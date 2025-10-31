Nový chytrý zvonek TP-Link už citelně zlevnil. Nahrává ve 2K, nabízí detekci osob a vydrží až 180 dní Hlavní stránka Zprávičky TP-Link Tapo D205 přišel do Česka minulý měsíc za doporučenou cenu 1 899 Kč Na Alze ho nyní pořídíte v Black Friday akci za 1 499 Kč se slevou 21 % Video zvonek nabízí 2K rozlišení, AI detekci osob bez poplatků a výdrž až 180 dní Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.10.2025 17:00 Žádné komentáře 0 Společnost TP-Link v září uvedla do Česka chytrý video zvonek Tapo D205 s doporučenou cenou 1 899 Kč. Nyní, pouhý měsíc po uvedení, si ho můžete na Alze pořídit v rámci Black Friday akce za pouhých 1 499 Kč, což představuje slevu 21 procent. Zvonek zaujme především 2K rozlišením, inteligentní detekcí osob a dlouhou výdrží baterie. Obraz v rozlišení 2K s širokým záběrem Tapo D205 disponuje kamerou s rozlišením 2304 × 1296 pixelů, která zachytí detailní obraz návštěvníků u vašich dveří. Díky ultraširokému úhlu záběru 160 stupňů zvládne pokrýt celou postavu od hlavy až k patě bez slepých míst. O kvalitu obrazu se starají technologie 3DNR pro redukci šumu a WDR, která vyrovnává kontrast při náročných světelných podmínkách. Pro noční provoz je zvonek vybaven dvěma infračervenými LED diodami s dosahem až 7,6 metru. Nechybí ani 10násobný digitální zoom pro detailní přiblížení záběru. Při montáži můžete využít přiložený klín pro optimální nastavení úhlu kamery. UŠETŘÍM NA ZVONKU TP-LINK AI detekce bez měsíčních poplatků Velkým lákadlem je inteligentní detekce osob pomocí AI, která funguje zcela bez předplatného nebo dalších poplatků. PIR senzor v kombinaci s umělou inteligencí rozpozná osoby a filtruje nepodstatné události jako pohyb zvířat nebo větví stromů. V aplikaci Tapo si můžete nastavit vlastní zóny aktivity, ze kterých chcete dostávat upozornění. Když někdo zazvoní, můžete hovor přijmout přímo v aplikaci stejně jednoduše jako běžný telefonní hovor. Zvonek nabízí obousměrnou komunikaci v reálném čase a funkci rychlých odpovědí s přednahranými vzkazy pro případy, kdy nemůžete reagovat osobně. Výdrž baterie až půl roku Tapo D205 obsahuje integrovanou baterii s kapacitou 5 200 mAh, která podle výrobce vydrží až 180 dní na jedno nabití. Nabíjení probíhá přes moderní USB-C konektor, přičemž zvonek můžete nabíjet i přímo na místě pomocí powerbanky nebo venkovní zásuvky. Pro demontáž stačí uvolnit jeden šroub a zvonek vyjmout z držáku. Pro ty, kdo chtějí bezúdržbový provoz, TP-Link nabízí kompatibilitu se solárními panely Tapo A200, A201 a A202, které se však prodávají samostatně. Zvonek má certifikaci IP54 pro odolnost proti prachu a dešti a zvládne teploty od -20 °C do 45 °C. Lokální ukládání i integrace s chytrou domácností Záznamy můžete ukládat lokálně na microSD kartu s kapacitou až 512 GB nebo využít cloudovou službu Tapo Care, která je dostupná za příplatek. Všechna data jsou zabezpečena 128bitovým AES šifrováním. CHCI TP-LINK TAPO D205 Zvonek spolupracuje s Tapo Hub (modely H100, H110, H200 a H500), který funguje jako domácí zvonek. Podporuje také hlasové asistenty Amazon Alexa, Google Assistant a Samsung SmartThings. Instalaci zvládnete pomocí přiloženého 3M lepidla nebo klasickými šrouby. Pro koho je Tapo D205 vhodný? Video zvonek se hodí pro majitele domů a bytů, kteří chtějí jednoduché řešení bez složité kabeláže. Ocení ho zejména ti, kdo nechtějí platit měsíční poplatky za AI funkce a preferují lokální ukládání záznamů. Díky aktuální ceně 1 499 Kč na Alze představuje zajímavou alternativu k dražším konkurenčním modelům. Nevýhodou může být absence 24/7 kontinuálního nahrávání kvůli bateriovému napájení a nutnost dokoupit solární panel pro bezúdržbový provoz. Také maximální rozlišení 2K nemusí vyhovovat těm, kdo požadují 4K kvalitu. Pořídili byste si chytrý video zvonek za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko Chytrá domácnost Chytrý zvonek Sleva TP-Link Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024