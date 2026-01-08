Alza opět zlevnila duální kameru TP-Link Tapo C246D. Má skoro 11x zoom a identifikaci osob bez poplatků Hlavní stránka Zprávičky Duální bezpečnostní kamera TP-Link Tapo C246D je nyní na Alze v akci za 1 599 Kč místo původních 1 999 Kč Kamera kombinuje širokoúhlý objektiv se 125° zorným polem a teleobjektiv s až 10,8násobným digitálním zoomem AI detekce rozpoznává osoby, zvířata, vozidla i dětský pláč bez měsíčních poplatků Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.1.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Koncem července jsme vás informovali o příchodu zajímavé bezpečnostní kamery TP-Link Tapo C246D na český trh. Novinka zaujala především svým duálním objektivem, který umožňuje sledovat dvě oblasti současně. Pokud vás tehdy odradila cena, máme dobrou zprávu – na Alze ji opět seženete za pouhých 1 599 Kč, což představuje úsporu 400 Kč oproti běžné ceně 1 999 Kč. Dva objektivy, jeden obraz Hlavní předností Tapo C246D je kombinace širokoúhlého objektivu se zorným polem 125° a 6mm teleobjektivu. Zatímco první z nich zachytí celkový přehled o sledovaném prostoru, druhý umožňuje detailní přiblížení s až 10,8násobným digitálním zoomem. Oba objektivy spolupracují – když širokoúhlý objektiv zaznamená pohyb, teleobjektiv se automaticky natočí a zaostří na pohybující se objekt. Obraz kamera přenáší v 2K rozlišení (2304 × 1296 pixelů), což je znatelně více než běžné Full HD. Teleobjektiv přitom poskytuje trojnásobně vyšší ostrost než standardní objektiv, takže i při přiblížení zůstávají detaily čitelné. Horizontální rozsah otáčení činí 360°, vertikální pak 135°, čímž kamera pokryje prakticky celý prostor bez slepých míst. CHCI KAMERU TP-LINK V AKCI AI detekce bez měsíčních poplatků Kamera využívá umělou inteligenci k rozpoznávání různých typů událostí. Dokáže identifikovat osoby, domácí zvířata, vozidla a dokonce i dětský pláč. Důležité je, že za tyto funkce neplatíte žádné měsíční předplatné – vše funguje lokálně přímo v kameře. Díky tomu dostáváte upozornění pouze na skutečně relevantní události, nikoliv na každý pohyb větve za oknem. Nahrávky můžete ukládat na microSD kartu s kapacitou až 512 GB, která není součástí balení. Alternativně je k dispozici cloudová služba Tapo Care s 30denním uchováváním záznamů. Pro ty, kteří preferují lokální úložiště většího rozsahu, nabízí TP-Link základnu Tapo H500 s podporou až 16TB pevných disků. Noční vidění a venkovní odolnost Tapo C246D disponuje hybridním nočním viděním s dosahem 12 metrů. K dispozici jsou tři režimy: plnobarevný s vestavěným reflektorem, černobílý infračervený pro diskrétní sledování a automatický režim, který se přizpůsobuje světelným podmínkám. Díky certifikaci IP65 můžete kameru bez obav umístit i venku – zvládne déšť, prach i teploty od -20 °C do +50 °C. KOUPIT TP-LINK TAPO C246D Nechybí ani obousměrný zvuk pro komunikaci přes vestavěný mikrofon a reproduktor, podpora hlasových asistentů Amazon Alexa a Google Assistant nebo možnost nastavit si soukromé zóny, které kamera nebude zaznamenávat. Celé zařízení se ovládá prostřednictvím aplikace Tapo. Zaujala vás kamera s duálním objektivem? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Chytrá domácnost Kamera Sleva TP-Link Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024