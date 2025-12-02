Skvěle hodnocený senzor teploty a vlhkosti TP-Link teď koupíte v super akci! Má to ale háček Hlavní stránka Zprávičky Chytrý senzor teploty a vlhkosti TP-Link Tapo T315 je nyní na Alze za 623 Kč místo běžných 779 Kč Zařízení disponuje 7cm e-ink displejem a švýcarským senzorem s přesností ±0,3 °C Pro chytré funkce vyžaduje Tapo Hub, ale základní měření zvládne i samostatně Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.12.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte způsob, jak sledovat klimatické podmínky ve svém bytě či domě, máme pro vás zajímavý tip. Oblíbený TP-Link Tapo T315 se na Alze prodává za 623 Kč, což představuje druhou nejlepší nabídku na českém trhu. Běžně se přitom prodával za 779 Kč. Kvalitní e-ink displej a přesné měření Chytré funkce vyžadují hub Pro koho je senzor vhodný Co říkají uživatelé Kvalitní e-ink displej a přesné měření Hlavním tahákem Tapo T315 je 7cm displej s technologií elektronického inkoustu. Ten je dobře čitelný za jakýchkoli světelných podmínek, neoslňuje a díky nízké spotřebě energie přispívá k dlouhé výdrži baterie. Výrobce uvádí, že dvě AAA baterie vydrží až dva roky provozu. Uvnitř senzoru se nachází švýcarský snímač s přesností ±3 % RH pro vlhkost a ±0,3 °C pro teplotu. Data se aktualizují každé dvě sekundy, takže máte vždy aktuální přehled o podmínkách v místnosti. Rozsah měření pokrývá teploty od -20 do 60 °C a vlhkost od 0 do 99 % RH. CHCI SENZOR TP-LINK V AKCI Chytré funkce vyžadují hub Základní měření teploty a vlhkosti zvládne Tapo T315 i samostatně. Háček je ale v tom, že pokud chcete využívat vzdálené monitorování, historii dat či automatizace, budete potřebovat Tapo Hub H100 (599 Kč) nebo H200 (899 Kč). Senzor komunikuje v pásmu Sub-1G, což zajišťuje stabilní spojení i přes zdi. Po propojení s hubem získáte přístup k dvouleté historii naměřených dat s možností exportu do CSV. Můžete si také nastavit upozornění, když teplota nebo vlhkost překročí vámi stanovený rozsah. Díky podpoře Apple Home, Google Home, Amazon Alexa a Samsung SmartThings lze senzor zapojit do automatizací – například zapnout odvlhčovač, když vlhkost stoupne nad určitou hranici. Pro koho je senzor vhodný Tapo T315 ocení především ti, kteří chtějí sledovat podmínky v konkrétních místnostech – ať už jde o dětský pokoj, sklep, skleník nebo místnost s hudebními nástroji. Hodí se také pro majitele terárií, kteří potřebují přesně kontrolovat mikroklima. Díky magnetické základně a možnosti přilepení na zeď je instalace flexibilní. Co říkají uživatelé Na Alze má Tapo T315 hodnocení 4,8 z 5 hvězdiček od 85 zákazníků, přičemž 95 % z nich produkt doporučuje. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitní e-ink displej, který je dobře čitelný i na větší vzdálenost, a také snadné spárování s Tapo Hubem. KOUPIT TP-LINK TAPO T315 Mezi pozitiva patří rovněž přesnost měření – jeden z recenzentů porovnával hodnoty s certifikovaným teploměrem a rozdíly byly minimální. Oceňována je také kompaktní velikost a možnost připevnění pomocí magnetu. Kritika směřuje především k nutnosti pořídit hub pro využití chytrých funkcí, což navyšuje celkovou investici. Využíváte doma chytré senzory teploty a vlhkosti? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday česko Chytrá domácnost Sleva TP-Link Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024