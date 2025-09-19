TP-Link ukázal robotický vysavač, který mopuje s vodou získanou ze vzduchu. Jeho stanice ohromí i velkým displejem Hlavní stránka Zprávičky TP-Link představil na veletrhu IFA 2025 robotický vysavač Tapo RV70 Pro Ultra s unikátní samočisticí stanicí Nabíjecí stanice obsahuje integrovaný displej pro ovládání a systém výroby vody ze vzduchu Vysavač nabízí sací výkon 18 000 Pa a výsuvné mopovací rameno pro důkladný úklid rohů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.9.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Značka TP-Link na letošním veletrhu IFA 2025 prezentovala svůj nový robotický vysavač Tapo RV70 Pro Ultra, který zaujme především netradičním a velmi inovativně působícím řešením nabíjecí stanice. Ta do své horní části integrovala velký dotykový displej, přes který lze celé zařízení ovládat, a navíc přichází se systémem výroby vody ze vzduchu. Novinka se již objevila na českém webu výrobce, což naznačuje možné brzké uvedení na náš trh. Stanice, která vyrábí vodu ze vzduchu Nejzajímavější funkcí novinky je All-in-One Self-Circulating Station, která dokáže extrahovat vlhkost přímo ze vzduchu. Získanou vodu následně využívá pro mopování, čímž alespoň částečně eliminuje nutnost pravidelného doplňování čisté vody. Po dokončení úklidu stanice odčerpá špinavou vodu z mopu, vyčistí ji pomocí vícestupňového filtračního systému a připraví pro další použití. Systém současně pomáhá regulovat vlhkost v místnostech a díky integrované ozonové technologii neutralizuje nepříjemné pachy. Stanice tak kromě vyprazdňování nádoby na prach zajišťuje kompletní údržbu vysavače bez nutnosti pravidelného zásahu uživatele. Výkonný vysavač s výsuvným ramenem Samotný robotický vysavač disponuje sacím výkonem 18 000 Pa, což ho řadí mezi nejvýkonnější modely na trhu. Pro mopování využívá výsuvné robotické rameno, které dokáže vyčistit i těžko dostupná místa podél stěn a v rozích místností. TP-Link u novinky zdůrazňuje také technologii proti zamotávání vlasů, která minimalizuje nutnost údržby kartáčů. TP-Link ukázal skvěle vybavenou venkovní kameru se solárním panelem. Má dva 4K objektivy Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Výrobce vybavil Tapo RV70 Pro Ultra také speciálním režimem pro domácnosti s mazlíčky. Vysavač automaticky detekuje zvířata a přizpůsobí nastavení pro efektivní úklid chlupů, granulí nebo kočkolitu, přičemž se snaží domácí mazlíčky nerušit. Umělá inteligence pro chytřejší úklid Tapo RV70 Pro Ultra využívá AI pro vyhýbání se překážkám – rozpoznává kabely, pantofle, hračky a další předměty na podlaze. Funkce AI Stain Detection identifikuje skvrny a znečištění, kterým věnuje zvýšenou pozornost při mopování. Třetí AI funkcí je AI Cleaning Strategy, která analyzuje rozložení místností a nábytek pro vytvoření optimální strategie úklidu. Dostupnost zatím nepotvrzená TP-Link Tapo RV70 Pro Ultra se již objevil na českých stránkách výrobce, což nasvědčuje plánovanému uvedení na náš trh. Cena ani konkrétní datum dostupnosti zatím nebyly oznámeny. Vzhledem k pokročilým funkcím a unikátní stanici lze ale počítat se spádem do vyšší cenové kategorie. Co na nový robotický vysavač TP-Link říkáte vy? Zdroje: TP-Link (1, 2, 3) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost robotický vysavač TP-Link Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024