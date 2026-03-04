Alza opět zlevnila skvěle hodnocenou 2K kameru TP-Link. Má 360° otáčení a spoustu chytrých funkcí Hlavní stránka Zprávičky TP-Link Tapo C225 je vnitřní IP kamera s 2K rozlišením, 360° otáčením a AI detekcí osob, zvířat i zvuků Na Alze stojí 1 419 Kč místo 1 779 Kč (sleva 20 %) Patří mezi nejoblíbenější kamery pro chytrou domácnost – přes 5 000 prodaných kusů a hodnocení 4,7 z 5 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.3.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Vnitřní bezpečnostní kamery s otáčecí hlavou patří mezi základ chytré domácnosti. TP-Link Tapo C225 je na Alze aktuálně za 1 419 Kč místo původních 1 779 Kč. Než ale kliknete na objednávku, je férové zmínit, že nejde o nejlepší cenu na českém trhu – podle Heureky začínají nabídky u jiných prodejců už od přibližně 1 000 Kč. Pokud vám ale vyhovuje nákup na Alze (rychlost doručení, AlzaBoxy, záruka), sleva 360 Kč je stále zajímavá. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte vnitřní kameru s otáčením, AI detekcí a podporou Apple HomeKit.⚠️ Zvažte, pokud chcete nejnižší cenu – jinde seženete levněji.💡 Za 1 419 Kč na Alze dostáváte prověřenou kameru s výborným hodnocením a nízkou reklamovaností. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tahle kamera zajímavá Tapo C225 cílí na lidi, kteří chtějí kompletní přehled o dění v bytě nebo domě – ať už kvůli bezpečnosti, sledování mazlíčků, nebo jako chůvičku k dítěti. Kamera se otáčí v 360° horizontálně a díky funkci inteligentního sledování pohybu automaticky následuje objekt rychlostí až 120° za sekundu. Když někdo projde místností, kamera ho sleduje a udržuje v záběru. Rozlišení 2560 × 1440 px (2K/QHD) poskytuje dostatečně ostrý obraz pro rozpoznání obličejů i detailů. Objektiv s clonou f/1,6 propouští více světla, takže kamera dobře snímá i za horších světelných podmínek. Pro noční vidění má dva režimy IR přísvitu – standardní 850nm a 940nm „neviditelný“, který neruší spánek dítěte ani mazlíčka. AI detekce a chytrá upozornění Kamera umí rozlišovat mezi lidmi, domácími mazlíčky a vozidly. To znamená, že vám nepřijde notifikace pokaždé, když se pohne závěs nebo projde stín – upozornění dostanete jen na to, co vás skutečně zajímá. Navíc detekuje abnormální zvuky: dětský pláč, štěkání psa nebo alarm. Právě detekce štěkání je funkce, kterou uživatelé v recenzích opakovaně chválí – ideální pro majitele psů, kteří chtějí vědět, jestli jejich mazlíček nezlobí. V aplikaci si nastavíte zóny aktivity (kamera sleduje jen určitou část místnosti) nebo hranice (upozorní, když je někdo překročí). Praktické třeba pro hlídání vchodu do zakázané místnosti. KOUPIT TAPO C225 NA ALZE Praktická stránka: aplikace, integrace, soukromí Kamera se ovládá přes aplikaci Tapo (Android/iOS), která má českou lokalizaci a je podle uživatelů přehledná a svižná. Připojení přes Wi-Fi 2,4 GHz je stabilní, pokud nemáte router s automatickým přepínáním mezi pásmy – v takovém případě je potřeba kameru připojit výhradně na 2,4 GHz síť. Podpora Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa i Samsung SmartThings znamená, že kameru snadno začleníte do stávající chytré domácnosti. HomeKit integrace funguje, ale uživatelé upozorňují, že musíte mít spuštěnou i aplikaci Tapo – jinak HomeKit kameru vidí jako offline. Výrazným plusem je fyzický režim soukromí: tlačítkem na kameře (nebo v aplikaci) aktivujete krytku objektivu – kamera se doslova „schová“ a přestane snímat. Nemusíte řešit, jestli vás někdo sleduje, když jste doma. Záznamy se ukládají na microSD kartu až 512 GB nebo do cloudového úložiště Tapo Care (placené). Kamera podporuje i protokol ONVIF, takže ji připojíte do NAS systémů jako Synology. Co říkají uživatelé Na Alze má kamera hodnocení 4,7 z 5 (136 hodnocení) a 93 % zákazníků ji doporučuje. Prodalo se přes 5 000 kusů s reklamovaností pouhých 0,81 %. Nejčastěji chválí kvalitu obrazu (ve dne i v noci), snadnou instalaci, přehlednou aplikaci a detekci štěkání a mazlíčků. Několik uživatelů kameru používá jako chůvičku a jsou spokojení – oceňují stabilní spojení a tichý provoz. Kritické hlasy zmiňují občasné vrzání motorků při otáčení, omezený náklon směrem dolů (problém při montáži na strop) a fakt, že kamera vyžaduje stálé napájení kabelem – není bezdrátová. Někteří uživatelé také reportovali výpadky spojení, které vyřešili striktním připojením na 2,4 GHz síť. Kdy tahle kamera smysl nedává? Pokud hledáte nejnižší cenu, Alza není optimální volba – jinde seženete Tapo C225 výrazně levněji. Stejně tak pokud potřebujete venkovní kameru nebo bezdrátové řešení na baterii – C225 je určená výhradně do interiéru a vyžaduje stálé napájení ze sítě. Jakou máte zkušenost s bezpečnostními kamerami? 