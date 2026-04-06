Skvělá kamera pod 800 Kč: Oblíbená TP-Link Tapo C510W hodně zlevnila, nabízí 2K rozlišení a chytré funkce Hlavní stránka Zprávičky TP-Link Tapo C510W je venkovní Wi-Fi kamera s 2K rozlišením, 360° rotací a barevným nočním viděním Aktuálně ji seženete od 702 Kč – například na Alze stojí 1 699 Kč, před akcí cena přesahovala 1 000 Kč Na Heurece má 95% doporučení od uživatelů – chválí obraz, českou aplikaci i snadnou instalaci Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.4.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Venkovní kamery s otáčením a slušným rozlišením běžně startují nad tisícovkou. TP-Link Tapo C510W ale aktuálně seženete už od 702 Kč, což je výrazně pod obvyklou cenou – na Alze například stojí 1 699 Kč. Pokud zvažujete zabezpečení domu nebo chalupy, tohle je jedna z nejlepších příležitostí, jak začít bez velkých investic. Aktuální dostupnost a srovnání cen najdete přímo na Heurece. OBJEDNAT KAMERU TP-LINK Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte levnou cestu k zabezpečení domu, chalupy nebo garáže a chcete kameru, která se umí otáčet a sledovat pohyb.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete spolehlivě číst SPZ nebo máte na pozemku hodně zvířat – detekce osob občas zaměňuje kočky za lidi.💡 Za 702 Kč dostanete 2K rozlišení, 360° rotaci, barevné noční vidění a českou aplikaci – kombinaci, která jinde stojí dvojnásobek. Proč je tato kamera zajímavá Tapo C510W patří mezi nejprodávanější venkovní kamery v Česku – a má k tomu dobré důvody. Nejde o statickou kameru, která snímá jen jeden úhel. Díky 360° horizontální a 130° vertikální rotaci pokryje prakticky celý pozemek bez slepých míst. Můžete si nastavit až 4 hlídací body, mezi kterými kamera automaticky přepíná, nebo aktivovat sledování pohybu – kamera pak sama otáčí za pohybujícím se objektem. TP-Link u řady Tapo vsadil na jednoduchost. Kamera se instaluje během pár minut, párování probíhá přes aplikaci Tapo v češtině, která je podle recenzí přehledná i pro méně technicky zdatné uživatele. Nepotřebujete žádný centrální hub ani složité nastavování – stačí Wi-Fi a elektrická zásuvka. Klíčové parametry v praxi Rozlišení 2K (2304 × 1296 px) je znatelný skok oproti běžnému Full HD. V praxi to znamená ostřejší obraz a lepší rozpoznatelnost detailů – obličeje, oblečení, typ vozidla. Pro čtení SPZ na větší vzdálenost to ale podle uživatelů nestačí, tam byste potřebovali dedikovanou kameru s vyšším rozlišením. Barevné noční vidění funguje díky integrovaným reflektorům, které přisvětlují scénu. Dosah činí až 30 metrů. Pokud nechcete přisvětlovat (třeba aby kamera nebyla nápadná), můžete přepnout na klasické infračervené noční vidění v černobílém režimu. Uživatelé upozorňují, že infra režim láká hmyz a pavouky – pokud si pavouk uplete na kameře síť, budete dostávat falešné detekce pohybu. Kamera disponuje detekcí osob pomocí AI, která má snížit počet falešných poplachů. Funguje to většinou dobře, ale není to stoprocentní – někteří uživatelé hlásí, že kamera občas označí bílou kočku nebo hustý déšť jako osobu. Můžete si ale nastavit vlastní detekční zóny, což výrazně pomáhá omezit nežádoucí notifikace. KOUPIT OD 702 KČ Praktická stránka: úložiště, odolnost, montáž Kamera podporuje microSD karty až do 512 GB, což vystačí přibližně na 840 hodin záznamu v 2K (cca 35 dní). Karta se prodává samostatně, ale díky ní nepotřebujete platit za cloudové služby. Pokud chcete cloud, TP-Link nabízí službu Tapo Care – ta ale není povinná a základní funkce kamery fungují plnohodnotně i bez ní. Pro náročnější uživatele je tu možnost napojení na NVR (síťový videorekordér) nebo NAS server přes standardní protokoly. To oceníte, pokud máte více kamer a chcete centralizovanou správu záznamů. Stupeň krytí IP65 znamená odolnost proti prachu a tryskající vodě – kamera zvládne déšť, sníh i prašné prostředí. Montáž je možná na stěnu, pod okap nebo na sloup (pro sloup potřebujete dokoupit objímky). Součástí balení je instalační materiál včetně hmoždinek. Co říkají uživatelé Na Heurece má kamera hodnocení 95 % (62 recenzí, 61 doporučujících). Nejčastěji chválená je kvalita obrazu ve dne i v noci, intuitivní česká aplikace a snadná instalace. Několik recenzentů vyzdvihuje, že kamera „prostě funguje“ – bez složitého nastavování, stabilně a spolehlivě. Pozitivně hodnocená je také funkce hlídkování – kamera automaticky rotuje mezi nastavenými body a pravidelně kontroluje různé části pozemku. Oceňovaná je i možnost obousměrné komunikace a zvukového/světelného alarmu, kterým můžete odradit případné narušitele. Z kritických hlasů se opakuje nespolehlivost detekce osob za určitých podmínek (mlha, déšť, bílá zvířata). Někteří uživatelé upozorňují, že cloudové služby jsou placené a nelze využít cloud třetí strany. Objevuje se i výtka k hluku motorků při otáčení, který je slyšet v záznamu – pokud ale kameru používáte primárně pro vizuální dohled, není to problém. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete spolehlivě číst SPZ projíždějících aut, tahle kamera na to nestačí. Rozlišení 2K je fajn na rozpoznání osob a obecnou identifikaci vozidel, ale detailní čtení registračních značek vyžaduje specializovanou kameru s vyšším rozlišením a úzkým zorným polem. Problém může nastat i v případě, že máte na pozemku hodně zvířat (kočky, psi, divoká zvěř). AI detekce osob je chytrá, ale ne neomylná – počítejte s občasnými falešnými poplachy. Pokud máte slabší Wi-Fi signál ve venkovních prostorách, ověřte si dosah – kamera potřebuje stabilní připojení pro plynulý přenos. Verdikt: pro koho se to vyplatí TP-Link Tapo C510W je ideální volba pro každého, kdo chce jednoduše a levně zabezpečit dům, chalupu nebo garáž. Za 702 Kč dostáváte kameru s 2K rozlišením, 360° rotací, barevným nočním viděním a českou aplikací – parametry, které jinde stojí klidně dvojnásobek. Jde o jednu z nejnižších cen, za kterou byla tato kamera kdy k dostání, takže pokud jste zvažovali vstup do světa chytrého zabezpečení, teď je vhodný moment. 