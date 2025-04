TP-Link Tapo C460 je špičková venkovní kamera. Láká na 4K rozlišení a AI detekci

Společnost TP-Link představila novou bezpečnostní kameru Tapo C460, která kombinuje 4K rozlišení, flexibilní instalaci a pokročilou AI detekci. Novinka zaujme především svým bezdrátovým provedením, které eliminuje potřebu zásuvek a umožňuje umístění prakticky kamkoliv. Díky magnetické základně navíc snadno nastavíte optimální úhel záběru a v kombinaci s certifikací IP66 dostanete spolehlivou kameru do jakýchkoliv venkovních podmínek.

Křišťálově čisté 4K rozlišení

Bezpečnostní kamera Tapo C460 nabízí 8Mpx obrazový snímač poskytující až 4K rozlišení, který společně objektivem o světelnosti f/1,65 slibuje výjimečnou kvalitu obrazu s nejjemnějšími detaily. V praxi to znamená, že rozpoznáte poznávací značky vozidel, rysy obličeje nebo dokonce text. Digitální přiblížení pak dosahuje až 18násobku, což se hodí při sledování vzdálenějších míst.

Díky funkci barevného nočního vidění Starlight navíc kamera zachytí živé a ostré záběry i při slabém osvětlení. Vysoce citlivý snímač v kombinaci s integrovanými reflektory zajišťuje, že vidíte plnobarevný obraz i za tmy, což umožňuje rychlejší a přesnější identifikaci případných narušitelů.

Bezdrátový provoz s dlouhou výdrží

Baterie s kapacitou 10 000 mAh poskytuje až 200 dní nepřetržitého provozu na jedno nabití (při 270 sekundách používání za den). Pro ty, kteří potřebují neomezenou výdrž, TP-Link nabízí kompatibilní solární panely, s nimiž si zajistíte bezúdržbové napájení po celý rok.

Kamera podporuje dvoupásmové Wi-Fi připojení, což přináší flexibilitu při instalaci. Připojení v pásmu 5 GHz poskytuje vyšší rychlosti na kratší vzdálenosti, zatímco pásmo 2,4 GHz nabízí větší dosah signálu. Zařízení navíc využívá pokročilou šifrovanou komunikaci pro maximální bezpečnost.

Inteligentní funkce bez předplatného

Co potěší mnoho uživatelů, je bezplatná AI detekce, která přesně identifikuje osoby, vozidla a domácí zvířata. Tato funkce výrazně snižuje počet falešných poplachů a zbytečných oznámení. Uživatelé si mohou nastavit vlastní zóny aktivity pro cílenou detekci pohybu a dostávat upozornění jen na to, co je skutečně důležité.

Kamera také disponuje funkcí obousměrného zvuku, která umožňuje komunikaci s návštěvníky nebo kurýry, i když nejste doma. Pokud by se někdo pokusil s kamerou manipulovat, spustí se integrovaný alarm a na telefon vám okamžitě přijde notifikace.

Flexibilní možnosti ukládání záznamů

Pro ukládání záznamů nabízí kamera Tapo C460 několik možností. Lokální úložiště prostřednictvím karty microSD s podporou až 512 GB poskytuje dostatečný prostor pro dlouhodobé archivování videí bez potřeby předplatného. Alternativně je k dispozici také zabezpečená cloudová služba Tapo Care.

Kamera podporuje hlasové asistenty Amazon Alexa a Google Assistant, což umožňuje pohodlné ovládání pomocí hlasových příkazů.

Cena a dostupnost

Chytrá venkovní kamera TP-Link Tapo C460 dostala doporučenou cenu 3 499 Kč, už nyní se dá nicméně u řady prodejců pořídit o několik stovek levněji. Srovnávač Heureka jako nejlepší nabídku uvádí 2 862 Kč.

Zdroje: TZ, TP-Link