Care. Kamera spolupracuje i s Google Assistant a Amazon Alexa. KOUPIT ZA 2 197 KČ S ALZAPLUS Cena 2 197 Kč platí s AlzaPlus+: co to obnáší Cenu 2 197 Kč získáte jako člen programu AlzaPlus+. Jde o placené předplatné Alzy za 299 Kč ročně (tedy 25 Kč měsíčně), případně 59 Kč při měsíční platbě, které lze kdykoliv zdarma zrušit. Kromě slev na vybrané zboží zahrnuje hlavně doručení zdarma na přes 25 000 odběrných míst bez minimální hodnoty objednávky. Nově navíc Alza nabízí tříměsíční vyzkoušení za 1 Kč, po kterém se členství automaticky prodlouží na roční (a lze ho zrušit). Co je na téhle nabídce podstatné: cena 2 197 Kč s AlzaPlus+ je aktuálně nejnižší na českém trhu. Nejlevnější běžná nabídka napříč tuzemskými e-shopy se ve srovnávači pohybuje kolem 2 246 Kč, takže levněji TC40GW teď u jiného českého prodejce nepořídíte. Podle Alzy se navíc členství vyplatí už od pátého nákupu a průměrná roční úspora je kolem 1 500 Kč. Kdy to smysl nedává Pokud máte v místě stabilní Wi-Fi, výhoda 4G zaniká a vystačíte si s levnější Wi-Fi kamerou. Když chcete maximální detail, oceníte spíš modely s 2K nebo vyšším rozlišením – TC40GW zůstává u 1080p. A počítejte s provozními náklady na SIM a data, které u Wi-Fi kamer řešit nemusíte. Bez členství AlzaPlus+ navíc tahle konkrétní cena neplatí. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pro hlídání odlehlých míst bez Wi-Fi – chaty, garáže, pozemku či stavby – je TC40GW jasná volba a s AlzaPlus+ za 2 197 Kč jde aktuálně o nejlepší cenu na trhu. Dostanete otočnou kameru s AI detekcí zdarma, nočním viděním a odolností IP66. Jen mějte na paměti rozlišení 1080p a nutnost dokoupit SIM kartu s datovým tarifem. Hlídali byste přes 4G kameru chatu nebo garáž, nebo dáte přednost klasické Wi-Fi? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. 