Češi, pozor! Nová bezdrátová venkovní kamera TP-Link se solárem v Česku hodně zlevnila! Hlavní stránka Zprávičky TP-Link Tapo C610 KIT s venkovním solárním panelem je nyní za pouhých 1 999 Kč s kódem ALZADNY20 Bezdrátová venkovní IP kamera přichází s barevným nočním viděním a motorickým otáčením pro kompletní pokrytí Tento model přišel na český trh teprve před 14 dny, běžná cena je 2 499 Kč (sleva 500 Kč) Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.9.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Hledáte spolehlivé řešení pro ostrahu vašeho domu nebo zahrady, které nebude závislé na neustálém nabíjení? Máme pro vás skvělou zprávu – venkovní IP kamera TP-Link Tapo C610 KIT se solárním panelem je nyní na Alza.cz dostupná za pouhých 1 999 Kč s použitím kódu ALZADNY20. To představuje slevu 20 % oproti původní ceně 2 499 Kč, navíc jde o novinku, která přišla na český trh teprve před 14 dny. Co vše získáte za tuto cenu? TP-Link Tapo C610 KIT není jen běžná bezpečnostní kamera – jde o komplexní systém, který v sobě kombinuje pokročilé funkce se solárním napájením. Model je dodáván jako kompletní set včetně solárního panelu, takže odpadají starosti s častým dobíjením baterie nebo taháním prodlužovacích kabelů. Kamera snímá ve vysokém rozlišení 2304 × 1296 pixelů, které zachytí všechny důležité detaily. Díky barevnému nočnímu vidění s dosahem až 10 metrů budete mít přehled o dění kolem vašeho domu i v naprosté tmě. Navíc díky motorické rotaci a funkci Auto tracking dokáže kamera automaticky sledovat pohybující se objekty a osoby v zorném poli. Bezpečnost na prvním místě TP-Link Tapo C610 KIT se může pochlubit pokročilými bezpečnostními funkcemi. Kamera disponuje detekcí pohybu i rozpoznáním osob, takže vás upozorní pouze na relevantní události – ne na každý pohybující se strom ve větru. Když kamera zachytí podezřelou aktivitu, okamžitě obdržíte notifikaci do mobilu, díky čemuž můžete rychle reagovat. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Snadná instalace a ovládání Instalace kamery TP-Link Tapo C610 KIT je velmi jednoduchá. V balení najdete veškerý potřebný montážní materiál včetně držáků. Kamera se připojuje přes WiFi (2,4 GHz i 5 GHz), takže nemusíte řešit žádné další kabely. Ovládání probíhá přes intuitivní aplikaci, která je dostupná v češtině i slovenštině pro zařízení s Androidem i iOS. Pro ještě pohodlnější ovládání můžete kameru propojit s hlasovými asistenty Google Assistant nebo Amazon Alexa. Jednoduše tak můžete spustit monitoring nebo zkontrolovat záběry pomocí hlasových příkazů. Flexibilní úložiště pro všechny situace TP-Link Tapo C610 KIT nabízí dva způsoby ukládání záznamů. Můžete využít lokální úložiště na microSD kartu (až 512 GB) nebo ukládat záznamy do cloudu. Díky tomu máte vždy přístup ke svým záznamům, i když by došlo k odcizení kamery. KOUPIT TP-LINK TAPO C610 KIT NA ALZA.CZ Technické parametry v kostce Rozlišení videa: 2304 × 1296 px Noční vidění: Barevné s dosahem 10 m Zorný úhel: 85° Speciální funkce: Motorická rotace, Auto tracking (sledování pohybu), detekce osob Připojení: WiFi 2,4 GHz a 5 GHz Úložiště: MicroSD (až 512 GB), cloud Napájení: Solární panel + síťové napájení Aplikace: V češtině a slovenštině (Android, iOS) Hlasové ovládání: Google Assistant, Amazon Alexa Rozměry: 131 × 84 × 116 mm (V×Š×H) Proč si pořídit právě TP-Link Tapo C610 KIT? Pokud hledáte spolehlivou venkovní kameru se solárním napájením, TP-Link Tapo C610 KIT představuje aktuálně výborný poměr cena/výkon na českém trhu. Díky aktuální slevě s kódem ALZADNY20 ušetříte 500 Kč a získáte kompletní set, který je okamžitě připravený k instalaci. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Jaké máte zkušenosti s venkovními kamerami? Je pro vás důležité solární napájení? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza bezpečnostní kamera slevy TP-Link Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024