TP-Link do Česka přináší venkovní chytrou zásuvku. Má zvýšenou odolnost a zvládne monitorovat solární panely

  • TP-Link uvádí venkovní chytrou zásuvku Tapo P410M s cenou od 522 Kč
  • Zařízení nabízí IP54 odolnost a monitorování solárních panelů
  • Novinka podporuje Matter standard pro univerzální kompatibilitu

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
11.11.2025 16:00
TP Link Tapo P410M ve zdi venku

TP-Link začíná v Česku prodávat venkovní chytrou zásuvku Tapo P410M, která rozšiřuje možnosti automatizace domácnosti na zahradu a terasu. U některých prodejců se již nyní dá pořídit za cenu začínající na 522 korunách. Zásuvka kombinuje odolnost IP54 s pokročilými funkcemi pro monitorování spotřeby energie včetně sledování výroby ze solárních panelů.

Venkovní odolnost pro celoroční použití

Tapo P410M se pyšní krytím IP54, které zajišťuje ochranu proti prachu a stříkající vodě ze všech směrů. Zásuvka funguje při teplotách od -20 °C do +50 °C, takže zvládne české zimy i letní vedra. Konstrukce zahrnuje gumové těsnění, ochranný kryt na pantu a konformní povlak elektroniky proti vlhkosti. Díky tomu můžete zařízení používat pro ovládání zahradního osvětlení, fontán, zavlažovacích systémů nebo vánočních dekorací po celý rok.

TP Link Tapo P410M cerna render

Monitorování solárních panelů a pokročilá ochrana

Zásuvka přináší unikátní funkci Solar Power Monitoring, která automaticky detekuje směr proudu a umožňuje sledovat výrobu energie z balkonových solárních elektráren. Aplikace vypočítává úspory a zobrazuje, kdy se investice do solárních panelů vrátí.

TP Link Tapo P410M monitorovani solarnich panelu

Zásuvka spoléhá i na technologii Zero-Crossing Detection, která chrání relé před svařením kontaktů a údajně prodlužuje jejich životnost až desetinásobně oproti běžným chytrým zásuvkám. Výrobce dokonce uvádí, že se tato průmyslová technologie poprvé objevuje v produktu určeném pro běžné zákazníky.

Bezpečnostní funkce a Matter podpora

Tapo P410M obsahuje dětskou pojistku proti zasunování předmětů do zásuvky a niklované fosfor-bronzové kontakty pro optimální vodivost. Ochrana proti přetížení automaticky vypne proud při překročení 2500 W, přičemž podobně funguje i ochrana proti přehřátí. Díky certifikaci Matter funguje zásuvka s Apple Home, Google Home, Amazon Alexa i Samsung SmartThings. Ovládat ji můžete hlasovými příkazy, mobilní aplikací Tapo nebo nastaveným časovým rozvrhem. Funkce Away Mode náhodně zapíná a vypíná připojená zařízení pro simulaci přítomnosti.

TP Link Tapo P410M kompatibilita s matter standardem

Cena a dostupnost

TP-Link Tapo P410M se v českých e-shopech začíná objevovat s cenou od 522 Kč. Zatímco u některých prodejců je již skladem, širší dostupnost se očekává během následujících týdnů. Za tuto cenu získáte venkovní chytrou zásuvku s IP54 odolností, podporou Matter standardu a možností monitorování solární výroby – kombinaci funkcí, kterou konkurence v této cenové kategorii nenabízí.

Využili byste venkovní chytrou zásuvku?

Zdroje: TP-Link, Notebookcheck, vlastní

Adam Kurfürst
