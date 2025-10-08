Alza teď nabízí kameru TP-Link Tapo C236 za nejlepší cenu v Česku. Má 3K rozlišení, barevné noční vidění a AI Hlavní stránka Zprávičky TP-Link Tapo C236 klesla na Alze na historicky nejnižší cenu 1 079 Kč Bezpečnostní kamera kombinuje 3K rozlišení s barevným nočním viděním AI detekce rozpoznává osoby, vozidla a dětský pláč bez měsíčních poplatků Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.10.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Internetový obchod Alza aktuálně nabízí bezpečnostní kameru TP-Link Tapo C236 za výrazně sníženou cenu. S použitím slevového kódu ALZADNY20 ji pořídíte za 1 079 Kč, což představuje úsporu 270 korun oproti běžné ceně. Podle srovnávače Heureka jde o nejnižší dostupnou cenu na českém trhu. Kamera pro vnitřní i venkovní použití Tapo C236 patří mezi univerzální bezpečnostní kamery, které můžete umístit jak do interiéru, tak exteriéru. Díky certifikaci IP65 odolá silnému dešti, sněhu i prachu. Kamera disponuje 5Mpx snímačem s rozlišením 2880 × 1620 pixelů, které výrobce označuje jako 3K. Ve srovnání s běžnými Full HD kamerami tak zachytí výrazně více detailů. Zajímavostí je motorické otáčení objektivu – kamera dokáže pokrýt prostor v rozsahu 360° horizontálně a 151° vertikálně. Prostřednictvím mobilní aplikace tak můžete na dálku kontrolovat celou místnost nebo zahradu bez nutnosti instalovat více kamer. CHCI KAMERU V AKCI Barevné záběry i v naprosté tmě Na rozdíl od levnějších modelů, které v noci přepínají na černobílý režim, Tapo C236 zachovává plnobarevný obraz i za tmy. Vestavěný reflektor osvětlí prostor do vzdálenosti 12 metrů, díky čemuž rozpoznáte barvu oblečení nebo vozidla i během noci. Kamera navíc disponuje infračervenými LED diodami pro situace, kdy nechcete rušit světlem. Inteligentní rozpoznávání bez poplatků Kamera využívá umělou inteligenci pro rozpoznávání osob, vozidel a domácích mazlíčků. Dokáže také detekovat dětský pláč a upozornit vás prostřednictvím notifikace v telefonu. Všechny tyto funkce jsou dostupné zdarma bez nutnosti předplatného, což ocení především ti, kdo nechtějí platit měsíční poplatky za základní funkce. Při detekci pohybu kamera automaticky sleduje pohybující se objekt a udržuje ho v záběru. Můžete si také nastavit specifické zóny, které chcete monitorovat, nebo naopak oblasti, které má kamera ignorovat kvůli ochraně soukromí. Obousměrná komunikace a ukládání záznamů Díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru můžete přes kameru komunikovat – například napomenout psa, který zlobí, nebo požádat doručovatele o uložení balíku na konkrétní místo. Záznamy lze ukládat na microSD kartu až do kapacity 512 GB (není součástí balení) nebo využít cloudovou službu Tapo Care. KOUPIT TP-LINK TAPO C236 Kamera se připojuje přes Wi-Fi na frekvenci 2,4 GHz a podporuje hlasové ovládání prostřednictvím Google Assistant nebo Amazon Alexa. Součástí balení je držák pro montáž na zeď nebo strop včetně montážního materiálu. Pro koho je Tapo C236 vhodná? Kamera se hodí pro majitele rodinných domů, kteří chtějí hlídat příjezdovou cestu nebo zahradu. Díky odolnosti vůči počasí ji můžete nechat venku celoročně. Stejně tak poslouží v bytě pro kontrolu dětského pokoje nebo sledování domácích mazlíčků během vaší nepřítomnosti. Za aktuální cenu 1 079 Kč představuje Tapo C236 zajímavou volbu pro všechny, kdo hledají spolehlivou bezpečnostní kameru s pokročilými funkcemi bez nutnosti platit měsíční poplatky. Alza má kameru skladem v množství větším než 5 kusů s možností vyzvednutí v AlzaBoxu již následující den. Jakou máte zkušenost se smart home produkty TP-Link Tapo? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza bezpečnostní kamera Chytrá domácnost Sleva TP-Link Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024