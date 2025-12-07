Extra populární kamera TP-Link Tapo C520WS teď v akci stojí jen 1 227 Kč. Nabízí 2K obraz a noční vidění Hlavní stránka Zprávičky Oblíbená venkovní kamera TP-Link Tapo C520WS je nyní v akci od 1 227 Kč Kamera nabízí 2K QHD rozlišení, 360° rotaci a barevné noční vidění se snímačem Starlight Uživatelé na Heurece ji hodnotí 94 % a získala ocenění Produkt roku 2024 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.12.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte spolehlivou venkovní bezpečnostní kameru za rozumnou cenu, máme pro vás dobrou zprávu. TP-Link Tapo C520WS, která se v loňském roce stala jednou z nejprodávanějších kamer na českém trhu, je nyní k dispozici v akci od 1 227 Kč. Na Alze pak vyjde na 1 359 Kč. Ostrý obraz ve dne i v noci Tapo C520WS disponuje 2K QHD rozlišením (2560 × 1440 pixelů), které oproti běžnému Full HD nabízí 1,7× více pixelů. V praxi to znamená ostřejší obraz a lepší rozpoznatelnost detailů. Kamera se dokáže otáčet v rozsahu 360° horizontálně a 130° vertikálně, takže pokryje prakticky celé okolí. Za zmínku stojí především barevné noční vidění se snímačem Starlight. Díky objektivu se světelností F1,6 zachycuje kamera více světla než běžné modely, takže i za šera nebo v noci dostanete barevný obraz bez nutnosti použití přisvětlovacích LED. Ty jsou nicméně k dispozici a při detekci pohybu se automaticky rozsvítí. AI detekce bez měsíčních poplatků Kamera využívá AI detekci osob, domácích zvířat a vozidel, která funguje zcela zdarma bez nutnosti předplatného. Můžete si nastavit konkrétní zóny aktivit nebo detekci překročení hranice, aby vás kamera neupozorňovala na každý pohyb. K dispozici je také režim hlídky, kdy se kamera automaticky přesouvá mezi dvěma nastavenými body. CHCI KAMERU TP-LINK V AKCI Záznamy lze ukládat na microSD kartu s kapacitou až 512 GB, což odpovídá přibližně 680 hodinám záznamu v 2K rozlišení. Alternativně je k dispozici placená cloudová služba Tapo Care s 30denní historií videoklipů. Odolná konstrukce a flexibilní připojení Díky certifikaci IP66 se nemusíte bát venkovní instalace – kamera odolá dešti, sněhu i prachu. Připojit ji můžete buď přes Wi-Fi s dosahem až 150 metrů ve volném prostoru, nebo pomocí ethernetového kabelu. Nechybí obousměrný zvuk pro komunikaci s návštěvníky, nastavitelný zvukový a světelný alarm ani podpora hlasových asistentů Alexa a Google Assistant. Co říkají uživatelé Na Heurece má Tapo C520WS 94% hodnocení ze 169 recenzí a získala ocenění Produkt roku 2024 v kategorii IP kamer. Uživatelé chválí především snadnou instalaci, kvalitní obraz ve dne i v noci a spolehlivou detekci osob. Oceňují také, že kamera funguje plnohodnotně i bez placeného cloudu – stačí vložit SD kartu. KOUPIT TP-LINK TAPO C520WS Z kritických připomínek se nejčastěji objevuje krátký napájecí kabel (přibližně 2,5 metru) a nemožnost stahovat záznamy z jiné Wi-Fi sítě než té, ke které je kamera připojena. Někteří uživatelé také upozorňují na občas přecitlivou detekci pohybu při špatném počasí. Pro koho je kamera vhodná TP-Link Tapo C520WS je ideální volbou pro ty, kdo hledají venkovní kameru s kvalitním obrazem za rozumnou cenu. Hodí se pro monitoring vjezdu, zahrady nebo terasy. Díky jednoduché instalaci přes mobilní aplikaci Tapo si s ní poradí i méně technicky zdatní uživatelé. Používáte doma bezpečnostní kameru? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce bezpečnostní kamera česko Chytrá domácnost chytrá kamera Sleva TP-Link Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024