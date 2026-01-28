Na Alze zlevnila nejoblíbenější chytrá zásuvka. Co umí TP-Link Tapo P110M za 383 Kč? Hlavní stránka Zprávičky Nejoblíbenější chytrá zásuvka podle Heureky TP-Link Tapo P110M je nyní na Alze za 383 Kč s kódem ALZADNY20 Zásuvka nabízí certifikaci Matter, měření spotřeby energie a kompatibilitu s Apple HomeKit, Google Home i Alexou Na Alze ji hodnotí 399 zákazníků známkou 4,8 z 5 a 96 % z nich produkt doporučuje Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.1.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Chytré zásuvky patří mezi nejdostupnější vstupní bránu do světa inteligentní domácnosti. Pokud jste o takové pořízení uvažovali, nyní máte skvělou příležitost – TP-Link Tapo P110M, která je podle Heureky nejoblíbenější chytrou zásuvkou na českém trhu, aktuálně na Alze zlevnila. S kódem ALZADNY20 ji pořídíte za 383 Kč místo běžných 479 Kč, což představuje 20% slevu. Matter a měření spotřeby v jednom Automatizace a časovače Pro koho je zásuvka vhodná Co říkají uživatelé na Alze Matter a měření spotřeby v jednom Hlavním tahákem modelu P110M je certifikace Matter, tedy moderní standard pro chytrou domácnost, který zajišťuje bezproblémovou komunikaci mezi zařízeními různých výrobců. Díky tomu zásuvku integrujete do ekosystému Apple HomeKit, Google Home i Amazon Alexa a ovládáte ji hlasovými příkazy prostřednictvím Siri, Google Asistenta nebo Alexy. Druhou klíčovou funkcí je měření spotřeby energie v reálném čase. V aplikaci Tapo vidíte aktuální odběr ve wattech, denní, měsíční i roční spotřebu v kWh a po zadání vaší sazby za elektřinu i přibližné náklady. Data lze exportovat do Excelu pro další analýzu. Zásuvka zvládne zátěž až 3 680 W při maximálním proudu 16 A, takže si poradí i s náročnějšími spotřebiči. Automatizace a časovače Aplikace Tapo umožňuje nastavit rozvrhy pro automatické zapínání a vypínání připojených zařízení podle vašich denních zvyklostí. Praktický je časovač automatického vypnutí – zásuvka se odpojí po uplynutí nastavené doby, což oceníte například u kulmy nebo nabíječky. Zajímavostí je režim nepřítomnosti, který náhodně zapíná a vypíná připojenou lampu a vytváří tak dojem, že je někdo doma. CHCI ZÁSUVKU TP-LINK V AKCI Zásuvka nabízí také ochranu proti přetížení – automaticky se vypne, pokud spotřeba překročí nastavenou limitní hodnotu. Materiál splňuje normu UL94-V0, která zpomaluje hoření, a nechybí ani dětská pojistka. Pro koho je zásuvka vhodná TP-Link Tapo P110M ocení především uživatelé Apple ekosystému, kteří chtějí levnou zásuvku kompatibilní s HomeKit. Díky Matter certifikaci funguje i bez proprietárního hubu – stačí mít doma Apple TV, HomePod nebo jiný Matter hub. Hodí se také pro měření spotřeby jednotlivých spotřebičů, ať už chcete zjistit, kolik „žere“ stará lednička nebo herní počítač. Naopak pokud plánujete použít zásuvku v Home Assistantu výhradně přes Matter, počítejte s tím, že protokol Matter zatím neumí přenášet data o spotřebě – uvidíte jen stav zapnuto/vypnuto. Pro plnou funkcionalitu včetně měření je nutné použít integraci přes TP-Link cloud nebo HACS plugin Tapo. Některým uživatelům také vadí, že zásuvka svými rozměry zabírá místo v dvojzásuvce. Co říkají uživatelé na Alze S hodnocením 4,8 z 5 hvězd od 399 zákazníků patří Tapo P110M mezi nejlépe hodnocené chytré zásuvky na Alze. Prodalo se jich přes 20 000 kusů a 96 % kupujících produkt doporučuje. Reklamovanost činí pouhých 0,47 %, což svědčí o spolehlivosti. Uživatelé nejčastěji chválí jednoduché nastavení, přehlednou aplikaci a spolehlivý provoz. Oceňují také funkci měření spotřeby s možností přepočtu na koruny a bezproblémovou integraci do Apple HomeKit. Jeden z recenzentů poznamenal, že zásuvku používá k vzdálenému restartu routeru na chatě – stačí ji vypnout a znovu zapnout přes internet. KOUPIT TP-LINK TAPO P110M Z negativních ohlasů zaznívá především zmíněná velikost blokující sousední zásuvky a fakt, že prvotní nastavení vyžaduje aplikaci Tapo a vytvoření účtu – teprve poté lze zásuvku přidat do HomeKit nebo jiné platformy. Několik uživatelů také upozornilo na občasné zpoždění odezvy v Apple Home, které je ale spíše problémem samotného Matter protokolu než zásuvky. Používáte chytré zásuvky ve své domácnosti? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko Chytrá domácnost Chytrá zásuvka Sleva TP-Link Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! 