Alza opět zlevnila duální kameru TP-Link Tapo C246D. Má skoro 11x zoom a identifikaci osob bez poplatků

  • Duální bezpečnostní kamera TP-Link Tapo C246D je nyní na Alze v akci za 1 599 Kč místo původních 1 999 Kč
  • Kamera kombinuje širokoúhlý objektiv se 125° zorným polem a teleobjektiv s až 10,8násobným digitálním zoomem
  • AI detekce rozpoznává osoby, zvířata, vozidla i dětský pláč bez měsíčních poplatků

8.1.2026 22:00
TP Link Tapo C246D na budove oficialni

Koncem července jsme vás informovali o příchodu zajímavé bezpečnostní kamery TP-Link Tapo C246D na český trh. Novinka zaujala především svým duálním objektivem, který umožňuje sledovat dvě oblasti současně. Pokud vás tehdy odradila cena, máme dobrou zprávu – na Alze ji opět seženete za pouhých 1 599 Kč, což představuje úsporu 400 Kč oproti běžné ceně 1 999 Kč.

Dva objektivy, jeden obraz

Hlavní předností Tapo C246D je kombinace širokoúhlého objektivu se zorným polem 125° a 6mm teleobjektivu. Zatímco první z nich zachytí celkový přehled o sledovaném prostoru, druhý umožňuje detailní přiblížení s až 10,8násobným digitálním zoomem. Oba objektivy spolupracují – když širokoúhlý objektiv zaznamená pohyb, teleobjektiv se automaticky natočí a zaostří na pohybující se objekt.

TP Link Tapo C246D render

Obraz kamera přenáší v 2K rozlišení (2304 × 1296 pixelů), což je znatelně více než běžné Full HD. Teleobjektiv přitom poskytuje trojnásobně vyšší ostrost než standardní objektiv, takže i při přiblížení zůstávají detaily čitelné. Horizontální rozsah otáčení činí 360°, vertikální pak 135°, čímž kamera pokryje prakticky celý prostor bez slepých míst.

AI detekce bez měsíčních poplatků

Kamera využívá umělou inteligenci k rozpoznávání různých typů událostí. Dokáže identifikovat osoby, domácí zvířata, vozidla a dokonce i dětský pláč. Důležité je, že za tyto funkce neplatíte žádné měsíční předplatné – vše funguje lokálně přímo v kameře. Díky tomu dostáváte upozornění pouze na skutečně relevantní události, nikoliv na každý pohyb větve za oknem.

TP Link Tapo C246D vlastnosti

Nahrávky můžete ukládat na microSD kartu s kapacitou až 512 GB, která není součástí balení. Alternativně je k dispozici cloudová služba Tapo Care s 30denním uchováváním záznamů. Pro ty, kteří preferují lokální úložiště většího rozsahu, nabízí TP-Link základnu Tapo H500 s podporou až 16TB pevných disků.

Noční vidění a venkovní odolnost

Tapo C246D disponuje hybridním nočním viděním s dosahem 12 metrů. K dispozici jsou tři režimy: plnobarevný s vestavěným reflektorem, černobílý infračervený pro diskrétní sledování a automatický režim, který se přizpůsobuje světelným podmínkám. Díky certifikaci IP65 můžete kameru bez obav umístit i venku – zvládne déšť, prach i teploty od -20 °C do +50 °C.

Nechybí ani obousměrný zvuk pro komunikaci přes vestavěný mikrofon a reproduktor, podpora hlasových asistentů Amazon Alexa a Google Assistant nebo možnost nastavit si soukromé zóny, které kamera nebude zaznamenávat. Celé zařízení se ovládá prostřednictvím aplikace Tapo.

