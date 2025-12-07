Extra populární kamera TP-Link Tapo C520WS teď v akci stojí jen 1 227 Kč. Nabízí 2K obraz a noční vidění

TOPlist

  • Oblíbená venkovní kamera TP-Link Tapo C520WS je nyní v akci od 1 227 Kč
  • Kamera nabízí 2K QHD rozlišení, 360° rotaci a barevné noční vidění se snímačem Starlight
  • Uživatelé na Heurece ji hodnotí 94 % a získala ocenění Produkt roku 2024

Adam Kurfürst
7.12.2025 06:00
TP Link Tapo C520WS za deste cesko

Pokud hledáte spolehlivou venkovní bezpečnostní kameru za rozumnou cenu, máme pro vás dobrou zprávu. TP-Link Tapo C520WS, která se v loňském roce stala jednou z nejprodávanějších kamer na českém trhu, je nyní k dispozici v akci od 1 227 Kč. Na Alze pak vyjde na 1 359 Kč.

Ostrý obraz ve dne i v noci

Tapo C520WS disponuje 2K QHD rozlišením (2560 × 1440 pixelů), které oproti běžnému Full HD nabízí 1,7× více pixelů. V praxi to znamená ostřejší obraz a lepší rozpoznatelnost detailů. Kamera se dokáže otáčet v rozsahu 360° horizontálně a 130° vertikálně, takže pokryje prakticky celé okolí.

TP Link Tapo C520WS render

Za zmínku stojí především barevné noční vidění se snímačem Starlight. Díky objektivu se světelností F1,6 zachycuje kamera více světla než běžné modely, takže i za šera nebo v noci dostanete barevný obraz bez nutnosti použití přisvětlovacích LED. Ty jsou nicméně k dispozici a při detekci pohybu se automaticky rozsvítí.

AI detekce bez měsíčních poplatků

Kamera využívá AI detekci osob, domácích zvířat a vozidel, která funguje zcela zdarma bez nutnosti předplatného. Můžete si nastavit konkrétní zóny aktivit nebo detekci překročení hranice, aby vás kamera neupozorňovala na každý pohyb. K dispozici je také režim hlídky, kdy se kamera automaticky přesouvá mezi dvěma nastavenými body.

Záznamy lze ukládat na microSD kartu s kapacitou až 512 GB, což odpovídá přibližně 680 hodinám záznamu v 2K rozlišení. Alternativně je k dispozici placená cloudová služba Tapo Care s 30denní historií videoklipů.

Odolná konstrukce a flexibilní připojení

Díky certifikaci IP66 se nemusíte bát venkovní instalace – kamera odolá dešti, sněhu i prachu. Připojit ji můžete buď přes Wi-Fi s dosahem až 150 metrů ve volném prostoru, nebo pomocí ethernetového kabelu. Nechybí obousměrný zvuk pro komunikaci s návštěvníky, nastavitelný zvukový a světelný alarm ani podpora hlasových asistentů Alexa a Google Assistant.

TP Link Tapo C520WS vlastnosti souhrn

Co říkají uživatelé

Na Heurece má Tapo C520WS 94% hodnocení ze 169 recenzí a získala ocenění Produkt roku 2024 v kategorii IP kamer. Uživatelé chválí především snadnou instalaci, kvalitní obraz ve dne i v noci a spolehlivou detekci osob. Oceňují také, že kamera funguje plnohodnotně i bez placeného cloudu – stačí vložit SD kartu.

Z kritických připomínek se nejčastěji objevuje krátký napájecí kabel (přibližně 2,5 metru) a nemožnost stahovat záznamy z jiné Wi-Fi sítě než té, ke které je kamera připojena. Někteří uživatelé také upozorňují na občas přecitlivou detekci pohybu při špatném počasí.

Pro koho je kamera vhodná

TP-Link Tapo C520WS je ideální volbou pro ty, kdo hledají venkovní kameru s kvalitním obrazem za rozumnou cenu. Hodí se pro monitoring vjezdu, zahrady nebo terasy. Díky jednoduché instalaci přes mobilní aplikaci Tapo si s ní poradí i méně technicky zdatní uživatelé.

