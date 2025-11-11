TP-Link do Česka přináší venkovní chytrou zásuvku. Má zvýšenou odolnost a zvládne monitorovat solární panely Hlavní stránka Zprávičky TP-Link uvádí venkovní chytrou zásuvku Tapo P410M s cenou od 522 Kč Zařízení nabízí IP54 odolnost a monitorování solárních panelů Novinka podporuje Matter standard pro univerzální kompatibilitu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.11.2025 16:00 Žádné komentáře 0 TP-Link začíná v Česku prodávat venkovní chytrou zásuvku Tapo P410M, která rozšiřuje možnosti automatizace domácnosti na zahradu a terasu. U některých prodejců se již nyní dá pořídit za cenu začínající na 522 korunách. Zásuvka kombinuje odolnost IP54 s pokročilými funkcemi pro monitorování spotřeby energie včetně sledování výroby ze solárních panelů. Venkovní odolnost pro celoroční použití Tapo P410M se pyšní krytím IP54, které zajišťuje ochranu proti prachu a stříkající vodě ze všech směrů. Zásuvka funguje při teplotách od -20 °C do +50 °C, takže zvládne české zimy i letní vedra. Konstrukce zahrnuje gumové těsnění, ochranný kryt na pantu a konformní povlak elektroniky proti vlhkosti. Díky tomu můžete zařízení používat pro ovládání zahradního osvětlení, fontán, zavlažovacích systémů nebo vánočních dekorací po celý rok. Monitorování solárních panelů a pokročilá ochrana Zásuvka přináší unikátní funkci Solar Power Monitoring, která automaticky detekuje směr proudu a umožňuje sledovat výrobu energie z balkonových solárních elektráren. Aplikace vypočítává úspory a zobrazuje, kdy se investice do solárních panelů vrátí. Zásuvka spoléhá i na technologii Zero-Crossing Detection, která chrání relé před svařením kontaktů a údajně prodlužuje jejich životnost až desetinásobně oproti běžným chytrým zásuvkám. Výrobce dokonce uvádí, že se tato průmyslová technologie poprvé objevuje v produktu určeném pro běžné zákazníky. Bezpečnostní funkce a Matter podpora Tapo P410M obsahuje dětskou pojistku proti zasunování předmětů do zásuvky a niklované fosfor-bronzové kontakty pro optimální vodivost. Ochrana proti přetížení automaticky vypne proud při překročení 2500 W, přičemž podobně funguje i ochrana proti přehřátí. Díky certifikaci Matter funguje zásuvka s Apple Home, Google Home, Amazon Alexa i Samsung SmartThings. Ovládat ji můžete hlasovými příkazy, mobilní aplikací Tapo nebo nastaveným časovým rozvrhem. Funkce Away Mode náhodně zapíná a vypíná připojená zařízení pro simulaci přítomnosti. Cena a dostupnost TP-Link Tapo P410M se v českých e-shopech začíná objevovat s cenou od 522 Kč. Zatímco u některých prodejců je již skladem, širší dostupnost se očekává během následujících týdnů. Za tuto cenu získáte venkovní chytrou zásuvku s IP54 odolností, podporou Matter standardu a možností monitorování solární výroby – kombinaci funkcí, kterou konkurence v této cenové kategorii nenabízí. Využili byste venkovní chytrou zásuvku? Zdroje: TP-Link, Notebookcheck, vlastní O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko Chytrá domácnost Chytrá zásuvka Sleva TP-Link Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024