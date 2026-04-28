Venkovní kamera TP-Link Tapo C545D zlevnila o více než 800 Kč! Má dva objektivy a skvělé funkce Hlavní stránka Zprávičky TP-Link Tapo C545D je venkovní bezpečnostní kamera s dvojitou 2K optikou a AI detekcí osob, zvířat i vozidel Na Heurece ji aktuálně koupíte od 2 091 Kč místo doporučené ceny 2 899 Kč (sleva 808 Kč) AI detekce funguje bez měsíčních poplatků, takže za rozpoznávání pohybu nebudete platit žádné předplatné Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.4.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Venkovní kamery s jedním objektivem dnes dostanete za pár stovek, tahle ale řeší jeden zásadní problém běžných kamer: slepá místa. TP-Link Tapo C545D kombinuje širokoúhlý a teleobjektiv do jednoho zařízení a aktuálně klesla na 2 091 Kč. Pokud si chcete ověřit nejnižší cenu napříč prodejci, najdete srovnání přímo v katalogu na Heurece. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete jednou kamerou pokrýt větší plochu (vjezd, dvůr, zahrada) a zároveň mít možnost zoomu na detail.⚠️ Zvažte, pokud vám stačí klasická kamera s jedním objektivem nebo pokud nemáte kam přivést napájení 12 V.💡 Za 2 091 Kč dostanete dvě 2K kamery v jednom těle a AI detekci bez nutnosti předplatného – to je v této cenové třídě nadstandard. Proč je tahle kamera zajímavá Tapo C545D je odpověď na typický kompromis u venkovních kamer: buď máte široký záběr a ztrácíte detail, nebo úzký záběr s detailem, ale kus scény vám uteče. TP-Link tenhle problém řeší tak, že do jednoho těla dal širokoúhlý objektiv s úhlem 165° pro celkový přehled a 6mm teleobjektiv s pan/tilt mechanikou, který se umí automaticky natočit a přiblížit dění. V praxi to znamená, že místo dvou samostatných kamer pořídíte jen jednu. Dva objektivy, jedna obrazovka Oba objektivy snímají v rozlišení 2K (2304 × 1296 pixelů), což je dnes pro venkovní kameru rozumný standard – stačí na rozpoznání obličeje na příjezdové cestě nebo registrační značky u brány. V aplikaci uvidíte oba pohledy současně na jedné obrazovce, takže máte přehled o širším záběru a zároveň o detailu, na který se teleobjektiv právě dívá. Užitečná je funkce chytrého zaostření jedním klepnutím: ťuknete v širokoúhlém záběru na místo, které vás zajímá, a teleobjektiv se na něj automaticky natočí a přiblíží. Druhá vychytávka je synchronizované sledování pohybu. Když pevný širokoúhlý objektiv zachytí pohyb, otočná část se sama natočí na pohybující se objekt a sleduje ho. Šestimilimetrový teleobjektiv navíc nabízí třikrát vyšší ostrost na dálku než standardní čočka a podporuje až 10,8× digitální zoom. CHCI KAMERU V AKCI AI detekce a noční vidění bez kompromisů Kamera umí rozpoznat osobu, domácí zvíře nebo vozidlo a podle toho vám pošle push notifikaci. Klíčové je, že tahle AI detekce nevyžaduje žádné předplatné – běží lokálně v zařízení. To je rozdíl oproti řadě konkurentů, kteří podobné funkce schovávají za měsíční tarif. V aplikaci si navíc můžete zapnout jen typy detekcí, které chcete (například jen lidi a vozidla, ale ne zvířata, ať vás každou chvíli neupozorňuje sousedova kočka). Pro noční snímání nabízí Tapo C545D tři režimy: barevné noční vidění s reflektory, klasický černobílý infračervený režim s dosahem až 30 metrů a chytrý automatický režim, který přepíná podle aktuálního světla. Pokud kameru montujete tam, kde chcete spíš odradit než natočit pachatele, využijete reflektory. Pokud jde primárně o diskrétní záznam, sáhnete po IR režimu. Praktická stránka: připojení, úložiště, odolnost Tapo C545D se připojuje přes Wi-Fi nebo Ethernet, což je u venkovní kamery praktické – zvlášť na vzdálenějších částech pozemku, kde Wi-Fi signál slábne. Záznamy ukládá na microSD kartu až do kapacity 512 GB (kartu si musíte koupit zvlášť) nebo do cloudu Tapo Care, ten je ale placený. Pro většinu uživatelů bude lokální microSD úložiště plně dostačující a finančně rozumnější. Po stránce odolnosti má kamera krytí IP66 (déšť, sníh, prach) a funguje v teplotním rozsahu -30 °C až 60 °C, což pokryje české podmínky včetně letních veder a krušných zim. Montovat ji můžete na zeď, strop nebo na tyč. Nechybí ani obousměrný audio přenos – přes vestavěný mikrofon a reproduktor zvládnete krátkou komunikaci třeba s kurýrem u dveří. Kompatibilní je s Amazon Alexa, Google Assistant i Samsung SmartThings, takže ji bez problému zapojíte do existující chytré domácnosti. Užitečnou funkcí je režim patrolace: nastavíte si až 8 přednastavených bodů a kamera mezi nimi v určenou dobu sama přejíždí. Hodí se to pro větší pozemky, kde chcete jednou kamerou cyklicky kontrolovat několik míst (zadní vchod, terasu, garáž, zahradu). Co říkají uživatelé Tapo C545D je relativně nový model a počet uživatelských recenzí na Heurece se teprve buduje. Pokud se rozhodujete čistě podle zkušeností ostatních, vyplatí se sledovat vývoj hodnocení v následujících týdnech. Co lze říci s jistotou: řada Tapo má v Česku dobrou pověst co do poměru cena/výkon a starší modely jako Tapo C500 nebo C320WS mají vysoká hodnocení postavená právě na spolehlivosti, jednoduchém zprovoznění v aplikaci Tapo a fungující AI detekci. Co u dvouobjektivových kamer obecně bývá opakovaným tématem v recenzích: u podobných modelů uživatelé občas zmiňují, že automatické sledování pohybu občas „přeskakuje“ mezi objekty, pokud se ve scéně pohybuje víc věcí najednou (například stromy ve větru). U TP-Linku se to dá většinou doladit citlivostí detekce v aplikaci. KOUPIT KAMERU V AKCI Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete pokrýt jen jedno konkrétní místo (například vchodové dveře nebo úzkou uličku), pravděpodobně vystačíte s jednodušší a levnější kamerou typu Tapo C320WS nebo C520WS. Tapo C545D má smysl tam, kde chcete širší přehled plus detail v jednom zařízení – tedy příjezdové cesty, větší zahrady, dvory, parkoviště před firmou. Druhý scénář, kdy zvážit jiný model: kamera potřebuje napájení 12 V přes přiložený adaptér, není tedy bateriová. Pokud nemáte v místě montáže dostupnou zásuvku ani možnost protáhnout kabel, podívejte se po bateriových modelech řady Tapo. A třetí věc: cloudové úložiště Tapo Care je placené. Pro většinu lidí bude stačit microSD karta, ale pokud chcete mít zálohu i v cloudu, počítejte s dalším měsíčním nákladem. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 2 091 Kč dostáváte venkovní kameru, která svou specifikací nahrazuje dvě samostatná zařízení: širokoúhlou přehledovou a otočnou s teleobjektivem. Přidejte 2K rozlišení na obou objektivech, AI detekci bez předplatného, krytí IP66 a kompatibilitu s běžnými hlasovými asistenty – a vyjde z toho zařízení, které dává největší smysl pro majitele rodinných domů, garáží a menších firem s potřebou pokrýt větší plochu jedním pohledem. Sleva 808 Kč proti doporučené ceně 2 899 Kč pak celý balíček posouvá do velmi atraktivní polohy. 