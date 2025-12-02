TOPlist

Skvěle hodnocený senzor teploty a vlhkosti TP-Link teď koupíte v super akci! Má to ale háček

  • Chytrý senzor teploty a vlhkosti TP-Link Tapo T315 je nyní na Alze za 623 Kč místo běžných 779 Kč
  • Zařízení disponuje 7cm e-ink displejem a švýcarským senzorem s přesností ±0,3 °C
  • Pro chytré funkce vyžaduje Tapo Hub, ale základní měření zvládne i samostatně

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
2.12.2025 12:00
TP Link Tapo T315 na stole oficialni

Pokud hledáte způsob, jak sledovat klimatické podmínky ve svém bytě či domě, máme pro vás zajímavý tip. Oblíbený TP-Link Tapo T315 se na Alze prodává za 623 Kč, což představuje druhou nejlepší nabídku na českém trhu. Běžně se přitom prodával za 779 Kč.

Kvalitní e-ink displej a přesné měření

Hlavním tahákem Tapo T315 je 7cm displej s technologií elektronického inkoustu. Ten je dobře čitelný za jakýchkoli světelných podmínek, neoslňuje a díky nízké spotřebě energie přispívá k dlouhé výdrži baterie. Výrobce uvádí, že dvě AAA baterie vydrží až dva roky provozu.

TP Link Tapo T315 render zepredu

Uvnitř senzoru se nachází švýcarský snímač s přesností ±3 % RH pro vlhkost a ±0,3 °C pro teplotu. Data se aktualizují každé dvě sekundy, takže máte vždy aktuální přehled o podmínkách v místnosti. Rozsah měření pokrývá teploty od -20 do 60 °C a vlhkost od 0 do 99 % RH.

Chytré funkce vyžadují hub

Základní měření teploty a vlhkosti zvládne Tapo T315 i samostatně. Háček je ale v tom, že pokud chcete využívat vzdálené monitorování, historii dat či automatizace, budete potřebovat Tapo Hub H100 (599 Kč) nebo H200 (899 Kč). Senzor komunikuje v pásmu Sub-1G, což zajišťuje stabilní spojení i přes zdi.

TP Link Tapo T315 mobilni aplikace

Po propojení s hubem získáte přístup k dvouleté historii naměřených dat s možností exportu do CSV. Můžete si také nastavit upozornění, když teplota nebo vlhkost překročí vámi stanovený rozsah. Díky podpoře Apple Home, Google Home, Amazon Alexa a Samsung SmartThings lze senzor zapojit do automatizací – například zapnout odvlhčovač, když vlhkost stoupne nad určitou hranici.

Pro koho je senzor vhodný

Tapo T315 ocení především ti, kteří chtějí sledovat podmínky v konkrétních místnostech – ať už jde o dětský pokoj, sklep, skleník nebo místnost s hudebními nástroji. Hodí se také pro majitele terárií, kteří potřebují přesně kontrolovat mikroklima. Díky magnetické základně a možnosti přilepení na zeď je instalace flexibilní.

Co říkají uživatelé

Na Alze má Tapo T315 hodnocení 4,8 z 5 hvězdiček od 85 zákazníků, přičemž 95 % z nich produkt doporučuje. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitní e-ink displej, který je dobře čitelný i na větší vzdálenost, a také snadné spárování s Tapo Hubem.

Mezi pozitiva patří rovněž přesnost měření – jeden z recenzentů porovnával hodnoty s certifikovaným teploměrem a rozdíly byly minimální. Oceňována je také kompaktní velikost a možnost připevnění pomocí magnetu. Kritika směřuje především k nutnosti pořídit hub pro využití chytrých funkcí, což navyšuje celkovou investici.

Využíváte doma chytré senzory teploty a vlhkosti?

